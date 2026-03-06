BANCUL ZILEI | „Cum de ai rămas văduvă de 3 ori?”

Este vineri, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

-Cum de-ai rămas văduvă de trei ori?

– Primii doi au mâncat ciuperci. Al treilea a făcut o fractură de craniu.

– De ce?

– Pentru că nu a vrut să mănânce ciuperci.

Alte bancuri savuroase

La doctor:

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Doctore, am o problemă… oriunde pun degetul, mă doare.

Doctorul se uită atent și îl întreabă:

– Oriunde? Arătați-mi.

Bărbatul apasă pe umăr și spune: „Ah! Aoleu, doare!”

Apasă pe genunchi: „Ah, iar doare!”

Apasă pe cap: „Ah! Doare și aici!”

Doctorul îl privește și spune calm:

– Domnule, cred că aveți degetul rupt.

La interviu de angajare:

Un tânăr merge la un interviu de angajare.

Intervievatorul îl întreabă:

– Aveți experiență în lucrul cu clienții?

– Da, răspunde tânărul, am lucrat trei ani la un magazin de înghețată.

– Foarte bine. Și cum rezolvați situațiile tensionate?

Tânărul zâmbește și spune:

– Păi, dacă un client era supărat, îi ofeream o cupă gratis. Dacă încă era supărat, îi dădeam două cupe. Dacă tot nu se liniștea… îl învățam cum să facă el înghețata acasă!

Intervievatorul râde și zice:

– Asta da rezolvare creativă a problemelor! Când puteți să începeți?

