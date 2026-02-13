Acasă » Știri » Cum arată moștenitoarea imperiului fraților Pavăl și ce studii are. Karina a finalizat achiziția Carrefour România

Cum arată moștenitoarea imperiului fraților Pavăl și ce studii are. Karina a finalizat achiziția Carrefour România

De: Simona Tudorache 13/02/2026 | 10:16
Cum arată moștenitoarea imperiului fraților Pavăl și ce studii are. Karina a finalizat achiziția Carrefour România
Tranzacția care îi costă pe frații Pavăl 823 de milioane de euro
Frații Pavăl au un moștenitor pentru imperiul pe care l-au construit și care cuprinde, printre altele, Dedeman, Farmacia Tei, Bebe Tei și, mai nou, rețeaua de magazine Carrefour din România.

Karina Pavăl, în vârstă de 33 de ani, se află acum la cârma mai multor afaceri deținute de cei doi frați. Școlită la Queen Mary University of London și University of Cambridge, unde a obținut un master în finanțe și real estate, Karina Pavăl e de neoprit. Blondă, cu o minte ascuțită, Karina pare a fi făcută pentru lumea afacerilor, în care începe să se impună.

Cum arată moștenitoarea imperiului fraților Pavăl

Karina Pavăl este la 33 de ani o forță în business-ul deținut de cei doi frați. Tânăra a ales să revină în țară și nu a rămas într-un alt colț de lume, tocmai pentru a contribui la dezvoltarea afacerilor familiei. Karina Pavăl s-a implicat și în achiziția Carrefour România.

„Această tranzacţie marchează un pas strategic important pentru Pavăl Holding şi reflectă încrederea noastră în potenţialul pe termen lung al pieţei din România. Mulţumim echipelor KPMG Legal – Toncescu şi Asociaţii, KPMG în România şi Rothschild & Co pentru profesionalismul şi dedicarea demonstrate pe tot parcursul procesului”, a scris Karina Pavăl, care este și vicepreședintele Pavăl Holding.

Tranzacția dintre Pavăl și Carrefour, estimată la 823 milioane de euro

Valoarea tranzacției dintre Pavăl și Carrefour este estimată la 823 milioane de euro. Carrefour România operează o rețea de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount, și a înregistrat vânzări brute (TTC) de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024.

Frații Pavăl au afaceri și în străinătate

Deși Pavăl Holding și-a extins în ultimii ani prezența și în afara țării, prin investiții în sectoare precum HoReCa și retailul de bricolaj Praktiker Hellas, România rămâne principala piață de dezvoltare. Compania a pătruns acum și în retailul alimentar.

„Carrefour România a deschis drumuri importante în relația cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor românești. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos crește doar alături de comunitatea care îl susține’, a declarat, în comunicat, Dragoș Pavăl, președintele Pavăl Holding și Dedeman.

×