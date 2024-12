Cântăreață celebră, implicată într-un accident grav! A fost la un pas de tragedie: ”Am 3 coaste fracturate”

Momente grele pentru o cântăreață de la noi! Artista a suferit un grav accident de mașină în urma căruia s-a ales cu răni serioase. A ajuns de urgență la spital, cu trei coaste fracturate. Totuși, ea a ținut să îi mulțumească lui Dumnezeu că este în viață. Urmează o perioadă dificilă de recuperare, motiv pentru care a fost nevoită să își anuleze evenimentele.

Sandra N, cunoscută pentru colaborările cu Adrian Sînă, a suferit un grav accident de mașină. Nenorocirea s-a produs în urmă cu două zile, însă artista abia acum a povestit despre momentele grele prin care a trecut.

În urmă cu doar câteva ore, Sandra N a povestit că a trecut prin momente extrem de grele. În urmă cu două zile, a fost implicată într-un accident de mașină și a ajuns de urgență la spital. Cântăreața s-a ales cu trei coaste fracturate.

În cele din urmă, artista a fost externată din spital, însă urmează să facă noi analize pentru a vedea cum evoluează situația. Mai mult decât atât, Sandra N are nevoie de o perioadă pentru a se recupera. Astfel, a fost nevoită să își amâne evenimentele.

„Bună ziua, dragilor! Doresc să fac acest video pentru a vă spune că acum sunt binișor, dar am trecut printr-o cumpănă. În urmă cu două zile, am avut un accident în urma căruia m-am ales cu trei coaste fracturate, am aici scrisoarea medicală din urgențe. Din păcate, a trebuit să îmi anulez evenimentele. Nu am putut ajunge la concertul din Dublin și știu cât de mult v-ați dorit să ne vedem acolo”, a povestit Sandra N pe pagina ei de Instagram.