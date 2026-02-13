Acasă » Exclusiv » Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a ”vândut” și părinții la cămătari!

Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a ”vândut” și părinții la cămătari!

De: Keva Iosif 13/02/2026 | 05:50
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a ”vândut” și părinții la cămătari!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Ce părea a fi un vis devenit realitate s-a transformat într-un coșmar fără sfârșit pentru Cristian Constantin Gabriel, fost polițist comunitar din Călărași, care în 2007 a câștigat fabulosul premiu de 10,5 milioane de euro la LOTO. La început, viața lui părea o continuă sărbătoare: a intrat în concediu a doua zi după extragerea câștigătoare, și-a dat demisia și s-a dedicat total unui stil de viață de lux.

Primul lucru pe care fostul polițist l-a făcut după ce a intrat în posesia marelui premiu a fost să-și cumpere un Mercedes, un iaht și să plătească aproape 100.000 de euro pe vacanțe. În plus, a investit banii câștigați în trei afaceri și și-a luat o vilă luxoasă în Parcul Dumbrava din Călărași. Fericirea părea completă, mai ales că soția lui îl făcuse tată de băiețel.

Dar luxul și banii mulți au adus cu ei și tentații periculoase. Se pare că bărbatul a descoperit gustul jocurilor de noroc și, în scurt timp, banii au început să i se topească rapid.

Cristian Constantin și-a tocat rapid premiul de la Loto

În căutarea unei salvări rapide, Cristian Constantin a ajuns în cercul unui personaj controversat: Vasile Boșnigeanu, supranumit Vali Americanu, cel mai cunoscut interlop din Călărași și fost iubit al Danielei Crudu, despre care s-a spus că ar fi terorizat-o după ce a împrumutat-o cu 8.000 de euro. Se pare că relația dintre cei doi a devenit una de tip „naș-fin”.

Vasile Boșnigeanu

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de CANCAN.RO, fostul polițist și-ar fi pierdut treptat toți banii câștigați la Loto și pentru a-și satisface în continuare viciul ar fi împrumutat de la Boșnigeanu fabuloasa sumă de 400.000 de euro!

 ”Ce bine ne pare că ați pierdut la jocuri de noroc cele 10 milioane de euro”

Din acel moment, relația lor s-a transformat într-un adevărat război care s-a mutat în instanță.

Boșnigeanu a ajuns inculpat pentru constrângere și obligații ilegale, după ce i-a propus fostului polițist să-i transfere dreptul de proprietate pentru două dintre imobilele părinților săi, casa și terenul, și pentru un service.

În fața judecătorilor, interlopul l-a ironizat fără milă pe fostul câștigător de Loto, tocmai pentru modul haotic în care și-a pierdut banii, dar am aflat astfel și cine este adevăratul câștigător al biletului de 10,5 milioane de euro!

 ”Ce bine ne pare că dumneavoastră ați pierdut la jocuri de noroc pe lângă cele 10 milioane € ale tatălui dumneavoastră pe care le-a câștigat și suma de 400.000 pe care v-am dat-o și dumneavoastră rămâneți proprietar pe acele bunuri și ați pierdut banii mei”.

Se pare că interlopul era într-o formă de zile mari în sala de judecată și nu s-a oprit aici cu sarcasmul. A continuat:

”Banii nu i-au fost dați pentru o cauză umanitară, pentru a ajuta un copil bolnav sau pentru o intervenție chirurgicală, pentru că într-o în astfel de situație inculpatul ar fi putut înțelege pentru că au avut o relație apropiată (naș – fin), ci pentru a scăpa partea vătămată de cămătari. Nu inculpatul a fost cel care l-a pus pe partea vătămată în acea situație, să piardă 10 milioane euro sau să se înconjoare de persoane dubioase”.

Boșnigeanu mai susține că nu i-ar fi dat doar bani lui Cristian Constantin, ci și mașini.

”Se întreabă cum ar fi ca oricare dintre noi să dăm niște sume de bani unei persoane cu care avem o relație foarte bună iar acea persoană se duce și joacă jocuri de noroc, se împrumută la cămătari care îl caută să-l bată, pierde la jocuri de noroc banii dați de către inculpatul Boșnigeanu Vasile cu titlu de împrumut sau mașini date de acesta pe care partea vătămată s-a dus și le-a lăsat la cămătari ca să-și achite datoriile. Când este întrebat, băi când îmi dai banii, acesta răspunde păi stai puțin, uite îți fac eu un cadou și uite ca să ai încredere îți trec eu casa lui mama, lui tata pe numele tău, după care Boșnigeanu devine inculpat în dosar pentru că l-a constrâns, l-a obligat”.

Procesul încă fierbe în instanță, iar acum rămâne de văzut dacă fostul milionar de la Loto își va salva măcar ultimele bunuri.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Delia și-a „potolit” viciul, de mână cu soțul. Plimbare romantică printre mașini
Exclusiv
Delia și-a „potolit” viciul, de mână cu soțul. Plimbare romantică printre mașini
Leo de la Kuweit s-a împăcat cu Bursucița! Dan Bursuc a cedat și l-a iertat de dragul fiicei
Exclusiv
Leo de la Kuweit s-a împăcat cu Bursucița! Dan Bursuc a cedat și l-a iertat de dragul fiicei
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Nici coliva nu mai fierbe în Curtea de Argeș înainte de Sâmbăta Morților. „Tradiția spune că arpacașul se dă în 9 ape. Îmi trebuie 20 de litri”. Reportaj Gândul la cozile umilinței
Gandul.ro
Nici coliva nu mai fierbe în Curtea de Argeș înainte de Sâmbăta Morților....
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu...
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele...
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
Digi 24
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe...
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert:...
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
go4it.ro
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Go4Games
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Nici coliva nu mai fierbe în Curtea de Argeș înainte de Sâmbăta Morților. „Tradiția spune că arpacașul se dă în 9 ape. Îmi trebuie 20 de litri”. Reportaj Gândul la cozile umilinței
Gandul.ro
Nici coliva nu mai fierbe în Curtea de Argeș înainte de Sâmbăta Morților. „Tradiția spune...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Iubirea care a început într-o stație de autobuz și a câștigat Cupa Mondială. Povestea lui Dibu ...
Iubirea care a început într-o stație de autobuz și a câștigat Cupa Mondială. Povestea lui Dibu Martínez și a Mandinhei
De ce se detestă Donca și Godină, de fapt. Ce i-a făcut polițistul, înainte de Survivor: „Asta ...
De ce se detestă Donca și Godină, de fapt. Ce i-a făcut polițistul, înainte de Survivor: „Asta mi-a zis”
Chef John pregătește celebrul Pui al Generalului Tso – pui crocant cu sos dulce-picant care cucerește ...
Chef John pregătește celebrul Pui al Generalului Tso – pui crocant cu sos dulce-picant care cucerește orice masă
Secretul din spuma de pe mâini: cum distruge săpunul bacteriile și virusurile fără să ne dăm seama
Secretul din spuma de pe mâini: cum distruge săpunul bacteriile și virusurile fără să ne dăm seama
Emisiunea de la PRO TV la care Mihai Trăistariu susține că a fost înscris fără să știe: „Care ...
Emisiunea de la PRO TV la care Mihai Trăistariu susține că a fost înscris fără să știe: „Care ești, mă, glumețule?!”
Obiceiurile banale care pot reduce cu 40% riscul de demență. Erau în rutina noastră zilnică, dar ...
Obiceiurile banale care pot reduce cu 40% riscul de demență. Erau în rutina noastră zilnică, dar mulți am renunțat la ele
Vezi toate știrile
×