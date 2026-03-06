BANC | Bulă și problema la ochiul drept

În această dimineaţă, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc spumos, perfect pentru a-ţi începe ziua cu zâmbetul pe buze. Ia-ţi porţia de voie de bună, în rândurile de mai jos.

— Doctore, am o problemă la ochiul drept, clipesc întruna incontrolabil.

— Nu-i nimic grav, Bulă! Este doar de la stres, cu o simplă aspirină îți trece.

— Știu asta, dar problema este cu totul alta…

— Care, Bulă?

— Toți farmaciștii, când le cer aspirină clipind așa, îmi dau prezervative…

Alte bancuri amuzante

Blondele și Mercedes-ul

Două blonde frumoase se plimbau prin oraș cu un Mercedes ultimul model. Ajung ele la semafor și se opresc.

Blonda de la volan, uitându- se la semafor, îi spune celeilalte:

– Ai văzut fată ce culoare roșie frumoasă are semaforul. Ca și rujul meu.

– Întradevăr, foarte frumos.

– Vai dar ce galben frumos tu fată, exact ca și maieul meu.

– Ai dreptate, e chiar frumos.

– Fată! Dar ce verde frumos ca și maieul tău.

– Daaa! Exact! Și acum e iarăși același roșu, a mai fost, accelerează să plecăm.

Examenul de logică

La un examen de logică, profesorul îl întreabă pe un student:

— Dacă ai avea două mere și cineva ți-ar mai da două, câte ai avea?

Studentul stă, se gândește, numără pe degete…

— Cinci, domnule profesor.

Profesorul, ușor iritat:

— Nu, gândește logic! Două plus două fac patru. Hai să încercăm altfel. Dacă ai două pisici și mai primești două, câte ai?

— Patru.

— Perfect! Deci dacă ai două mere și mai primești două?

— Cinci.

Profesorul, deja nervos:

— Dar de ce?!

— Pentru că mai am un măr în ghiozdan.

Ion cu soția în vizită la Gelu

Ion cu soția în vizită la Gelu. Jucând cărți la masă, Ion scapă o carte sub masă și când se apleacă s-o ia bagă de seamă că soția lui Gelu nu poartă chiloți. După ce termină ei jocul, aceasta îl prinde singur prin bucătărie și-l întreabă:

-Ți-a plăcut ce ai văzut sub masă? O poți avea pentru 100€. Vino sâmbătă după-amiază pe la două, că Gelu lucrează.

Trec zilele, sâmbătă la 2 vine Ion, îi dă 100€, își face de cap cu ea și pleacă mulțumit. Pe la 4:30 vine și Gelu acasă.

-Nevastă, a fost Ion azi pe aici?

-A fost… zice ea cam cu juma’ de gură.

-Și-a dat 100€?

-Mi-a dat… zice ea cu teamă că Gelu o fi ”mirosit” ceva.

-Bun! A trecut azi-dimineață pe la serviciu și mi-a cerut 100€ împrumut zicând că ți-i dă ție după-amiază”.

