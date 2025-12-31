Acasă » Știri » Doliu pentru Elena Lasconi! A murit de Revelion: ”Îmi lipsești, Aline”

Doliu pentru Elena Lasconi! A murit de Revelion: ”Îmi lipsești, Aline”

De: Veronica Mavrodin 31/12/2025 | 16:31
Doliu pentru Elena Lasconi! A murit de Revelion: ”Îmi lipsești, Aline”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Elena Lasconi încheie anul sfâșiată de durere. În ultima zi a anului, s-a stins din viață un bun prieten al acesteia, viceprimarul din Câmpulung, Alin Vlădău, în vârstă de doar 50 de ani. 

Ultima zi a anului 2025 aduce o veste tristă pentru comunitatea din Câmpulung: viceprimarul Alin Vlădău a încetat din viață, după o luptă grea cu boala. În vârstă de doar 50 de ani, suferise un accident vascular cerebral sever la începutul lunii noiembrie. Deși a fost transportat de urgență la București și supus unei intervenții chirurgicale complexe, organismul lui nu a mai reușit să lupte.

Elena Lasconi, primarul din Câmpulung, care în ultimele săptămâni s-a mobilizat cu întreaga comunitate pentru a se ruga pentru sănătatea colegului ei, a transmis un mesaj plin de durere, la aflarea cumplitei vești.

„Alin, dragul nostru prieten s-a dus la îngeri. Îmi este atât de greu să scriu aceste rânduri… Îmi lipsești Aline! Îmi lipsesc agitația ta, felul cum voiai să le rezolvi tu pe toate, glumele tale, cafeaua cu tine. Nu pot să îmi imaginez ce este în sufletul familiei. Suntem alături de voi!

În toată agitația asta de sfârșit de an mulți sunt nemulțumiți sau triști. Să nu uităm astăzi și în fiecare zi cât de prețioasă e viața. Care e moștenirea pe care vrem să o lăsăm în urmă? Alin a lăsat în urmă multă iubire de semeni și asta e cel mai important lucru. Să treacă anul ăsta cât mai repede! Să fiți mai buni unii cu alții în anul care vine și să vă iubiți!

Te vom iubi mereu, Aline! Dumnezeu să te ocrotească!”, a scris Elena Lasconi pe Facebook.

VEZI ȘI:Greșeala fatală pe care o fac femeile de Revelion. Ce să nu porți în noaptea dintre ani: „E lipsă de educație”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Slăbiciunea pe care George Tănase o recunoaște după un 2025 perfect: „Primul an în care am reușit să nu renunț la niciuna”
Știri
Slăbiciunea pe care George Tănase o recunoaște după un 2025 perfect: „Primul an în care am reușit să…
Puțini șoferi știu. La ce folosește butonul de pe centura de siguranță
Știri
Puțini șoferi știu. La ce folosește butonul de pe centura de siguranță
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și...
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut anunțul
Gandul.ro
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în...
Ce se întâmplă atunci când ne spălăm prea des. Cum a ajuns excesul de curățenie să ne saboteze sistemul imunitar
Adevarul
Ce se întâmplă atunci când ne spălăm prea des. Cum a ajuns excesul...
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum...
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Click.ro
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun...
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
go4it.ro
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut anunțul
Gandul.ro
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Slăbiciunea pe care George Tănase o recunoaște după un 2025 perfect: „Primul an în care am reușit ...
Slăbiciunea pe care George Tănase o recunoaște după un 2025 perfect: „Primul an în care am reușit să nu renunț la niciuna”
Puțini șoferi știu. La ce folosește butonul de pe centura de siguranță
Puțini șoferi știu. La ce folosește butonul de pe centura de siguranță
Cu cât se majorează amenzile de circulație în 2026, de fapt. Cum se calculează punctul amendă
Cu cât se majorează amenzile de circulație în 2026, de fapt. Cum se calculează punctul amendă
Cine a adus Revelionul în România și cum se sărbătorea la început. Tot ce nu știai despre noaptea ...
Cine a adus Revelionul în România și cum se sărbătorea la început. Tot ce nu știai despre noaptea dintre ani
Marius Calotă, la un pas să clacheze! Iubitul Rodicăi Stănoiu a explodat, chiar înainte de Revelion: ...
Marius Calotă, la un pas să clacheze! Iubitul Rodicăi Stănoiu a explodat, chiar înainte de Revelion: „Mi-a distrus totul”
Ioana State intră în 2026 cu lecțiile învățate. Promisiunea pentru Noul An: “Nu m-am mobilizat ...
Ioana State intră în 2026 cu lecțiile învățate. Promisiunea pentru Noul An: “Nu m-am mobilizat suficient de tare”
Vezi toate știrile
×