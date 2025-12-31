Acasă » Știri » Horia Zilieru a murit! E doliu în România

De: Andreea Stăncescu 31/12/2025 | 18:04
A murit Horia Zilieru / Sursa foto: Facebook

Doliu în cultura românească. Horia Zilieru, remarcabil poet și filolog român, a încetat din viață în ultima zi a anului 2025, la vârsta de 92 de ani. Născut pe 21 mai 1933, el a lăsat în urmă o bogată moștenire literară și academică. Vestea trecerii sale în neființă a fost făcută publică de o prietenă apropiată, Rodica Rodean.

Horia Zilieru, pseudonimul lui Gheorghe Iancu, a trecut în neființă cu doar câteva ore înainte de Anul Nou, lăsând în urmă o moștenire literară de neprețuit. Acesta era cunoscut pentru creațiile sale literare care au făcut înconjurul țării, iar acum vor rămâne întipărite în amintirea celor care l-au apreciat. Anunțul cu privire la deces a fost făcut de o prietenă apropiată pe rețelele de socializare.

„HORIA ZILIERU, un Prieten drag, a plecat să scrie și să recite atât de frumos, cum numai el o știa, în Împărăția Cerurilor alături de îngeri! Drum lin, OM drag”, a transmis o apropiată a poetului, Rodica Rodean.

Sursa foto: Facebook

Horia Zilieru a fost un poet activ timp de peste patru decenii. Opera sa include volume precum „Florile cornului tânăr” (1961), „Orfeu îndrăgostit” (1966), „Iarna erotică” (1969) sau „Melancolie de vulcan” (2001), abordând teme de dragoste, elegii și reflecții asupra condiției umane.

Recunoscut pe plan național și internațional, Zilieru a primit premii prestigioase, printre care Premiul Mihai Eminescu al Academiei Române (1980) și Premiile Internaționale de Poezie Nichita Stănescu și George Bacovia (1994). În semn de apreciere pentru contribuția sa la cultura românească, poetul a fost decorat cu Medalia Muncii (1965) și Ordinul „Meritul Cultural” în diverse grade, inclusiv clasa de Comandor. Activitatea sa literară și implicarea culturală i-au adus recunoaștere și din partea Asociației Scriitorilor din Iași, Primăriei Iași și Fundației România Mare.

