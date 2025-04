Ce ascunde Otilia Bilionera când urcă pe scenă. Artista se confruntă cu o problemă gravă! Remediul uluitor: filme de groază și criminali în serie!

Otilia Bilionera le-a bifat pe toate! E frumoasă, are o carieră de succes, trăiește o poveste de dragoste ca-n filme cu soțul ei și are de gând să devină și mămică în viitorul apropiat. Însă artista se confruntă cu niște probleme, despre care puțini știu, și care nu se văd atunci când se află pe scenă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a dezvăluit că de mulți ani suferă de o formă destul de gravă de anxietate, care o împiedica să își desfășoare activitățile așa cum ar trebui. Din fericire însă, a apelat la specialiști, iar acum se află sub tratament medicamentos, pentru a ține sub control aceste stări neplăcute. Blondina mai are un secret, la care apelează des și care o ajută să depășească aceste situații. Nu este vorba despre relaxare la spa, masaje sau plimbări, ci…filme de groază și documentare cu criminali în serie.

De multe ori, în spatele vieții glamuroase pe care vedete o afișează, se află secrete bine ascunse și ținute sub control. Este și cazul Otiliei Bilionera, o prezență jovială, mereu cu zâmbetul pe buze, care nu ar da nicio secundă de bănuit că s-ar confrunta cu stări puternice de anxietate și temeri. Ce îi declanșează aceste probleme este un mister și pentru frumoasa blondină.

Însă una dintre cele mai mari frici ale sale este zborul cu avionul. De fiecare dată când trebuie să se deplaseze într-o altă țară, artista nu poate dormi nopți la rând, iar atunci când se află în avion, este sub tratament medicamentos.

Otilia Bilionera „tratează” anxietatea cu…filme de groază

Cu anxietate nu e de glumă, dar cântăreața are soluția. Pe lângă tratamentul medicamentos, vedeta le vine de hac acestor stări cu ajutorul unei metode mai nonconformiste. Atunci când vrea să se detașeze, se uită la filme de groază și la documentare cu criminali în serie.

„Eu sunt o persoană foarte stresată, anxioasă, de ani de zile. Eu mă trezesc cu stare de anxietate de dimineață, îmi bate foarte tare inima. E o chestie cu care eu mă confrunt de foarte mulți ani, iau și tratament medicamentos de mulți ani, pentru a ține sub control chestia asta. Încerc să mă relaxez și în alte feluri, spre exemplu, pe mine mă ajută mult să mă uit la filme de groază. Dacă vreau să trec peste o zi care a fost super stresantă și am multe de făcut, îmi pun un film de groază sau ceva cu crime, investigații, criminali în serie, asta mă face să uit de tot. Știu că e mai ciudat, dar la mine funcționează, adrenalina respectivă mă ajută să mă concentrez la altceva.

Nu știu ce anume îmi declanșează aceste stări, pur și simplu mă trezesc cu ele, dar eu am frică și de zboruri. Spre exemplu, trebuie să plec în curând în China, pentru că voi avea o colaborare cu o artistă foarte cunoscută de acolo și mi s-a spus că trebuie să zbor în luna mai. Eu de atunci nu mai dorm noaptea, visez numai avioane prăbușite, nenorociri. Am fost și la psihiatru, mi-a dat niște pastile pe care să le iau înainte de zbor”, a declarat Otilia Bilionera pentru CANCAN.RO.

