Otilia Bilionera a mers la Chefi la Cuțite să-și impresioneze soacra! Ce i-a reproșat soțului ei turc, în fața tuturor

Otilia Bilionera și-a făcut apariția în ediția de marți seara a emisiunii Chefi la Cuțite! Nu singură, ci împreună cu soțul ei turc. Cunoscuta cântăreață a profitat de ocazie pentru a-l prezenta pe partenerul ei de viață în fața tuturor. A vorbit despre relația ei amoroasă, dar și despre planurile de viitor, apoi au trecut la treabă. Artista și iubitul ei au realizat un preparat turcesc, iar vedeta a vrut să se asigure c-o face mândră pe soacra ei!

Otilia și soțul ei au mers la Chefi la Cuțite, în ediția de marți seara. Cunoscuta artistă și Bekir și-au făcut apariția în fața telespectatorilor și au vorbit despre relația lor amoroasă, despre cununia civilă, dar și despre nunta ce urmează. Vedeta a dezvăluit că au planuri mari de viitor și totul urmează să decurgă ca la carte, în stil turcesc. S-au cununat civil și vor face și nunta, în Turcia. Cântăreața a mărturisit, în showul culinar, că va avea parte de o petrecere imensă la cel mai important eveniment din viața ei. Cei doi amorezi vor avea 2000 de invitați.

CITEȘTE ȘI: OTILIA BILIONERA ȘI-A ADUS IUBITUL TURC ÎN ROMÂNIA! SOCRII L-AU PLIMBAT CU CĂRUȚA ȘI L-AU OMENIT CU PREPARATE TRADIȚIONALE

„Suntem împreună de un an și câteva luni. M-a cerut și eu am acceptat, cum să nu accept! Ia uitați ce frumușel e! Am avut cununia civilă, o să facem și nunta. O s-o facem în Turcia. Acolo nunțile sunt destul de mari”, a dezvăluit Otilia Bilionera.