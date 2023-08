Detalii teribile despre noul iubit al Otiliei Bilionera. Turcul ajunsese în sapă de lemn și a avut parte de un episod șocant

Otilia Bilionera a vorbit în cadrul unui interviu despre iubitul turc. Deşi până acum a ţinut ascunsă povestea de dragoste pe care o trăieşte, după anunţul logodnei, artista a devenit din ce în ce mai deschisă. Bărbatul care a reuşit să îi cucerească inima are o poveste de viaţă dureroasă.

Zilele trecute, Otilia Bilionera a avut parte de o surpriză de proporţii. Tânărul cu care are o relaţie de un an a cerut-o în căsătorie cu un inel special creat pentru ea. Bekir Ali are 23 de ani, iar între cei doi există o diferenţă de 7 ani. Acest detaliu nu a fost un impediment în relaţia lor şi asta pentru că băiatul i-a demonstrat că este matur şi poate avea grijă de familia lui.

„Este destul de atent pentru vârsta lui, destul de matur. El împlineşte în octombrie 24 de ani. Este o diferenţă de 7 ani între noi. Se ştie că turcii sunt mai romantici, mai pasionali, mai atenţi, de asta îmi şi plac.

Nu mi-a fost teamă de diferenţa de vârstă dintre noi pentru că el este mai matur. Asta pentru că are şi o poveste de viaţă mai tristă. A trebuit să se maturizeze şi să cunoască ce înseamnă responsabilităţile încă de pe la 18, 19 ani. Eu l-am cunoscut când avea 22 de ani şi nu mi-a dat niciodată de înţeles că ar avea vârsta aceasta”, a spus Otilia în cadrul unui interviu.

Bekir Ali are o poveste de viață dureroasă. Tatăl lui și-a pus capăt zilelor din cauza unor probleme financiare, tânărul fiind cel care şi-a găsit părintele împuşcat. De la 19 ani, iubitul cântăreţei a fost stâlpul familiei şi a fost nevoit să facă multe sacrificii pentru a-şi întreţine familia.

„Când avea 19 ani, tatăl lui s-a sinucis şi el a fost cel care l-a găsit împuşcat. S-a împuşcat în piept. Iubitul meu l-a găsit în maşină. Tatăl lui făcuse foarte mulţi bani, au deschis o afacere, care nu a fost cea mai ok. A pierdut tot, i s-a pus sechestru pe proprietăţi, pe absolut tot şi atunci tatăl lui nu a văzut altă scăpare decât să se sinucidă.

Toată responsabilitatea i-a căzut iubitului meu pe umeri. El mai are o soră şi pe mama lui. A trebuit să renunţe la Facultatea de Arhitectură ca să poată munci şi să îşi întreţină mama şi sora. Este un tip descurcăreţ şi muncitor şi a scos-o la capăt.”, a mai povestit Otilia.

Iubitul artistei este un bărbat gelos

Otilia Bilionera recunoaște că logodnicul ei mai are momente când este gelos, însă nu exagerează niciodată. În continuare, vedeta a mărturisit că a găsit un real sprijin în partenerul său care o susţine necondiţionat şi o însoţeşte, ori de câte ori are ocazia, la concerte.

„Mai are şi el momente de gelozie, e normal să fie gelos, dar nu dus la modul acela extrem. Îmi mai atrage atenţia, se mai uită prin telefonul meu la mesaje, le ştie pe toate. Pe Instagram mai ales primesc tot felul de declaraţii, mesaje. Vine la multe dintre concerte cu mine. Îmi place să ne petrecem timpul împreună, mai ales că eu am în Turcia majoritatea evenimentelor. Mă susţine, îmi face poze, filmuleţe, atunci când vine cu mine.

Nu i-am gătit mâncăruri tradiționale româneşti pentru că atunci când merg acolo stau în sânul familiei lui. Iar familia deţine un restaurant şi-atunci se găteşte tot timpul, bucătarul este cel responsabil. Eu nu am avut până acum ocazia să gătesc, poate doar nişte clătite, o singură dată pentru că îmi era poftă”, a mai povestit artista pentru fanatik.ro.