Otilia Bilionera și-a adus iubitul turc în România! Socrii l-au plimbat cu căruța și l-au omenit cu preparate tradiționale

De un an de zile, Otilia Bilionera și-a găsit fericirea și se iubește cu un turc. Bekir Ali este cel care a reușit să o cucerească, iar în luna octombrie a anului trecut cei doi au făcut pasul și s-au cununat. Însă, prinții artistei nu au fost prezenți la eveniment și nici nu și-au cunoscut ginerele, până acum. De sărbători, cântăreața și-a dus iubitul în casa părintească, iar socrii l-au tratat cât se poate de bine.

Otilia Bilionera și-a adus soțul turc pentru prima dată în România. Artista și Bekir Ali au petrecut câteva zile în București, iar apoi au mers la părinții vedetei, la Suceava. Socrii și-au aștepta ginerele cu preparate tradiționale și i-au oferit o experiență autentic românească.

Așa cum spuneam, în luna octombrie, Otilia și iubitul turc au făcut pasul cel mare și s-au cununat. Evenimentul a fost unul spontan, așa că părinții vedetei au fost absenți. Dar pentru a se revanșa, proaspeții însurăței și-au petrecut sărbătorile de iarnă în România.

Cântăreața și-a dus soțul în casa părintească, iar socrii l-au așteptat cu preparate tradiționale. Mai mult, Bekir Ali a avut parte și de o plimbare cu căruța și s-a înțeles de minune cu părinții iubite sale. Vizita a fost una scurtă, însă cei doi plănuiesc să se întoarcă în România și să petreacă mai mult timp alături de cei dragi.

„Aproape o săptămână ne-am aflat la Suceava, apoi am plecat în Pakistan unde am concert în Noaptea de Revelion. Abia așteptam să ajungem la ai mei. Ne așteptau de ceva timp. Bekir se afla pentru prima dată la casa noastră din Suceava.

Otilia și Bekir Ali s-au cununat în cadrul unui eveniment restrâns, doar în prezența martorilor. Însă, pentru nuntă au planuri mari și vor să facă una dublă. Cum familia și prietenii mirelui se află în Turcia, iar cei ai miresei în România, cei doi se gândesc să facă nunta de două ori, în așa fel încât toată lumea să poată participa la eveniment.

Deși încă nu a găsit locațiile și nu s-a gândit nici la rochia de mireasă, Otilia spune că până la nuntă nu va mai trece mult timp. Însă, artista își dorește că totul să se întâmple în mare secret.

„O să facem nunta şi apoi dau de veste. Când vrei să faci un lucru important în viaţă, ce ţine de viaţa personală în special, cel mai bine este să nu îl divulgi.

Mie niciodată nu mi s-au concretizat planurile aşa cum am vrut. E mai bine să le fac, să nu spun nimănui şi abia apoi să dau de veste. În mod sigur nunta va fi anul acesta. Încă nu ştiu locaţia. Nici la rochie nu m-am gândit, astea sunt ultimele detalii. Eu am foarte mulţi prieteni în Turcia, oameni cu care am lucrat de-a lungul timpului, colaboratori, dar la fel de mulţi am şi în România. Aşa că am putea face nunta atât în Turcia, cât şi în România”, declara Otilia Bilionera.