Cine este Viviana, soția lui Mirel Rădoi. Pactul făcut de cei doi în urmă cu trei decenii: „O familie foarte liniștită”

De: David Ioan 06/03/2026 | 08:30
Viviana și Mirel Rădoi formează un cuplu solid de aproape treizeci de ani, iar prezența discretă a soției antrenorului Universității Craiova a atras mereu atenția prin eleganță și rafinament.

Deși nu caută expunerea publică, aparițiile sale rare au evidențiat o femeie stilată, aflată într-o formă excelentă la 43 de ani.

Cei doi s-au cunoscut în 1999, în perioada în care amândoi locuiau în Drobeta Turnu Severin. Relația lor a evoluat rapid, iar în 2001 au avut cununia religioasă, avându-l ca naș pe Gigi Becali. Căsătoria civilă a fost amânată timp de opt ani, însă Becali a explicat la acea vreme că pentru el conta mai mult ceremonia religioasă.

„Eu i-am spus că nu are nicio importanţă cununia civilă. Important este să fii legat în faţa lui Dumnezeu. De aceea am decis să îl cunun numai la biserică. Ceremonia de cununie civilă este ceva comunist.”, declara acesta.

Viviana Rădoi a preferat întotdeauna discreția, evitând aparițiile publice și expunerea mediatică. Cu toate acestea, la evenimentele la care a participat, a impresionat prin ținute atent alese, care îi pun în valoare silueta și stilul personal.

Una dintre cele mai recente apariții a fost la nunta lui Florinel Coman și a Ioanei, unde Viviana și Mirel Rădoi au avut rolul de nași.

Alegerea lor nu a fost întâmplătoare, având în vedere prietenia de peste opt ani dintre antrenor și fotbalist, consolidată încă din perioada naționalei U21.

De-a lungul timpului, Mirel Rădoi și Florinel Coman au colaborat atât la reprezentativa de tineret, cât și la echipa națională, bucurându-se împreună de performanțe importante, inclusiv calificarea în semifinalele Campionatului European U21 din 2019.

După mutarea în București, într-un apartament cumpărat de Rădoi în perioada în care a ajuns la Steaua, familia s-a stabilit într-un ritm liniștit, departe de agitația mediatică. Mirel și soţia sau au trei copii: Dennis, Ingrid și Katie Alisha.

Viviana, mama cu normă întreagă, se ocupă cu mare atenţie de educaţia copiilor, iar când vine vorba de cheltuit bani cu aceştia, niciodată nu a existat lucru s-o oprească. În acest context, nu puţine au fost momentele în care Viviana a fost surprinsă la cumpărături alături de fiica sa, Ingrid, unde se răsfăţau aşa cum se cuvine.

Deși soțul ei este o figură cunoscută în fotbalul românesc, Viviana a ales să rămână în umbră, ocupându-se de familie și evitând aparițiile la meciuri. Totuşi, un fapt important de notat este că Viviana Rădoi a fost mereu implicată în deciziile luate de Mirel. Chiar şi atunci când Gigi Becali i-a propus acestuia să accepte titlul de antrenor al Stelei, Viviana a fost în spatele său şi l-a susţinut.

Iar pentru persoanele curioase de modul în care s-a decis ca Viviana Rădoi să rămână ascunsă de ochii lumii, surse apropiate cuplului au explicat că această discreție a fost o alegere comună.

„După cum ați putut observa, majoritatea soțiilor și iubitelor de fotbaliști sunt prezente în tribune, mai ales la meciurile importante. Viviana, niciodată. Ei nu i-a plăcut niciodată să apară în mass media, să fie persoană publică. De aceea nici nu ați văzut-o la vreun eveniment. Acesta a fost pactul dintre ei. Ca ea să nu fie prezentă nici măcar la meciuri, tocmai pentru a nu intra în atenția publicului și a presei. Însă, a urmărit de acasă fiecare meci al lui Mirel, fără exceptie. Ei sunt o familie foarte liniștită și sunt extrem de uniți. Rar am văzut doi oameni care să se respecte și fie loiali precum sunt Mirel și Viviana”.

