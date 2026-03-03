Gesturile care îl dau de gol pe finul lui Gigi Becali. Cum își răsfață Mirel Rădoi soția, după trei decenii de relație

Dacă mai avea cineva dubii că Mirel Rădoi este un familist convins, imaginile surprinse de CANCAN.RO vorbesc de la sine. Nu doar că acordă o atenție deosebită familiei (așa cum am putut observa și în alte cazuri), de când nu mai este antrenorul Universității Craiova, dar după aproape 3 decenii de când sunt împreună, încă reușește să o facă pe soția lui să zâmbească la fel ca la începutul relației. Fostul selecționer pare să fie tare binedispus, probabil ia în calcul propunerea nașului Gigi Becali de a reveni ca oficial la FCSB, chiar dacă nu i-a răspuns la telefon, atunci când latifundiarul din Pipera l-a sunat în toiul nopții.

Când nu aleargă prin parc, pentru a se menține în formă, sau merge la cumpărături cu prințesa lui prin mall, Mirel Rădoi încă se bucură de timpul liber, pe care îl dedică familiei, în special soției.

Fostul antrenor al Universității Craiova a ieșit la Akos cu Viviana, femeia care îi este alături de aproape 30 de ani, iar flacăra iubirii pare că încă arde cu putere. El nici nu își poate lua ochii de la soția lui, o soarbe din priviri și este atent la orice cuvânt de-al partenerei lui de viață.

Mirel Rădoi și soția, îndrăgostiți ca în prima zi

Mirel Rădoi și familia au întâmpinat primăvara așa cum se cuvine. Au ieșit la masă și părea că subiectele de discuție sunt interminabile. Fostul selecționer, elegant, ca de obicei, s-a îmbrăcat la patru ace, iar după zîmbetul soției sale, fiorii dragostei încă își fac de cap. El zâmbea și gesticula, din când în când, iar ea îl fixa cu privirea. La un moment dat, finul lui Gici Becali a început să râdă cu poftă. Oare umorul soției să fie secretul longevității relației?

Sau poate discuția a derivat într-o zonă hilară după ce Mirel Rădoi a primit propunerea de la Gigi Becali de la reveni ca oficial la roș-albaștri, iar acesta a refuzat, cel puțin deocamdată.

