După trei ani şi jumătate de închisoare, tatăl celebrei artiste a fost eliberat! Fostul primar a petrecut sărbătorile în sânul familiei: “Ne-am rugat pentru o minune și s-a întâmplat”

Dacă pentru majoritatea oamenilor sărbătorile de Paște petrecute alături de familie sunt o normalitate, pentru o artistă de la noi au avut o însemnătate specială acest Paște! Este primul an din ultimii patru în care vedeta petrece alături de tatăl ei care a fost în urmă cu puțin timp eliberat din închisoare! Bărbatul a petrecut aproape trei ani și jumătate după gratii, timp în care cântăreața, dar și fiul ei, l-au vizitat constant și i-au fost alături. Greul a trecut, spune ea, care a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO în care a vorbit despre revederea emoționantă cu părintele său.

Sandra N este una dintre cele mai în vogă artiste de la noi și acum e din nou pe val după ce a scos o nouă piesă alături de Carmen de la Sălciua. Vedeta trece printr-o perioadă foarte bună din toate punctele de vedere, însă de departe cel mai important lucru care i s-a întâmplat în ultimul timp a fost eliberarea tatălui său din închisoare. Fostul edil al comunei din Argeș Albeștii de Muscel a petrecut trei ani și patru luni în spatele gratiilor, fiind condamnat pentru mai multe fapte. Bărbatul a executat o parte din pedeapsă și a fost eliberat în urmă cu două săptămâni.

Paște de neuitat pentru Sandra N! Tatăl său, fost primar în Argeș, a fost eliberat din închisoare: „Dumnezeu și-a întors fața către noi”

Sandra N a avut parte de cel mai frumos Paște din ultimii ani, asta pentru că tatăl său a fost eliberat din închisoare după ce și-a ispășit pedeapsa. Ion Năftănăilă a petrecut alături de familie, în casa lui din Argeș. Cu câteva săptămâni înainte, atât fostul edil, cât și Sandra s-au rugat neîncetat pentru eliberarea lui.

„A fost primul Paște după trei ani și patru luni în care s-a întors și tata acasă și s-a reunit familia. Primul Paște pe care l-am simțit cu adevărat din ultimii patru ani a fost acesta și a fost prima dată când am simțit că mă simt acasă, fiind și el. A fost eliberat în urmă cu două săptămâni. Am fost la foarte multe biserici și la foarte multe mănăstiri și ne-am rugat și s-a rugat și el acolo, mergea duminică de duminică la biserică. Ne-am rugat pentru o minune și s-a întâmplat. Am petrecut la casa părintească. Am fost la biserică, am avut familia reunită, a fost un Paște liniștit, cel mai frumos din ultimii ani”, a spus Sandra N pentru CANCAN.RO.

Artista a vorbit despre perioada delicată în care a stat departe de părintele său pe care îl iubește enorm. Între ei este o legătură foarte puternică, Sandra fiind mereu apropiată de cei care i-au dat viață. Și fiul artistei s-a bucurat să-și vadă bunicul în afara gratiilor.

„Avi este foarte fericit, a stat toată vacanța la bunici, la țară. Nu ne făceam așteptări pentru că nu ne doream să fim dezamăgiți. Ne-am mai făcut și alte dăți speranțe și nu ne-am mai făcut așteptări de această dată, dar uite că Dumnezeu și-a întors fața și către noi și după furtuni multe, a răsărit soarele” , a spus vedeta.

„În anii cât a stat acolo și-a pierdut mulți prieteni”

Timp de 13 ani, între 2002 şi 2015, tatăl Sandrei N., Ion Năftănăilă, a fost primar la Albeştii de Muscel. S-a întors în comună, însă nu mai are nicio funcție. Acum, bărbatul se bucură de libertate alături de familia lui, mai ales că anii petrecuți departe de cei dragi au lăsat urme în sufletele lor.

„Momentan asimilăm și noi ce s-a întâmplat pentru că abia ce ne-am reunit, nu vreau să mă gândesc la ce a fost în trecut. Rănile și traumele sunt undeva ascunse, mai am până să mi le vindec. Mă focusez pe prezent, nu vreau să mă gândesc la trecut și nici la ce va fi în viitor. El este foarte bine, este un om foarte puternic psihic și este foarte bine, arată foarte bine, este sănătos, asta contează cel mai mult. Are un tonus foarte bun și e chiar mai bine decât înainte. Este un om foarte puternic, altfel nu ar fi rezistat. Anii cât el a fost acolo și-a pierdut mulți prieteni. Mulți dintre prietenii lui nu mai sunt în viață și asta mă gândeam că important este că el de acolo s-a întors”” , a declarat Sandra N pentru CANCAN.RO.

