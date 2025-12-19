Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Din 2029, Oscarurile se mută pe YouTube! Cea mai prestigioasă ceremonie a cinematografiei părăsește televiziunea tradițională după peste 70 de ani

De: Paul Hangerli 19/12/2025 | 23:30
Lista completă a nominalizărilor Oscar 2024 / sursă foto: Pixabay

Începând cu anul 2029, ceremonia Premiilor Oscar va fi difuzată exclusiv pe YouTube, marcând o schimbare majoră în istoria Academiei de Arte și Științe Cinematografice. După decenii de transmisie televizată, gala va fi disponibilă gratuit online, cu scopul de a atrage un public mai tânăr și mai internațional.

Un parteneriat istoric cu YouTube

Academia Oscarurilor a anunțat pe 17 decembrie semnarea unui acord multianual cu YouTube, prin care platforma va deține drepturile mondiale exclusive de difuzare a ceremoniei în perioada 2029–2033. Prima ediție vizată de acest parteneriat va fi cea de-a 101-a ceremonie a Oscarurilor. Până la acel moment, evenimentul va continua să fie transmis de postul ABC, difuzorul său istoric încă din anii 1960, iar în anumite țări va rămâne accesibil și prin intermediul platformei Disney+.

Decizia marchează finalul unei tradiții începute în 1953, când Oscarurile au fost transmise pentru prima dată la televiziune. Trecerea la streaming reflectă schimbarea profundă a obiceiurilor de consum media și dorința Academiei de a se adapta unei audiențe care se îndepărtează tot mai mult de televiziunea clasică. Difuzarea pe YouTube va fi gratuită și va include opțiuni de subtitrare și piste audio în mai multe limbi, facilitând accesul publicului din întreaga lume.

O experiență extinsă dincolo de gală

Parteneriatul nu se limitează la ceremonia propriu-zisă, ci va include și conținut adiacent precum defilarea pe covorul roșu, imagini din culise, afterparty-ul oficial Governors Ball, precum și evenimentele organizate înainte de gală, printre care Governors Awards, anunțarea nominalizărilor și tradiționalul prânz al nominalizaților.
O strategie orientată spre viitor
Reprezentanții Academiei au declarat că acest acord va permite extinderea accesului la activitățile sale la nivel global și va crea noi oportunități de interacțiune, fără a compromite identitatea și prestigiul Oscarurilor. Conducerea YouTube a salutat la rândul său colaborarea, subliniind că difuzarea ceremoniei pe platformă va contribui la inspirarea unei noi generații de creatori și cinefili, respectând în același timp moștenirea culturală a celei mai importante ceremonii din industria cinematografică.

