Motivul din 2013 pentru care Mara Bănică și Anda Adam nu se suportă. Are legătură cu Victor Slav! Ce s-a întâmplat între cele două concurente de la Asia Express 2025

Au ieșit scântei între concurentele Asia Express. Mara Bănică și Anda Adam sunt acum la cuțite, însă se pare că disensiunile dintre ele sunt mai vechi și datează încă din anul 2013. Iar totul a pornit după despărțirea artistei de Victor Slav. Cum a pornit scandalul dintre cele două?

În ultimele zile, Anda Adam și Mara Bănică sunt protagonistele unui scandal de proporții. După terminarea filmărilor de la Asia Express, jurnalista nu a ezitat să își spună părerea despre cântăreață. Mara Bănică a punctat că artista este concurenta care a surprins-o neplăcut din toate punctele de vedere (Vezi declarațiile Marei Bănică AICI). Ei bine, după ce jurnalista și-a spus părerea, Anda Adam a explodat și a venit cu o replică extrem de acidă, făcând acuzații dure (Vezi reacția Andei Adam AICI).

Motivul din 2013 pentru care Mara Bănică și Anda Adam nu se suportă

Deși conflictul dintre cele două pare că a început la Asia Express, realitatea este că acesta datează de ceva timp, iar cele două nu se suportă încă din anul 2013. La acea vreme, Mara Bănică a făcut câteva declarații care au deranjat-o serios pe Anda Adam.

Mai exact, după despărțirea cântăreței de Victor Slav, coechipiera lui Serghei Mizil a făcut câteva dezvăluiri neașteptate despre Anda Adam, punctând faptul că artista a fost destul de rebelă după separare.

„Am vorbit cu un prieten fotbalist la telefon, zilele trecute, care a cunoscut-o pe Anda Adam într-o noapte. S-a întâmplat ceva. Eu l-am întrebat câți fotbaliști a cunoscut Anda de când l-a lăsat pe Victor și el mi-a zis că cinci, atâta știa. Nu se lauda omul”, declara Mara Bănică la acea vreme, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

De asemenea, tot atunci, Mara Bănică spunea că îi înțelege suferința Andei Adam, însă sublinia că nu este de acord cu modul în care cântăreața încearcă să treacă peste despărțire și să își găsească un nou partener.

„Si eu sunt femeie, e nasol să fii părăsită. Ești într-o relație lungă ce duce la căsătorie, dar ieși șifonată până la urmă. Sunt dureri și complexe, dar să înșiri tot Bucureștiu nu este o soluție pentru asta. Nu îți face cinste. Când vreodată va fi ea cu Cătălin? Este o disperare a femeii care este singură, ușor trecută. Viața de noapte nu e ușoara și pe fața unora rămân amprente”, mai spune Mara Bănică la acea vreme.

Ei bine, nu este greu de intuit că declarațiile jurnalistei nu i-au picat deloc bine Andei Adam. Astfel, nu este de mirare că acum, după Asia Express, conflictul dintre cele două s-a reaprins și pare că nu o să se mai stingă prea ușor.

