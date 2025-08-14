Maria şi Marius de la ”Insula Iubirii” au rămas împreună după emisiune! Imaginile care spun totul despre căsnicia lor

Avem imagini exclusive cu Maria și Marius de la Insula Iubirii, chiar în aeroportul din Craiova! CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi concurenți imediat după ce au aterizat din Anglia. Dovadă că nu au băgat divorț după greșelile făcute în cadrul emisiunii de pe Antena 1, participanții s-au reîntors acasă așa cum au plecat: tot împreună!

Maria și Marius sunt unul dintre cele discutate cupluri ale sezonului nouă. După ce bărbatul a înșelat-o, iar concurenta l-a iertat, cei doi au venit la testul suprem, Insula Iubirii, cu speranța că se vor lămuri odată pentru totdeauna cu privire la relația lor.

Din păcate însă, Marius a adormit alături de Naba în baldachin și deja ar fi exagerat cu alcoolul, conform părerilor Mariei, care i-ar fi impus cu totul alte limite. La rândul ei, și tânăra s-a apropiat foarte mult de ispita Cătălin, căruia i-a scris pe tabletă că l-ar săruta și alături de care a dansat deseori.

Chiar și după acești pași greșiți, deși unii credeau că cei doi vor divorța când vor ajunge înapoi acasă, ei bine, se pare că lucrurile nu au stat deloc așa! Ba din contră! În ciuda faptului că mulți ar considera că Maria a picat deja în ispită după apropierile dintre ea și Cătălin, se pare că mariajul său a fost, totuși salvat!

Dovada că Maria și Marius sunt încă împreună

CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi concurenți de la Antena 1 aseară, în aeroportul din Craiova, aproape de miezul nopții. Probabil cu speranța că nimeni nu îi va remarca la o oră atât de târzie, Maria și Cătălin au încercat să fie cât mai discreți și să nu atragă mai deloc atenția asupra lor. Ghinion, însă! Noi tot i-am observat!

Dovadă că cei doi au rămas împreună după Insula Iubirii, iar episoadele din Thailanda nu le-au destrămat mariajul, s-au reîntors din Anglia așa cum au plecat: căsătoriți! Alături de un amic, participanții au revenit acasă tot ca un cuplu.

Îmbrăcată lejer, cu un tricou lung, negru, pantaloni de aceeași culoare, șapcă pe cap și un ghiozdan mare în spate, Maria a stat nonstop pe telefon. Semn că noi urmăritori pe care i-a adunat de când apare pe micile ecrane nu îi dau deloc pace, concurenta de la Antena 1 nu și-a luat o clipă ochii de la ecran. La rândul său, la fel a făcut și Marius. Tot cu șapcă pe cap și pantaloni scurți, soțul blondinei a butonat fără pauză.

După ce au ieșit la Terminalul Sosiri, Marius primul și abia apoi Maria, soții și amicul lor au așteptat câteva minute un taxi. Chiar și atunci, fiecare cu câte un ghiozdan în spate, au păstrat distanța unul față de celălalt, absorbiți în totalitate de universul online. Ulterior, s-au urcat în mașina pe care o așteptau și au plecat împreună către casă.

Asta nu e tot, însă! CANCAN.RO a aflat ce a putut face Maria la dreamdate-ul cu Cătălin, dar și cu cine pleacă Marius din emisiune, căci nu, nu va pleca cu Maria, chiar dacă aseara s-au reîntors acasă împreună! Viața e plină de surprize, așa că rămâneți cu ochii pe noi pentru a le afla pe toate! 🔥

