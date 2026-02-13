Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a ”vândut” și părinții la cămătari!

Ce părea a fi un vis devenit realitate s-a transformat într-un coșmar fără sfârșit pentru Cristian Constantin Gabriel, fost polițist comunitar din Călărași, care în 2007 a câștigat fabulosul premiu de 10,5 milioane de euro la LOTO. La început, viața lui părea o continuă sărbătoare: a intrat în concediu a doua zi după extragerea câștigătoare, și-a dat demisia și s-a dedicat total unui stil de viață de lux.

Primul lucru pe care fostul polițist l-a făcut după ce a intrat în posesia marelui premiu a fost să-și cumpere un Mercedes, un iaht și să plătească aproape 100.000 de euro pe vacanțe. În plus, a investit banii câștigați în trei afaceri și și-a luat o vilă luxoasă în Parcul Dumbrava din Călărași. Fericirea părea completă, mai ales că soția lui îl făcuse tată de băiețel.

Dar luxul și banii mulți au adus cu ei și tentații periculoase. Se pare că bărbatul a descoperit gustul jocurilor de noroc și, în scurt timp, banii au început să i se topească rapid.

În căutarea unei salvări rapide, Cristian Constantin a ajuns în cercul unui personaj controversat: Vasile Boșnigeanu, supranumit Vali Americanu, cel mai cunoscut interlop din Călărași și fost iubit al Danielei Crudu, despre care s-a spus că ar fi terorizat-o după ce a împrumutat-o cu 8.000 de euro. Se pare că relația dintre cei doi a devenit una de tip „naș-fin”.

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de CANCAN.RO, fostul polițist și-ar fi pierdut treptat toți banii câștigați la Loto și pentru a-și satisface în continuare viciul ar fi împrumutat de la Boșnigeanu fabuloasa sumă de 400.000 de euro!

”Ce bine ne pare că ați pierdut la jocuri de noroc cele 10 milioane de euro”

Din acel moment, relația lor s-a transformat într-un adevărat război care s-a mutat în instanță.

Boșnigeanu a ajuns inculpat pentru constrângere și obligații ilegale, după ce i-a propus fostului polițist să-i transfere dreptul de proprietate pentru două dintre imobilele părinților săi, casa și terenul, și pentru un service.

În fața judecătorilor, interlopul l-a ironizat fără milă pe fostul câștigător de Loto, tocmai pentru modul haotic în care și-a pierdut banii, dar am aflat astfel și cine este adevăratul câștigător al biletului de 10,5 milioane de euro!

”Ce bine ne pare că dumneavoastră ați pierdut la jocuri de noroc pe lângă cele 10 milioane € ale tatălui dumneavoastră pe care le-a câștigat și suma de 400.000 pe care v-am dat-o și dumneavoastră rămâneți proprietar pe acele bunuri și ați pierdut banii mei”.

Se pare că interlopul era într-o formă de zile mari în sala de judecată și nu s-a oprit aici cu sarcasmul. A continuat:

”Banii nu i-au fost dați pentru o cauză umanitară, pentru a ajuta un copil bolnav sau pentru o intervenție chirurgicală, pentru că într-o în astfel de situație inculpatul ar fi putut înțelege pentru că au avut o relație apropiată (naș – fin), ci pentru a scăpa partea vătămată de cămătari. Nu inculpatul a fost cel care l-a pus pe partea vătămată în acea situație, să piardă 10 milioane euro sau să se înconjoare de persoane dubioase”.

Boșnigeanu mai susține că nu i-ar fi dat doar bani lui Cristian Constantin, ci și mașini.

”Se întreabă cum ar fi ca oricare dintre noi să dăm niște sume de bani unei persoane cu care avem o relație foarte bună iar acea persoană se duce și joacă jocuri de noroc, se împrumută la cămătari care îl caută să-l bată, pierde la jocuri de noroc banii dați de către inculpatul Boșnigeanu Vasile cu titlu de împrumut sau mașini date de acesta pe care partea vătămată s-a dus și le-a lăsat la cămătari ca să-și achite datoriile. Când este întrebat, băi când îmi dai banii, acesta răspunde păi stai puțin, uite îți fac eu un cadou și uite ca să ai încredere îți trec eu casa lui mama, lui tata pe numele tău, după care Boșnigeanu devine inculpat în dosar pentru că l-a constrâns, l-a obligat”.

Procesul încă fierbe în instanță, iar acum rămâne de văzut dacă fostul milionar de la Loto își va salva măcar ultimele bunuri.

