Romanița Iovan, drama care i-a marcat sfârșitul de an: "A murit din cauza unei boli incurabile"

Romanița Iovan, drama care i-a marcat sfârșitul de an: “A murit din cauza unei boli incurabile”

De: Loriana Dasoveanu 29/12/2025 | 15:06
Romanița Iovan, drama care i-a marcat sfârșitul de an: “A murit din cauza unei boli incurabile”
Anul 2026 ne bate la ușă și,  odată cu el, se închide un ciclu important de nouă ani. Pentru unii a fost anul marilor revelații, pentru alții un carusel de emoții, pierderi și reușite neașteptate. A fost un an care a cerut lecții, asumare și multă putere interioară. CANCAN.RO a stat de vorbă cu mai multe vedete și a aflat cum a fost 2025 pentru ele, ce note i-ar da acestui an și, mai ales, ce ar fi schimbat dacă ar fi avut ocazia.

2025 se încheie lăsând în urmă concluzii clare, momente care au schimbat destine și lecții care nu mai pot fi ignorate. Pentru vedete, anul a venit cu reușite profesionale, transformări personale, dar și cu pierderi care au pus totul în perspectivă. Unele au avut parte de confirmări, altele de provocări dure, însă toate privesc spre 2026 cu mai multă maturitate și asumare.

Vedetele trag linie și fac bilanțul pentru 2025: Like, ador sau lecții dure?!

Începem cu Vica Blochina, care și-a descoperit o nouă pasiune și s-a specializat în numerologie. Pentru vedetă, 2025 a fost un an intens și destul de greu încercat, însă spune că a reușit să gestioneze situațiile care i-au ieșit în cale și este mândră de parcursul ei.

„I-aș da un mare Like pentru că am știut cum să gestionez lucrurile. Momentul meu preferat din an a fost cel în care am avut un seminar în care au fost înscriși 1.100 de oameni. Am reușit să fac un mare eveniment, un seminar la care au participat atât de mulți oameni. Aș lucra puțin mai mult cu mine din punct de vedere al relaționării. Nu aș mai cere atât de mult de la oamenii din jur, la cei apropiați mă refer. Sunt overcontrolling și asta a fost lecția vieții mele”, a spus Vica Blochina pentru CANCAN.RO.

Jo a avut un 2025  bun, dar intens din punct de vedere emoțional. Artista spune că a avut multe momente în care s-a simțit recunoscătoare pentru tot ce i s-a întâmplat, cu multe realizări, dar totodată și cu o pierderea grea.

„Likeeeee! A fost un an bun pentru mine. Am avut multe momente în care m am gândit ce am făcut bun sa merit să mi se întâmple atâtea lucruri faine cum ar fi lansarea primului meu album “Fatata” si momentul în care l am găsit pe Oli, pisicul meu. Totodată nu pot trece cu vederea un moment greu: pierderea Leei, pisica mea. A fost o durere care m-a schimbat profund”, a spus cântăreața.

Adrian Nartea privește anul 2025 cu recunoștință și echilibru. Actorul spune că, per total, a fost un an bun și speră ca următorul să fie cel puțin la fel.

„I-aș da Like și un comentariu cu Mulțumesc și inimă.  Anul acesta, cu toate bunele și cu toate relele, cu siguranță a fost un an bun. Să sperăm că 2026 va fi cel puțin la fel de bun ca acesta, dacă nu chiar mai bun.  Momentul meu preferat din an a fost vacanța noastră din Grecia. E un moment din 2025 pe care aș vrea să îl retrăiesc pentru a-l contura mai bine. Nu aș schimba cu nimic rezultatele din acel moment, dar poate aș fi vrut să-l fac mai blând sau mai înțelept”, susține Adrian Nartea pentru CANCAN.RO.

Pentru Dan Negru verdictul la final de an este clar: Ador pentru 2025! În plus, în stilul său caracteristic, prezentatorul tv trage și un semnal de alarmă pentru cei care se plâng constant.

„Like de departe pentru 2025. Mă enervează foarte tare cum pun unii problema că a fost un an nasol. Noi trebuie să ne gândim că a fost un an în care am trăit, ne-am trezit în fiecare zi, asta este foarte important. Mă enervează cumplit oamenii care se plâng de treaba asta. Eu nu dau like, dau ador anului 2025. Mă bucur că fac televiziune cu audiențe mari după atâta vreme. Mă bucură că am oamenii mei pe social media și că sunt relevant în continuare, dincolo de familie”, a spus prezentatorul tv.

Ultima, dar nu cea din urmă, Romanița Iovan mărturisește că anul 2025 a venit cu multă durere și încercări. Creatoarea de modă a pierdut o ființă extrem de dragă sufletului ei, o pierdere care a lăsat urme adânci, însă, cu maturitate și resemnare, a ales să primească anul așa cum a fost, cu tot ce a adus el,  bun și greu deopotrivă.

„Nu pot să îmi anulez tot anul, îi dau like. Am avut și bucurii, și necazuri. Am avut și mult de muncă, dar până la urmă provocările ne fac ceea ce suntem. Un moment greu a fost faptul că al nostru cățel a murit din cauza unei boli incurabile. Pe 15 noiembrie ne-am despărțit de Max, l-am iubit enorm. În fiecare 15 ale lunii, o să ne plimbăm în parc ca și cum Max e cu noi”, a spus ea.

×