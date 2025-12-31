Acasă » Exclusiv » Greșeala fatală pe care o fac femeile de Revelion. Ce să nu porți în noaptea dintre ani: „E lipsă de educație”

Greșeala fatală pe care o fac femeile de Revelion. Ce să nu porți în noaptea dintre ani: „E lipsă de educație”

De: Loriana Dasoveanu 31/12/2025 | 15:20

Revelionul este noaptea în care regulile dispar, ținutele devin din ce în ce mai îndrăznețe, machiajele mai extravagante, iar sclipiciul ajunge vedeta absolută. Toate femeile vor să fie în top în noaptea dintre ani, dar unde tragem linia între wow și prea mult?! Pentru a afla răspunsul acestei întrebări am stat de vorbă cu un celebru designer de la noi care ne-a dezvăluit ce să purtăm de Revelion, dar ne-a atras atenția asupra unei greșeli fatale pe care o fac femeile în noaptea dintre ani. CANCAN.RO are toate detaliile și bonus, designerul ne spune și ce se va purta în 2026. 

Noaptea dintre ani este considerată cea mai specială petrecere din an, momentul în care regulile vestimentare devin mai permisive, iar extravaganța este nu doar acceptată, ci încurajată. Femeile vor să strălucească, să iasă în evidență și să fie în top, indiferent de locația aleasă pentru Revelion. Cunoscutul designer Florin Burescu ne explică ce alegeri vestimentare sunt inspirate și care este greșeala pe care unele femei continuă să o facă în noaptea dintre ani.

Florin Burescu spune ce greșeală fac femeile de Revelion: „E lipsă de educație!”

CANCAN.RO: Se apropie cu pași repezi Revelionul, iar întrebarea care stă pe buzele doamnelor este: Cu ce să mă îmbrac?! Ce să purtăm, Florin, pentru a arăta bine în noaptea de Revelion? 

Florin Burescu:  În primul rând petrecerea de final de an este cea mai permisivă petrecere din an. Poți exagera la haine, poți exagera la make-up. Recomand să vă luați lucruri supradimensionate, să suprapui materiale, să pui mai mult sclipici. Vă recomand o combinație senzațională: paietele cu catifeaua, dă foarte bine această combinație. Vă recomand să mai experimentați varianta de blană, naturală sau artificială, puteți să o combinați ca să vă dea o ținută festivă. Noaptea de Revelion îți permite să te joci, nu contează unde petreci. Aici ține de locație, dacă o faci la Palatul Parlamentului ai nevoie de o anumită ținută, dacă o faci la ballroom în colț, nu e nevoie de cine știe ce ținută.

Florin Burescu interviu despre Revelion 2026 cu Loriana Dasoveanu la CANCAN.RO
Florin Burescu ne dezvăluie ce greșeală comit femeile de Revelion

CANCAN.RO: Dacă faci Revelionul la cabană trebuie să purtăm tocuri neapărat?

Florin Burescu: Nu există altfel, este obligatoriu să fii încălțat! E lipsă de educație să stai desculț la un eveniment. Din punctul meu de vedere sunt obligatorii tocurile. Femeia fără toc, nu e femeie. Dar, pot înțelege și situațiile medicale și atunci nu e cazul să fim absurzi, dar dacă vă permite sănătatea, nu luați tocuri de trei centimentri, să fie minim de șase.

CANCAN.RO: Care sunt tendințele pentru anul următor pentru femei și pentru bărbați?

Florin Burescu: Anul 2026 vine cu foarte multe schimbări. Ne dorim să aducem multă prosperitate în ceea ce purtăm, haina îți aduce ea cu sine o situație bună. Îți poate aduce o situație financiară, dacă ești bine îmbrăcat atragi contracte bune, dacă ești prost îmbrăcat atragi roșii la piață, fiecare ce poate.

CANCAN.RO: Ce se poartă în anul următor?

Florin Burescu: Este anul în care se poartă foarte mult nuanțele pastel. Pastelurile sunt în trend din nou, chiar începând cu perioada de iarnă, deși lumea se gândește să pună negru sau bleumarin când e frig. Nu, eu vă recomand să puneți pasteluri. Bine, dacă e mocirlă și mergeți cu metroul, nu e cazul. Se poartă tot ce ține de partea croșetată, de lână, de stofă. Sunt materiale pe care vi le recomand din suflet să le purtați.

CITEȘTE ȘI: Botezatu lovește din nou: 6 valize, 45 de ținute și un show care a uimit pe toată lumea!

ACCESEAZĂ ȘI: Romanița Iovan, drama care i-a marcat sfârșitul de an: “A murit din cauza unei boli incurabile”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
A ieșit șifonată din 2025 și face curățenie totală în viața ei: “Renunț la oamenii care vin doar când le convine”
Exclusiv
A ieșit șifonată din 2025 și face curățenie totală în viața ei: “Renunț la oamenii care vin doar…
Cum au petrecut Tavi Clonda și Gabriela Cristea câteva ore fără copii. După mesele grele de sărbători, un moment ca-n tinerețe
Exclusiv
Cum au petrecut Tavi Clonda și Gabriela Cristea câteva ore fără copii. După mesele grele de sărbători, un…
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și...
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut anunțul
Gandul.ro
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în...
Ce se întâmplă atunci când ne spălăm prea des. Cum a ajuns excesul de curățenie să ne saboteze sistemul imunitar
Adevarul
Ce se întâmplă atunci când ne spălăm prea des. Cum a ajuns excesul...
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum...
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Click.ro
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun...
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
go4it.ro
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut anunțul
Gandul.ro
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nikita vine cu acuzații grele pentru Ramona Olaru: ”Mă ocup eu de ea, cu poze și înregistrări, ...
Nikita vine cu acuzații grele pentru Ramona Olaru: ”Mă ocup eu de ea, cu poze și înregistrări, în hoteluri”
Tragedie în portul Constanța, în ultima zi din an! Doi oameni au murit în urma unui explozii
Tragedie în portul Constanța, în ultima zi din an! Doi oameni au murit în urma unui explozii
Trei zodii cărora li se schimba viața de pe 1 ianuarie 2026. Universul este de partea lor
Trei zodii cărora li se schimba viața de pe 1 ianuarie 2026. Universul este de partea lor
Locația exotică în care românii merg de Revelion. Cât costă să stai unde au fost cazați Brad ...
Locația exotică în care românii merg de Revelion. Cât costă să stai unde au fost cazați Brad Pitt și Angelina Jolie
Viviana Sposub și-a oficializat relația cu Iustin Chiroiu. Unde au fost văzuți împreună
Viviana Sposub și-a oficializat relația cu Iustin Chiroiu. Unde au fost văzuți împreună
Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie ca să ai noroc tot anul. Ce se întâmplă dacă dormi în prima zi ...
Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie ca să ai noroc tot anul. Ce se întâmplă dacă dormi în prima zi din 2026
Vezi toate știrile
×