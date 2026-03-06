BANCUL ZILEI | „Cum de ai rămas văduvă de 3 ori?”

Este vineri, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!
-Cum de-ai rămas văduvă de trei ori?
– Primii doi au mâncat ciuperci. Al treilea a făcut o fractură de craniu.
– De ce?
– Pentru că nu a vrut să mănânce ciuperci.
La doctor:
Un bărbat merge la doctor și îi spune:
– Doctore, am o problemă… oriunde pun degetul, mă doare.
Doctorul se uită atent și îl întreabă:
– Oriunde? Arătați-mi.
Bărbatul apasă pe umăr și spune: „Ah! Aoleu, doare!”
Apasă pe genunchi: „Ah, iar doare!”
Apasă pe cap: „Ah! Doare și aici!”
Doctorul îl privește și spune calm:
– Domnule, cred că aveți degetul rupt.
La interviu de angajare:
Un tânăr merge la un interviu de angajare.
Intervievatorul îl întreabă:
– Aveți experiență în lucrul cu clienții?
– Da, răspunde tânărul, am lucrat trei ani la un magazin de înghețată.
– Foarte bine. Și cum rezolvați situațiile tensionate?
Tânărul zâmbește și spune:
– Păi, dacă un client era supărat, îi ofeream o cupă gratis. Dacă încă era supărat, îi dădeam două cupe. Dacă tot nu se liniștea… îl învățam cum să facă el înghețata acasă!
Intervievatorul râde și zice:
– Asta da rezolvare creativă a problemelor! Când puteți să începeți?
