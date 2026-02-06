Acasă » Știri » Frații Pavăl renunță la aceste afaceri. Nu au fost mulțumiți de câștiguri

De: Simona Tudorache 06/02/2026 | 13:57
Frații Pavăl, patronii Dedeman / Foto: Facebook

Frații Dragoș și Adrian Pavăl nu mai vor investiții în sectorul logistic al pieței imobiliare, ci se pregătesc de alte mutări importante. Frații Pavăl au renunțat la afacerea încheiată cu antreprenorul Ionuț Dumitrescu și firma acestuia, Element Industrial, prin care ținteau dezvoltarea și vânzarea de parcuri industrial-logistice.

Ei au vândut Eli Park din Chitila cu suma de 26,7 milioane de euro. Frații Pavăl au mai făcut o mișcare importantă. Au dat către dezvoltatorul imobiliar belgian WDP un teren de peste 40 de hectare din Ștefăneștii de Jos și au obținut pe el 15 milioane de euro.

„Decizia are legătură exclusiv cu strategia de business a grupului și cu alocarea capitalului către segmente care, în acest moment, sunt considerate prioritare“, au declarat, pentru Profit, reprezentanții Dedeman.

Frații Pavăl dețin și un hotel în Italia

Frații Pavăl au mai achiziționat de la Suzan Taher, fiica cea mare a lui Fathi Taher, terenuri cu o suprafață de circa 11 hectare. Acestea se află în apropierea Școlii Americane din Pipera. Aici s-ar putea construi construi sute de apartamente și magazine.

Frații Pavăl au făcut și una dintre cele mai mediatizate investiții în afara României. Pavăl Holding, compania pe care o dețin, și Apex Alliance au cumpărat hotelul Gardone din Italia. Cele două companii investesc 45 de milioane de euro în acest hotel în inaugurat în anul 1884 pe malul lacului italian Garda. Hotelul se află acum în renovare, dar din primăvară va funcționa la capacitate maximă.

„Suntem încântați să anunțăm prima noastră tranzacție internațională, achiziționarea emblematicului Grand Hotel Gardone, un reper atemporal în Italia, care completează perfect portofoliul nostru. Împreună cu stimatul nostru partener, Apex Alliance, pornim într-o călătorie emoționantă pentru a repoziționa Grand Hotel Gardone într-o destinație de cinci stele la nivel internațional, respectând în același timp istoria sa captivantă și bogatul său patrimoniu. Viziunea noastră comună este aceea de a crea o destinație de neegalat pe malul acestui lac, care să răspundă nevoilor exigente ale călătorilor locali și internaționali care caută îmbinarea perfectă a frumuseții naturii cu bogăția culturală și experiența ospitalieră excepțională” a declarat anul trecut Karina Pavăl, vicepreședinte Pavăl Holding.

