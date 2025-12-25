Când disperarea a căzut din balconul Parlamentului. Ce ne amintim azi despre gestul lui Adrian Sobaru

Acum aproape 15 ani, cu 2 zile înainte de Crăciun, România a fost martora unuia dintre cele mai tulburătoare momente de protest civic din istoria sa recentă. În plină ședință de Parlament, sub ochii premierului Emil Boc și ai aleșilor, un electrician al Televiziunii Române, Adrian Sobaru, s-a aruncat în gol din balconul plenului. Atunci, țara trăia sub semnul austerității. Astăzi, vorbim din nou despre taxe, tăieri și sacrificii. Diferența nu e neapărat de context, ci de cât de mult am obosit între timp.

Un gest extrem, într-un loc simbolic

În ciuda tuturor încercărilor ulterioare de a-i diminua semnificația, gestul lui Adrian Sobaru a fost, fără echivoc, un protest politic. Nu a fost un act petrecut într-un spațiu privat sau într-un context periferic, ci chiar în inima puterii: Parlamentul României. Acolo unde se votează legi, unde se decid tăieri, unde se rostesc discursuri despre responsabilitate și necesitate. Sobaru nu a ales întâmplător acel loc și nici acel moment.

El s-a produs exact în clipa în care premierul Emil Boc urca la tribună pentru a se adresa plenului, într-o ședință încărcată de tensiune politică și socială. Sobaru a strigat, clar și răspicat, „Boc! Ați luat drepturile copiilor!”, iar mesajul nu a fost unul ambiguu sau simbolic, ci direct, frontal, adresat puterii. Tricoul pe care îl purta — cu inscripții precum „Ne-ați ciuruit”, „Ne-ați ucis viitorul copiilor noștri”, „Libertate!” — transforma corpul său într-un manifest.

Momentul culminant, când a arătat o bilă portocalie din cauciuc, cu numărul 13, și apoi s-a aruncat de la o înălțime de aproximativ cinci metri, a avut o forță de impact nu doar fizică, ci profund simbolică. A căzut peste un pupitru gol — o imagine care, privită retrospectiv, pare aproape metaforică: un om care se prăbușește într-un sistem care nu mai are pe nimeni la masă pentru el.

Austeritatea, din nou în centrul poveștii

România traversa atunci una dintre cele mai dure perioade de austeritate de după 1989. Salariile fuseseră tăiate, drepturile sociale restrânse, iar discursul public era dominat de ideea inevitabilului: „nu există alternativă”. Oamenilor li se cerea să accepte sacrificii fără a primi garanția unui mâine mai bun. Nesiguranța devenise normă, iar frustrarea se aduna încet, în tăcere.

Gestul lui Sobaru nu poate fi desprins de acest context. El nu a fost expresia unei suferințe izolate, ci acumularea unei stări colective. Austeritatea nu înseamnă doar cifre și bugete, ci anxietate zilnică, teama pentru viitorul copiilor, sentimentul că munca nu mai oferă protecție sau sens. Sobaru a rostit exact ceea ce mulți gândeau, dar nu mai aveau curajul sau energia să spună.

Astăzi, când din nou se vorbește despre creșteri de taxe, despre ajustări fiscale și despre „necesitatea” unor noi sacrificii, ecoul acelui moment devine neliniștitor de familiar. Limbajul s-a schimbat, ambalajul este mai tehnocratic, dar presiunea asupra vieții de zi cu zi rămâne. Diferența majoră este că atunci șocul era încă posibil. Azi, pare că societatea a devenit imună la propriile ei răni.

De ce nu poate fi redus la „un caz personal”

Imediat după incident, instituțiile au încercat să mute accentul de pe dimensiunea politică pe una strict personală. Televiziunea Română a transmis un comunicat în care preciza că Adrian Sobaru nu avea probleme la locul de muncă, că nu fusese afectat salarial și că beneficiase chiar de sprijin material pentru situații familiale dificile. Mesajul era limpede: nu sistemul, ci omul era problema.

Însă mărturiile colegilor și intervențiile publice ale realizatoarei Lucia Hossu-Longin au conturat o imagine cu totul diferită. Sobaru era descris drept un profesionist dedicat, cu peste 20 de ani de experiență, un om pe care colegii se bazau, un tehnician care nu refuza niciodată munca, chiar și în condiții grele. Nu existaseră semnale că ar fi instabil sau dezechilibrat psihic.

Comparația făcută de Lucia Hossu-Longin cu gesturile disperate din anii ’50 — când deținuții politici se aruncau pe ferestrele camerelor de anchetă — a fost una dureroasă, dar revelatoare. Ea vorbea despre acumulări lente de exasperare, despre lipsa oricărei perspective și despre un strigăt de „libertate” care părea să nu-și mai găsească locul într-o societate declarată liberă.

Când România a fost privită din afară

Gestul lui Adrian Sobaru a depășit rapid granițele țării. Agenții de presă internaționale precum Reuters, AFP și Associated Press au relatat incidentul, iar publicații și posturi de prestigiu din Europa și SUA — de la BBC și Sky News până la Washington Post, Le Figaro sau Bloomberg — au preluat povestea. Tonul relatărilor a fost aproape unanim: un protest extrem împotriva austerității.

Presa internațională a făcut legătura cu Revoluția din 1989, amintind că România plătise deja un preț enorm pentru libertate. Faptul că incidentul a avut loc chiar în preajma comemorării Revoluției a amplificat simbolismul: o țară care, la două decenii distanță, părea să se confrunte din nou cu disperarea, de această dată nu în fața dictaturii, ci a sărăciei și lipsei de speranță.

Pentru câteva zile, România nu a mai fost în știri pentru voturi, moțiuni sau calcule politice, ci pentru un om care și-a riscat viața pentru a fi auzit. Iar această imagine — un corp căzând în Parlament — a eclipsat chiar și supraviețuirea Guvernului Boc.

De ce ne întoarcem azi la acest moment

La aproape 15 ani distanță, revenirea la acest episod nu este un exercițiu de nostalgie, ci unul de memorie civică. Trăim din nou într-o perioadă în care discursul despre sacrificii revine obsesiv, în care oamenii sunt chemați să „înțeleagă”, să „strângă cureaua”, să accepte că prezentul trebuie sacrificat pentru un viitor vag definit.

Diferența este că astăzi gesturi precum cel al lui Adrian Sobaru nu mai par posibile. Nu pentru că nu ar exista disperare, ci pentru că există o oboseală profundă. O societate care a învățat să îndure, să evite confruntarea și să transforme revolta în ironie sau resemnare.

Gestul lui Sobaru nu a schimbat un guvern și nu a oprit austeritatea. Dar rămâne o amintire incomodă a unui adevăr pe care politica îl ignoră frecvent: când oamenii simt că nu mai au nimic de pierdut, protestul nu mai cere permisiune. Iar istoria, chiar și atunci când nu se repetă identic, găsește mereu modalități de a ne testa memoria.