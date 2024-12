Stelian Ogică spune cum a câștigat la LOTO. Cum a ales numerele câștigătoare și ce a pățit apoi

Stelian Ogică este gazda celei mai noi ediții a emisiunii CANCAN Senzațional! Împreună cu Dan Diaconescu, invitatul permanent, ”Spaima loteriei” a pus țara la cale și a dezvăluit cum a câștigat la Loto, cum a ales numerele câștigătoare și ce a pățit atunci când a vrut să intre în posesia premiul cel mare. Nu rata ediția din această duminică! Emisiunea poate fi urmărită AICI.

La fel ca în fiecare duminică, astăzi a avut loc o nouă ediție specială CANCAN Senzațional. Stelian Ogică și Dan Diaconescu au pus țara la cale și au dezbătut cele mai mediatizate subiecte și au scos la iveală adevărul ascuns în multe situații. Timp de aproape trei ore, ”tăticul” OTV și ”Spaima loteriei”, așa cum a fost supranumit Ogică, au ținut privitorii cu sufletul la gură, aducând în atenție subiecte de mare interes. Cum a ales Ogică numerele câștigătoare la loto, dar și a pățit după?

Reamintim că Stelian Ogică a câștigat un bilet la loto 6/49 în anul 2001, un premiu în valoare de un milion de dolari. Cu toate acestea, ”Spaima loteriei” nu a ajuns niciodată în posesia premiului. Povestea este demnă de scenariul unui film polițist.

Stelian Ogică a dezvăluit cum a câștigat la Loto

”O poveste foarte lungă. Deci am jucat tot un gen de bilet, tot un gen de modalitate din asta, bilet comun. De fapt, nu prea era comun. A fost comună numai întâlnirea respectivă. Era mai multe persoane la o pizzerie, acolo eu am scos biletele. Acum văd că s-au schimbat regulile. Atunci erau doar bilete, le completai cu pixul. Am completat biletul cu pixul. Erau biletele acelea care te duceai la loterie și le luai și eu le purtam tot timpul. Și le-aș completa acasă, cu datele de naștere, cu ce avea fiecare. Cel care a ieșit a fost un bilet pus la întâmplare. Și acum cred că știu numerele 13, 14, 19, 26, 32, că aveam eu și 32 de ani, și 40”, a spus Stelian Ogică la CANCAN Senzațional.

După ce a nimerit numerele câștigătoare, cu ajutorul unui prieten de la vremea respectivă, la scurt timp, Ogică a fost tâlhărit și a rămas fără biletul care l-ar fi făcut milionar. A depus plângere penală, însă tot el a fost cel care a ajuns în spatele gratiilor, iar câștigul loteriei a ajuns în posesia celui care i-a furat biletul, iar banii au fost ulterior împărțiți cu mai multe persoane.

”Mi-a dat cineva o combinație, un tip care lucra prin SPP și care, cu care eram la masă atunci. Combinația n-a ieșit câștigătoare, dar a ieșit pe bilet. Așa s-a legat. După ce a ieșit câștigul, eu nu mi-am dat seama, pentru că nu era ca acum accesul ăsta la informații foarte simplu. Se dădea a doua zi, nu chiar în ziua respectivă, cum se întâmplă acum. Și au publicat în ziar acea combinație. El a văzut-o de acolo, m-a căutat, a venit la minte cu însoți de mai mulți și mi-a furat biletul.

În fine, povestea e foarte lungă și după aia m-au ținut doi ani preventiv în închisoare și i-au dat lui banii. Pentru că dacă erau corecți, nu trebuia să-i dea banii lui ăla. Trebuiau să blocheze banii, așa cum era în regulamentul loteriei – atunci când pe un bilet joacă două persoane. I-au dat banii ăluia fără hotărâre judecătorească și eu am stat 2 ani preventiv ca să mă scoată vinovat.

După 2 ani de zile m-am ambiționat și am început să joc cu forță și am mai câștigat de vreo 10 ori categoria 3-a, de vreo 5 ori categoria 2-a, dar categoria 2-a era mult mai semnificativă ca și acum”, a mai spus ”Spaima loteriei”.

DAN DIACONESCU: Dar atunci ce însemna milionul ala de dolari dacă îl luați?

STELIAN OGICĂ: Cât însemna? Un milion de dolari? Toată comuna Bragadiru.

DAN DIACONESCU: Cât era un hectar de teren atunci? 100 de dolari, cât era?

STELIAN OGICĂ: Nu, câteva mii de euro. Nu era neimportant terenul, nemulțumiții scăpau de ele. Mulții voiau să scape de ele.

DAN DIACONESCU: Și ăsta, de la SPP care a luat milionul, ce a făcut cu banii?

STELIAN OGICĂ: N-a făcut nimic. Se pare că n-a luat el banii. El i-a luat banii pe hârtie, că trebuiau banii justificați. Adică trebuia să plece din loterie și să joace undeva. Eu din câte știu și ce știu eu și ce știu eu sigur – că la rândul meu am cunoscut diverse persoane care au lucrat în statul paralel, banii s-au dus la Omar Haizam. Și Omar i-a împărțit. El a luat banii.

DAN DIACONESCU: Omar Hayssam pe vremea aia era cineva, era ancorat în clasa politică, era prieten cu serviciile secrete. Cu toată lumea bună. El a făcut toată operațiunea aia pe urmă cu ziariștii răpiți.

STELIAN OGICĂ: El a avut probleme în 2004. Eu am avut chestiunea asta în 2001 la începutul anului. Banii i-a scos ăla de la SPP respectiv și i-a trimis în conturile lui. Iar el de acolo i-a împins unde trebuia. I-a dat și aluia ceva, probabil, din câte știu eu, vreo un 10%. Adică vreo 100 de mii, toată familia, că ei au divorțat până la urmă. E o poveste lungă…



