Maria de la Insula Iubirii, părăsită și de soț, și de ispită! Marius Avram şi Cătălin i-au dat fatala după bonfire-ul final: concurenta a cedat nervos în club și…

De: Delina Filip 05/09/2025 | 23:40
Insula Iubirii s-a terminat recent, dar detaliile picante despre cuplurile sezonului nouă încă curg pe bandă rulantă! CANCAN.RO a aflat ce a pățit Maria, după ce soțul ei a ales să părăsească show-ul alături de Oana Monea. Părăsită de partenerul ei după 10 ani de relație, concurenta a fost lăsată cu ochii în soare și de către ispita Cătălin, care i-a făcut-o grav! Cu buza umflată-n club, Maria a izbucnit în lacrimi amare!

Maria și Cătălin s-au înșelat reciproc în Thailanda. Chiar și așa, cei doi soți au trecut peste toate greșelile de pe Insulă și au decis să mai dea o șansă iubirii lor. După cum CANCAN.RO v-a arătat în exclusivitate, acum câteva săptămâni, concurenții au rămas împreună după show-ul Antenei 1, în ciuda faptului că ambii au picat în ispită.

Acum, sursele noastre ne-au dezvăluit prin câte a trecut Maria, imediat după bonfire-ul final. Deși s-a apropiat vizibil de Cătălin cu care s-a și sărutat la dream date, în toaletă, concurenta a decis să plece singură de pe Insulă, în timp ce soțul ei a decis să părăsească Asia alături de Oana Monea.

După finalizarea filmărilor oficiale, atât concurenții, cât și ispitele au mai avut o zi liberă pe care au petrecut-o cu toții, bineînțeles, în Phuket. Așa se face că soarta i-a adus pe toți în același club: Oana Monea, Maria, Marius și Cătălin. Așa cum era de așteptat, concurentul și ispita s-au comportat fix ca un cuplu, sub privirile disperate ale soției înșelate. 💔

Poate vă întrebați de ce nu a procedat la fel și Maria cu Marius, care tot era acolo în club, sub nasul ei. Ei bine, acum vine surpriza surprizelor!

Cătălin a uitat de Maria și s-a cuplat cu Teodora! (FOTO: Antena 1)

Maria, lăsată cu ochii în soare și de soț, și de ispită

Deși toți se așteptau ca Maria să petreacă timp cu Cătălin, chiar dacă nu a vrut să plece din emisiune cu el, lucrurile nu au stat deloc așa, ci dimpotrivă! Imediat după bonfire-ul final, Cătălin ar fi uitat subit de concurenta pe care a vrăjit-o pe Insulă. CANCAN.RO a aflat că bărbatul nu i-a mai acordat nici măcar un strop de atenției blondinei.

În club, în timp ce Oana îi săruta cu muuultă pasiune soțul, Maria a mai avut parte de un șoc: Cătălin s-a cuplat cu ispita Teodora! În ciuda faptului că toată lumea credea că bărbatul va încerca mai multe cu concurenta, el s-a reorientat rapid și s-a combinat cu altă femeie. 😭

Sub privirile îngrozite ale Mariei, care a fost lăsată cu ochii în soare și de către soț, și de către el, Cătălin își făcea fenta cu Teodora. Dovadă că participanta nu a însemnat mare lucru pentru el pe Insulă și că, mai mult ca sigur, și-a jucat doar rolul de ispită în emisiune, bărbatul a ignorat-o total pe soția lui Marius.

Când a văzut că a pierdut teren și la Marius, și la Cătălin și că ispitele feminine i-au furat ambii bărbați, Maria ar fi clacat, spun sursele. Așa se face că, nemaisuportând să vadă cum masculii se sărută cu domnișoarele cu pricina, concurenta a ieșit din club izbucnind în lacrimi amare. 😭

Ce s-a întâmplat apoi cu Maria și Marius știți deja. Au trecut peste și nu au ajuns la niciun divorț. Ceea ce nu știți încă este ce s-a petrecut cu Teodora și Cătălin după ce s-au combinat în Phuket, pentru că nu, lucrurile nu s-au oprit acolo. CANCAN.RO a aflat toate dedesubturile poveștii de dragoste dintre cele două ispite și urmează să vă povestim și vouă. Așadar, stați cu ochii pe noi! 👀

În noua noastră emisiune, CANCAN pe Insulă, care poate fi urmărită pe Youtube și Facebook în fiecare marți, miercuri și joi, de la ora 19:00, foștii concurenți și vechile ispite vin să comenteze noul sezon. Așadar, nu ratați cel mai recent episod de AICI.

CITEȘTE ȘI: Maria Avram a terorizat-o pe Oana Monea, după ce i-a furat soțul! Ce mesaje îi scria la miez de noapte

