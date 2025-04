Brianna, fosta iubită a lui Andrew Tate, aruncă bomba după ce ar fi încercat s-o stranguleze: ”Mi-a spus că Trump o să-l…”

Frații Tate continuă să fie în centrul unui scandal de proporții! Brianna Stern, fosta iubită a lui Andrew Tate, îl acuză că acesta ar fi încercat s-o stranguleze, iar o altă femeie îl denunță pentru amenințări cu moartea, fiind pusă față în față cu un pistol. În plin proces, Brianna susține că Andrew ar fi folosit numele lui Donald Trump, președintele Statelor Unite, pentru a se proteja, invocând influența acestuia ca pe un scut în fața legii!

Epopeea fraților Tate continuă să facă valuri, iar noile dezvăluiri privind comportamentele acestora sunt șocante. După acuzațiile din diverse colțuri ale lumii, cei doi frați britanici sunt, practic, în mijlocul unui alt ”vârtej”. Violența, traficul de persoane și spălarea de bani sunt doar câteva dintre capetele de acuzare ce le bântuie numele.

Tristan Tate, fratele mai mic al lui Andrew, a uimit recent cu niște declarații provocatoare: „Crezi că o să părăsesc pământul fără vreun dosar? Nu am nicio șansă să părăsesc pământul fără dosare! În acest moment, încercăm să prindem și un dosar cu extratereștrii. Dacă am zbura în spațiu, sigur am prinde și acolo un dosar! Vom avea un caz spațial! Vom merge la închisoarea spațială. Oriunde am ateriza, ne-am alege cu un dosar”

Acuzațiile din România, Marea Britanie și Statele Unite sunt deja o obișnuință. Dar ceea ce se întâmplă acum în instanțele internaționale devine cu adevărat incredibil!

Citește și: Fraţii Tate şi-au făcut fenta în Capitală cu bolidul de 3 milioane de €, apoi… Bijuteria pe 4 roți a lui Andrew, „deocheată” și săltată!

Cea mai recentă dezvăluire vine chiar din partea fostei iubite a lui Andrew Tate, modelul Brianna Stern. După o relație de zece luni, Brianna a decis să își ceară dreptatea, depunând o plângere împotriva acestuia pentru agresiune sexuală (ar fi încercat inclusiv s-o stranguleze) și lovire.

Fosta lui Andrew Tate: „A spus că Trump o să-l ajute, și apoi chiar a făcut-o!”

La dosar, tânăra ar fi depus poze cu ea cu ochii vineţi şi mesaje cu ameninţările lui Tate: „Nu o să ripostezi niciodată. Esti proprietatea mea„; „La ce bun să te am dacă nu te bat şi nu te las însărcinată?„, sunt doar două dintre textele pe care modelul le-ar fi primit de la Andrew Tate.

Și, de parcă lucrurile nu ar fi fost deja destul de complicate, Brianna povestește cum Andrew o amenința cu tot ce avea mai puternic, invocând persoane influente ca Donald Trump pentru a-l proteja.

„A spus că Trump o să-l ajute, și apoi chiar a făcut-o!”, a declarat fosta lui iubită pentru The Times

Și ca și cum nu era suficient, o altă femeie a ales să ia măsuri legale. Potrivit celor relatate recent de BBC, aceasta susține că Andrew Tate i-ar fi îndreptat o armă spre față și i-ar fi spus: „Vei face cum îți spun sau vei plăti scump.”

CITEȘTE ȘI: Fraţii Tate nu au pierdut deloc timpul! Tristan și Andrew, ieşire memorabilă în buricul Capitalei! Şi-au făcut fenta în stil mare la volanul bolizilor de milioane de €

Dar Andrew Tate nu se lasă intimidat. În fața instanței, acesta neagă toate acuzațiile, numindu-le „minciuni” și „fabricări grosolane”. De asemenea, el susține că femeile nu mai au voie să îl acuze pentru că, potrivit lui, ar fi prea târziu pentru a aduna dovezi.

Însă, în ciuda apelurilor sale și a încercărilor de a minimaliza gravitatea acuzațiilor, dosarele continuă să se adune și presiunea devine tot mai mare pentru ei!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.