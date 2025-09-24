Legătura dintre Anda Adam și ispita Cătălin de la Insula Iubirii. Detaliul observat la Asia Express

Care este legătura neștiută dintre Anda Adam și Cătălin Brînză, una dintre ispitele masculine din sezonul 9 de la Insula iubirii? Se poate spune că artista și fostul model reprezintă țara cu mândrie pe toate continentele. Detaliul a fost observat atât în Thailanda, cât și în Asia Express 2025.

Cătălin Brînză a devenit cunoscut odată cu participarea sa la Insula iubirii. Bărbatul a făcut parte din echipa celor 10 ispite masculine și a reușit să formeze o conexiune destul de apropiată cu Maria, soția lui Marius Avram. Fosta ispită locuiește de ani bun în Marea Britanie și lucrează ca retail director, fiind angajat al unui renumit brand românesc de haine.

Legătura neștiută dintre Anda Adam și ispita Cătălin Brînză de la Insula iubirii

Pentru a treia lună la rând (iulie, august, septembrie), Antena 1 promovează intenst brandul de haine ”Made by Society”, o afacere românească cu expansiune internațională. Coincidență sau nu, Cătălin Brînză, fosta ispită de la Insula iubirii este retail-director în UK – în magazinul deschis în Westfield Stratford, Londra. Acesta a fost cel care a făcut reclamă prima dată, afisându-se îmbrăcat cu ținute marca ”Made by Society” în timpul testului fidelității din Thailanda.

Promovarea brandului a continuat și în timpul emisiunii Asia Express. Una dintre clientele fidele este chiar Anda Adam. Aproape la fel cum a procedat Cătălin Brînză, artista promovează intens brandul de haine românesc, pe toată durata participării sale în comeptiția de la Antena 1.

Vagabond Studio a lansat pe piața din România conceptul vestimentat ”Made By Society”, colecții inspirate din cultura urbană. Brandul de haine a înregistrat vânzări crescute, atât pe plan internațional, cât și pe plan local.

Din 2018, compania a deschis 18 magazine în centre comerciale din România (București, Constanța, Sibiu, Ploiești, Brașov, Craiova, Galați, Brăila, Pitești, Iași), două magazine în Sofia – Bulgaria, două în Polonia și un magazin în Londra. Businessul cu haine a luat naștere în anul 2014, pornind ca o afacere de familie a fraților Darian și Andrei Vicol, iar piesele vestimentare sunt fabricate în Botoșani.

SINGURA concurentă de la Asia Express pe care Mara Bănică nu a suportat-o deloc: ”Nu mă așteptam să fie așa fițoasă!”

Fără precedent! Antena 1, reclamată la CNA pentru Asia Express! Imaginile care au scandalizat