Adi Sînă, dat în judecată de o angajată a Ministerului Justiției. Ce mare țeapă a putut să îi dea artistul, e groasă rău!

În ultima perioadă, tot mai multe acuzații sunt aduse la adresa lui Adrian Sînă. Artistul este acuzat că ar fi dat mai multe țepe. Mai exact, cântărețul acceptă evenimente, primește banii de avans, iar apoi își anulează concertul. Însă, se pare că acesta și-a găsit nașul, căci a fost dat în judecată de către o angajată a Ministerului Justiției. Ce riscă acum cântărețul?

Acuzat de mai multe persoane că ar fi încasat bani pentru evenimente și nu s-ar fi prezentat, Adi Sînă și-a găsit nașul. Ultima țeapă a dat-o unei angajate a Ministerului Justiției, iar femeia nu a stat degeaba. Acesta l-a dat pe cântăreț în judecată, iar acum Adi Sînă riscă să scoată bani frumoși din buzunar.

De-a lungul timpului, Adrian Sînă a fost acuzat de mai multe persoane că a dat țeapă și nu își respectă angajamentele în ceea ce privește prestațiile sale. Ei bine, recent, artistul a aplicat aceeași tactică, a încasat banii dar nu s-a prezentat la eveniment, așa că a fost dat în judecată. O angajată a Ministerului Justiției este cea care a dus problema în instanță, iar acum Adi Sînă urmează să fie judecat pentru faptele sale.

Ei bine, în acest caz, recent, magistrații din Craiova, unde a fost deschis procesul, au decis ca dosarul să fie mutat în Ilfov, așa că, la toamnă, cântărețul este așteptat în fața instanței. Dacă o să fie găsit vinovat, Adrian Sînă riscă să plătească daune morale considerabile.

Angajata Ministerului Justiției nu este singura care a luat țeapă de la Adrian Sînă. De-a lungul timpului, mai multe astfel de acuzații au apărut la adresa artistului. Chiar la finalul anului trecut, un bărbat îl acuza pe acesta că i-a distrus nunta, căci nu s-a prezentat la eveniment.

„Eu am avut un contract semnat cu domnul Adrian Sînă, ca să ne presteze patru intrări la nuntă, pe data de 26 august. Am semnat contractul cu dânsul și am plătit un avans de 1500 de euro. În data de 3 iulie l-am sunat din nou pe domnul Adi Sînă ca să mă asigur că rămâne data de 26 august, asta fiind înainte să trimitem invitațiile.

Am primit un e-mail de la dânsul, în data de 7 august 2023, cu trei săptămâni înainte. Mi-a zis că nu vine cu o veste prea bună. Mi-a zis că o să fie plecat în Asia și în India pentru un turneu și că nu va reuși să fie prezent la nuntă. Mi-a returnat banii, mi-a dat block, și pe data de 28 august a pus un story pe o rețea socială și, de fapt, el era în Craiova, la o altă nuntă”, declara mirele, în cadrul unei emisiuni de televiziune.