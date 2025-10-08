Gestul intim dintre Dan Alexa și Alina Pușcău, de la Asia Express 2025. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între cei doi

La Asia Express concurenții au avut una dintre cele mai palpitante probe, de a face schimb de echipe! Antrenorul de fotbal, Dan Alexa, a ajuns să meargă mai departe în cursă alături de Alina Pușcău. Iată cum a fost prima lor noapte împreună!

Sezonul actual al emisiunii Asia Express 2025 a început cu o provocare care a testat imediat limitele noilor echipe. Concurenții au trecut prin misiuni care le-au adus în fața peisajelor frumoase, dar și în fața unor situații cu semnificații culturale, emoții intense și momente în care trebuie să facă alegeri grele. Schimbarea neașteptată a echipei a fost momentul care a schimbat totul pentru concurenți.

Gestul intim dintre Dan Alexa și Alina Pușcău

Alina Pușcău și Dan Alexa, care s-au trezit peste noapte într-o echipă la care nu se așteptau, au atras imediat atenția publicului. Cei doi au fost nevoiți să sincronizeze ritmul, să împărtășească responsabilitățile și să găsească o cale eficientă de comunicare pentru a rămâne în competiție.

Chiar dacă la început li se păreau ciudată această schimbare, Dan Alexa și Alina chiar au făcut o echipă pe cinste. Prima noapte petrecută împreună în cadrul probei a scos la iveală o latură mai personală a celor doi.

Oboseala, stresul și dorința de a merge mai departe i-au apropiat, creând un moment de mai intim. Obișnuiți deja cu glumele lui Alexa, antrenorul a început să facă glume despre furoul în care va dormi Alina și că dacă este negru îl va da peste cap. Și la propriu și la figurat. Chiar dacă Alexa s-ar fi așteptat, poate, ca Alina să poarte acel furou negru pe care îl avea în ghiozdan, din păcate, tânăra a dormit îmbrăcată.

Ziua următoare, echipa Alexa-Pușcău a continuat cursa cu o energie diferită. Comunicau mai ușor, se încurajau reciproc și păreau să fi găsit un echilibru pe care multe alte echipe nu l-au reușit. Alina a început să se apropie mai mult de antrenor și în timp ce erau în mașină spre o altă probă la mângâiat suav pe păr. Nici Dan Alexa nu a fost mai prejos cu gesturile și a făcut-o pe tânără să se simtă protejată.

Foto: captură Antena 1

