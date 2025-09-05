Maria de la Insula Iubirii, părăsită și de soț, și de ispită! Marius Avram şi Cătălin i-au dat fatala după bonfire-ul final: concurenta a cedat nervos în club și…

Insula Iubirii s-a terminat recent, dar detaliile picante despre cuplurile sezonului nouă încă curg pe bandă rulantă! CANCAN.RO a aflat ce a pățit Maria, după ce soțul ei a ales să părăsească show-ul alături de Oana Monea. Părăsită de partenerul ei după 10 ani de relație, concurenta a fost lăsată cu ochii în soare și de către ispita Cătălin, care i-a făcut-o grav! Cu buza umflată-n club, Maria a izbucnit în lacrimi amare!

Maria și Cătălin s-au înșelat reciproc în Thailanda. Chiar și așa, cei doi soți au trecut peste toate greșelile de pe Insulă și au decis să mai dea o șansă iubirii lor. După cum CANCAN.RO v-a arătat în exclusivitate, acum câteva săptămâni, concurenții au rămas împreună după show-ul Antenei 1, în ciuda faptului că ambii au picat în ispită.

Acum, sursele noastre ne-au dezvăluit prin câte a trecut Maria, imediat după bonfire-ul final. Deși s-a apropiat vizibil de Cătălin cu care s-a și sărutat la dream date, în toaletă, concurenta a decis să plece singură de pe Insulă, în timp ce soțul ei a decis să părăsească Asia alături de Oana Monea.

După finalizarea filmărilor oficiale, atât concurenții, cât și ispitele au mai avut o zi liberă pe care au petrecut-o cu toții, bineînțeles, în Phuket. Așa se face că soarta i-a adus pe toți în același club: Oana Monea, Maria, Marius și Cătălin. Așa cum era de așteptat, concurentul și ispita s-au comportat fix ca un cuplu, sub privirile disperate ale soției înșelate. 💔

Poate vă întrebați de ce nu a procedat la fel și Maria cu Marius, care tot era acolo în club, sub nasul ei. Ei bine, acum vine surpriza surprizelor!

Maria, lăsată cu ochii în soare și de soț, și de ispită

Deși toți se așteptau ca Maria să petreacă timp cu Cătălin, chiar dacă nu a vrut să plece din emisiune cu el, lucrurile nu au stat deloc așa, ci dimpotrivă! Imediat după bonfire-ul final, Cătălin ar fi uitat subit de concurenta pe care a vrăjit-o pe Insulă. CANCAN.RO a aflat că bărbatul nu i-a mai acordat nici măcar un strop de atenției blondinei.

În club, în timp ce Oana îi săruta cu muuultă pasiune soțul, Maria a mai avut parte de un șoc: Cătălin s-a cuplat cu ispita Teodora! În ciuda faptului că toată lumea credea că bărbatul va încerca mai multe cu concurenta, el s-a reorientat rapid și s-a combinat cu altă femeie. 😭

Sub privirile îngrozite ale Mariei, care a fost lăsată cu ochii în soare și de către soț, și de către el, Cătălin își făcea fenta cu Teodora. Dovadă că participanta nu a însemnat mare lucru pentru el pe Insulă și că, mai mult ca sigur, și-a jucat doar rolul de ispită în emisiune, bărbatul a ignorat-o total pe soția lui Marius.

Când a văzut că a pierdut teren și la Marius, și la Cătălin și că ispitele feminine i-au furat ambii bărbați, Maria ar fi clacat, spun sursele. Așa se face că, nemaisuportând să vadă cum masculii se sărută cu domnișoarele cu pricina, concurenta a ieșit din club izbucnind în lacrimi amare. 😭

Ce s-a întâmplat apoi cu Maria și Marius știți deja. Au trecut peste și nu au ajuns la niciun divorț. Ceea ce nu știți încă este ce s-a petrecut cu Teodora și Cătălin după ce s-au combinat în Phuket, pentru că nu, lucrurile nu s-au oprit acolo. CANCAN.RO a aflat toate dedesubturile poveștii de dragoste dintre cele două ispite și urmează să vă povestim și vouă. Așadar, stați cu ochii pe noi! 👀

