Greșeala fatală pe care o fac femeile de Revelion. Ce să nu porți în noaptea dintre ani: „E lipsă de educație”

Revelionul este noaptea în care regulile dispar, ținutele devin din ce în ce mai îndrăznețe, machiajele mai extravagante, iar sclipiciul ajunge vedeta absolută. Toate femeile vor să fie în top în noaptea dintre ani, dar unde tragem linia între wow și prea mult?! Pentru a afla răspunsul acestei întrebări am stat de vorbă cu un celebru designer de la noi care ne-a dezvăluit ce să purtăm de Revelion, dar ne-a atras atenția asupra unei greșeli fatale pe care o fac femeile în noaptea dintre ani. CANCAN.RO are toate detaliile și bonus, designerul ne spune și ce se va purta în 2026.

Noaptea dintre ani este considerată cea mai specială petrecere din an, momentul în care regulile vestimentare devin mai permisive, iar extravaganța este nu doar acceptată, ci încurajată. Femeile vor să strălucească, să iasă în evidență și să fie în top, indiferent de locația aleasă pentru Revelion. Cunoscutul designer Florin Burescu ne explică ce alegeri vestimentare sunt inspirate și care este greșeala pe care unele femei continuă să o facă în noaptea dintre ani.

Florin Burescu spune ce greșeală fac femeile de Revelion: „E lipsă de educație!”

CANCAN.RO: Se apropie cu pași repezi Revelionul, iar întrebarea care stă pe buzele doamnelor este: Cu ce să mă îmbrac?! Ce să purtăm, Florin, pentru a arăta bine în noaptea de Revelion?

Florin Burescu: În primul rând petrecerea de final de an este cea mai permisivă petrecere din an. Poți exagera la haine, poți exagera la make-up. Recomand să vă luați lucruri supradimensionate, să suprapui materiale, să pui mai mult sclipici. Vă recomand o combinație senzațională: paietele cu catifeaua, dă foarte bine această combinație. Vă recomand să mai experimentați varianta de blană, naturală sau artificială, puteți să o combinați ca să vă dea o ținută festivă. Noaptea de Revelion îți permite să te joci, nu contează unde petreci. Aici ține de locație, dacă o faci la Palatul Parlamentului ai nevoie de o anumită ținută, dacă o faci la ballroom în colț, nu e nevoie de cine știe ce ținută.

CANCAN.RO: Dacă faci Revelionul la cabană trebuie să purtăm tocuri neapărat?

Florin Burescu: Nu există altfel, este obligatoriu să fii încălțat! E lipsă de educație să stai desculț la un eveniment. Din punctul meu de vedere sunt obligatorii tocurile. Femeia fără toc, nu e femeie. Dar, pot înțelege și situațiile medicale și atunci nu e cazul să fim absurzi, dar dacă vă permite sănătatea, nu luați tocuri de trei centimentri, să fie minim de șase.

CANCAN.RO: Care sunt tendințele pentru anul următor pentru femei și pentru bărbați?

Florin Burescu: Anul 2026 vine cu foarte multe schimbări. Ne dorim să aducem multă prosperitate în ceea ce purtăm, haina îți aduce ea cu sine o situație bună. Îți poate aduce o situație financiară, dacă ești bine îmbrăcat atragi contracte bune, dacă ești prost îmbrăcat atragi roșii la piață, fiecare ce poate.

CANCAN.RO: Ce se poartă în anul următor?

Florin Burescu: Este anul în care se poartă foarte mult nuanțele pastel. Pastelurile sunt în trend din nou, chiar începând cu perioada de iarnă, deși lumea se gândește să pună negru sau bleumarin când e frig. Nu, eu vă recomand să puneți pasteluri. Bine, dacă e mocirlă și mergeți cu metroul, nu e cazul. Se poartă tot ce ține de partea croșetată, de lână, de stofă. Sunt materiale pe care vi le recomand din suflet să le purtați.

