Doliu pentru Elena Lasconi! A murit de Revelion: ”Îmi lipsești, Aline”

Elena Lasconi încheie anul sfâșiată de durere. În ultima zi a anului, s-a stins din viață un bun prieten al acesteia, viceprimarul din Câmpulung, Alin Vlădău, în vârstă de doar 50 de ani.

Ultima zi a anului 2025 aduce o veste tristă pentru comunitatea din Câmpulung: viceprimarul Alin Vlădău a încetat din viață, după o luptă grea cu boala. În vârstă de doar 50 de ani, suferise un accident vascular cerebral sever la începutul lunii noiembrie. Deși a fost transportat de urgență la București și supus unei intervenții chirurgicale complexe, organismul lui nu a mai reușit să lupte.

Elena Lasconi, primarul din Câmpulung, care în ultimele săptămâni s-a mobilizat cu întreaga comunitate pentru a se ruga pentru sănătatea colegului ei, a transmis un mesaj plin de durere, la aflarea cumplitei vești.

„Alin, dragul nostru prieten s-a dus la îngeri. Îmi este atât de greu să scriu aceste rânduri… Îmi lipsești Aline! Îmi lipsesc agitația ta, felul cum voiai să le rezolvi tu pe toate, glumele tale, cafeaua cu tine. Nu pot să îmi imaginez ce este în sufletul familiei. Suntem alături de voi! În toată agitația asta de sfârșit de an mulți sunt nemulțumiți sau triști. Să nu uităm astăzi și în fiecare zi cât de prețioasă e viața. Care e moștenirea pe care vrem să o lăsăm în urmă? Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni și asta e cel mai important lucru. Să treacă anul ăsta cât mai repede! Să fiți mai buni unii cu alții în anul care vine și să vă iubiți! Te vom iubi mereu, Aline! Dumnezeu să te ocrotească!”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.

