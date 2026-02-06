Acasă » Știri » Orașul din România în care oamenii nu vor să plătească impozitele locale. Încasările sunt mult mai mici decât anii anterior

De: Simona Tudorache 06/02/2026 | 15:13
Locuitorii din orașul Flămânzi refuză să plătească impozitele care s-au mărit substanțial, pe motiv că o astfel de plată le-ar afecta grav bugetul. Flămânzi, care devenit oraș după anul 2004, duce acum lipsa încasărilor.

Oamenii încearcă să facă față cheltuielilor, dar nu mai reușesc. Mulți au copii la facultate, pe care trebuie să îi întrețină. Peste toate astea, localnicii susțin că locurile de muncă se găsesc tot mai greu. Situația e tot mai dificil de gestionat și oamenii tot mai revoltați.

„Pe mine mă frapează faptul că nu există de muncă în Flămânzi. Eu ar trebui să-mi opresc fata de la facultatea din Iași, că e la Litere, ca să nu-i dau ei bani pentru cămin, ca să plătesc impozitul. E corect?”, afirmă un localnic, conform Antena 3.

Potrivit casierului primăriei, oamenii se simt sufocați de taxe și ocolesc cât pot primăria. „Anul ăsta mai rar. Rar vezi câte unul pe aici, la plată. E dificil”.

Primarul recunoaște că, deși impozitele sunt mai mari, încasările sunt mai mici, comapativ cu aceeași perioadă din 2025. Ioan Guralic susține că a analizat foarte bine situația, dar nu sunt prea multe lucruri de făcut.

„Întâmplarea face să am pe birou o situație la zi vizavi de încasările din luna ianuarie comparativ cu ianuarie 2025. Chiar dacă valoarea impozitelor s-a mărit, suntem sub încasările de anul trecut”, a precizat Ioan Guralic, viceprimarul localității Flămânzi.

UDMR cere taxe mai mici

Kelemen Hunor vrea ca Guvernul să revină asupra deciziei privind majorările de taxe și impozite locale. UDMR solicită reducerea acestora cu 50%.

„Toată lumea a văzut că în acest moment presiunea pe fiecare om, pe fiecare cetățean, e foarte mare. Anul trecut au fost creșteri de prețuri, inflația aproape 10% și puterea de cumpărare a scăzut. Și a fost ‘ultima picătură’ cu aceste taxe mărite. Și noi am cerut în felul următor, între limita inferioară și limita superioară, fiindcă sunt două praguri stabilite de Guvern, primarii să aibă posibilitatea până la aprobarea bugetului, fiindcă acolo trebuie să introduci veniturile din taxe și impozite, să revină asupra deciziei și să dea o reducere de până la 50%. Cei care sunt la cota minimă n-au unde să coboare”, a declarat liderul UDMR.

