Vestea de la miezul nopții care-i va schimba viața Andreei Marin: ”Sunt fericită, am avut emoții!”

Bucurie mare în familia Andreei Marin. Visul fiicei sale, Violeta, de a studia Dreptul în America, devine realitate anul viitor! Elevă în ultimul an de liceu, aceasta a aplicat și a fost admisă la una dintre cele mai prestigioase 8 universități din lume. Vestea a primit-o în noaptea de joi spre vineri, ora Americii, iar bucuria a fost la cote maxime, mai ales că răspunsul a venit în preajma zilei de naștere a Violetei. Adolescenta împlinește pe 15 decembrie 17 ani și vestea că va fi studentă în America reprezintă poate cel mai frumos cadou pentru ea, confirmând astfel rezultatele muncii sale și efortul depus în ultimii ani, inclusiv campaniile ca voluntar în care s-a implicat. Andreea Marin a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre vestea care îi va schimba viața, având în vedere că fiica ei va părăsi cuibul părintesc și își va continua studiille în America, unde de altfel și ea a făcut o specializare.

Sărbătorile de iarnă încep în familia Andreei Marin odată cu finalul lunii noiembrie, respectiv de sfântul Andrei. Este o perioadă foarte frumoasă în familia ei, întrucât decembrie este practic luna Violetei și a Andreei, având în vedere că adolescenta este născută pe 15 decembrie, iar peste fix o săptămână va fi ziua de naștere a fostei prezentatoare TV. După ce Violeta a postat pe story scrisoarea prin care a aflat că a fost admisă la prestigioasa facultate din America, am contactat-o pe Andreea Marin, care ne-a oferit mai multe detalii.

“Ne bucurăm de vestea minunată că Violeta e admisă deja ca studentă în America la una dintre cele mai prestigioase universități din lume. Sunt tare mândra de ea, a muncit tare mult”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Andreea Marin.

De altfel, Violeta îi seamănă nu doar din punct de vedere fizic celebrei sale mame, având o frumusețe și o eleganță aparte, ci a moștenit de la părinți pe lângă inteligență, tenacitatea și ambiția lucrului bine făcut. Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică a participat, recent, în Statele Unite ale Americii, la competiția de cultură generală World Scholars Cup, de unde s-a întors acasă cu 9 medalii de aur și argint, câștigate atât individual, cât și cu echipa.

Andreea Marin: “Azi noapte chiar am primit răspunsul: Violeta e deja admisă, studentă la Drept în Ivy League, adică la una dintre cele mai prestigioase 8 universități din lume”

În perioada petrecută peste ocean, ea a avut ocazia de a vizita universități de top precum Yale, Harvard sau MIT, orașe ca New York și Boston, fiind onorată să poarte steagul României în ziua finală a competiției.

“Violeta este foarte muncită acum, se pregătește pentru bacalaureat, pentru facultate. A fost o muncă enormă și încă e o perioadă foarte dificilă pentru ea, până la final de an. Dar azi noapte chiar am primit răspunsul: e deja admisă, studentă la Drept în Ivy League, adică la una dintre cele mai prestigioase 8 universități din lume. Alegerea ei a fost Dreptul la Cornell University , în SUA”, a spus, pentru CANCAN.RO, Andreea Marin.

La fel ca și fiica ei, fosta prezentatoare TV a avut emoții în așteptatea rezultatului, care a venit chiar în preajma zilei de naștere a adolescentei. Vestea primită îi va schimba radical viața Andreei Marin o dată cu plecarea fetei în America. Însă ca orice părinte îi este alături și a susținut-o în îndeplinirea acestui vis.

“Sunt foarte fericită și recunosc, am avut mari emoții, chiar dacă știu ca Violeta e cel mai muncitor om pe care-l cunosc. Am ajuns să îi impun restricții ca să mai și doarmă, tocmai eu, cea de la care a învățat opusul , din păcate …Dar viața te învață ca a alterna munca și odihna este absolut necesar. Cred ca rezultatul reflectă dăruirea, pasiunea ei și munca de ani de zile, nu a fost doar un efort de ultim moment. O sprijin cu tot ce pot și trăiesc fiecare zi cu emoții pentru ea”, a adăugat Andreea Marin.

Andreea Marin: “O cunosc mai bine decât oricine”

Alintată și Zână de public ca urmare a prezentării emisiunii “Surprize – surprize”, Andreea Marin este o persoană foarte bine organizată și nu lasă nimic pe ultima sută de metri. În urmă cu 17 ani, fix pe 15 decembrie, ea făcea cunosștință cu Violeta, devenind, pentru prima oară, mamă.

“Sigur că da, surpriza este pregătită, așa că n-o să o devoalez. O cunosc mai bine decât oricine, așa că da, știu și de ce are nevoie și ce ar bucura-o”, a mai spus, pentru CANCAN.RO, Andreea Marin.

În ceea ce privește propria aniversare, totul va fi pe relaxare. “Nu voi sărbători prin dans ziua mea de naștere, am mare nevoie de odihnă, e cel mai frumos dar pentru mine anul acesta”, a încheiat ea.

