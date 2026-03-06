BANC | Bulă și problema la ochiul drept

În această dimineaţă, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc spumos, perfect pentru a-ţi începe ziua cu zâmbetul pe buze. Ia-ţi porţia de voie de bună, în rândurile de mai jos.
— Doctore, am o problemă la ochiul drept, clipesc întruna incontrolabil.
— Nu-i nimic grav, Bulă! Este doar de la stres, cu o simplă aspirină îți trece.
— Știu asta, dar problema este cu totul alta…
— Care, Bulă?
— Toți farmaciștii, când le cer aspirină clipind așa, îmi dau prezervative…
Două blonde frumoase se plimbau prin oraș cu un Mercedes ultimul model. Ajung ele la semafor și se opresc.
Blonda de la volan, uitându- se la semafor, îi spune celeilalte:
– Ai văzut fată ce culoare roșie frumoasă are semaforul. Ca și rujul meu.
– Întradevăr, foarte frumos.
– Vai dar ce galben frumos tu fată, exact ca și maieul meu.
– Ai dreptate, e chiar frumos.
– Fată! Dar ce verde frumos ca și maieul tău.
– Daaa! Exact! Și acum e iarăși același roșu, a mai fost, accelerează să plecăm.
La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe un student:
— Dacă ai avea două mere și cineva ți-ar mai da două, câte ai avea?
Studentul stă, se gândește, numără pe degete…
— Cinci, domnule profesor.
Profesorul, ușor iritat:
— Nu, gândește logic! Două plus două fac patru. Hai să încercăm altfel. Dacă ai două pisici și mai primești două, câte ai?
— Patru.
— Perfect! Deci dacă ai două mere și mai primești două?
— Cinci.
Profesorul, deja nervos:
— Dar de ce?!
— Pentru că mai am un măr în ghiozdan.
Ion cu soția în vizită la Gelu. Jucând cărți la masă, Ion scapă o carte sub masă și când se apleacă s-o ia bagă de seamă că soția lui Gelu nu poartă chiloți. După ce termină ei jocul, aceasta îl prinde singur prin bucătărie și-l întreabă:
-Ți-a plăcut ce ai văzut sub masă? O poți avea pentru 100€. Vino sâmbătă după-amiază pe la două, că Gelu lucrează.
Trec zilele, sâmbătă la 2 vine Ion, îi dă 100€, își face de cap cu ea și pleacă mulțumit. Pe la 4:30 vine și Gelu acasă.
-Nevastă, a fost Ion azi pe aici?
-A fost… zice ea cam cu juma’ de gură.
-Și-a dat 100€?
-Mi-a dat… zice ea cu teamă că Gelu o fi ”mirosit” ceva.
-Bun! A trecut azi-dimineață pe la serviciu și mi-a cerut 100€ împrumut zicând că ți-i dă ție după-amiază”.
