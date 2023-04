Viviana numără zilele până când copiii pe care îi are împreună cu soțul ei, Mirel Rădoi, vor intra în vacanță. Arde de nerăbdare să plece cu aceștia în Arabia Saudită, dar până atunci se răsfață cum știe mai bine în România. Am filmat-o pe partenera antrenorului lui Al-Tai în toată splendoarea ei, ocazie cu care am aflat ce îndeletniciri are în lipsa capului familiei. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini de colecție.

Mirel Rădoi și soția lui, Viviana, au împreună trei copii, un băiat și două fete. În prezent, cei doi parteneri au o relație la distanță, tehnicianul aflându-se cu treabă în Orient, unde câștigă pe bandă rulantă cu echipa pe care o antrenează. Cu siguranță, i-ar fi fost alături și femeia care l-a făcut tată, dar aceasta a rămas la București, roadele iubirii lor fiind ocupate cu școala. Nu mai este, însă, mult și familia se va reuni în Arabia Saudită. Nu mai puțin de trei luni, cât durează vacanța, ar urma să petreacă împreună.

Viviana, soția lui Mirel Rădoi, conduce un bolid de 400.000 de euro

Până atunci, Viviana, o familistă convinsă, își vede de treabă în Capitală. Zilele trecute, fotoreporterii CANCAN.RO au întâlnit-o în zona de nord a Capitalei în momentul în care a ajuns la impunătoarea vilă a familiei. Și-a parcat bolidul, un superb Lambourghini Urus Mansory care valorează nu mai puțin de 400.000 de euro, în fața imobilului. Ulterior, a intrat în casă, de unde a revenit cu altă vestimentație, dar și cu un shake în mână. “Aventura”, încă, nu era încheiată.

Fizic de nota 10

În formă maximă, soția lui Mirel Rădoi s-a urcat la volanul “bijuteriei” cu care s-a dus glonț în Săftica, la Bioderm Medical Center. Acolo a zăbovit preț de câteva zeci de minute. Încă o dată, Viviana a impresionat cu fizicul de nota 10. A fost super-relaxată și și-a făcut treburile cotidiene. Cu siguranță, însă, s-a gândit non-stop la partenerul ei pe care îl vizitează rar. Va veni, totuși, vacanța, iar blonda și copiii săi vor zbura cu primul avion în Arabia Saudită.

A plecat din cantonament pentru a se însura

Viviana și Mirel Rădoi au un mariaj de aproape 22 de ani. Cei doi s-au căsătorit în 2001, atunci când a avut loc cununia religioasă, iar în 2009, fotbalistul și-a dus partenera de viață și la Starea Civilă. Atunci, în mare secret, ex-fotbalistul s-a învoit și a plecat din cantonamentul echipei naționale pentru a spune “da” și în fața ofițerului.