Cel mai mare secret al lui Bisoi, făcut public de Adrian Elicopter?! „Nu știu dacă era iubițelul tău”

De: Maria Roșca 06/02/2026 | 15:53

Este mare scandal între influencerii Andrei Mocioiu și Bisoi Petruț. Cei doi se războiesc pe social media, acolo unde recent a avut loc o intervenție în forță al celui supranumit „Elicopter de luptă”. Acesta este decis să își folosească toate armele pentru a-l demasca pe cel care i-a fost partener de business și prieten. 

Încetarea colaborării profesionale dintre Adrian Elicopter și Bisoi a stârnit un val intens de reacții în spațiul public. Deși inițial cei doi au dat-o la pace pe cale amiabilă – prin intermediul unei postări pe TikTok, videoclip în care au confirmat oficial separarea, punând accent pe faptul că despărțirea nu a avut nimic de-a face cu relația lor de prietenie,ci pur și simplu a fost vorba despre dorința fiecăruia de a–și urma propriul drum în industria media. Ei bine, la scurt timp, spiritele s-au încins, liniștea dininatea furtunii fiind de scurtă durată.

Adrian elicopter, acuzații grave la adresa lui Bisoi

Recent, o nouă intervenție a lui Adrian Elicopter l-a pus la pământ pe Bisoi. Acesta susține că are dovezi cum că fostul lui coleg și-ar ascunde orientarea sexuală și că în trecut – după ce s-ar fi despărțit de fosta iubit – Bisoi ar fi avut o apropiere intimă cu un alt băiat.

Adrian Elicopter a continuat dezvăluirile, mai în glumă, mai în serios, mărturisind că, indiferent de orientarea afectivă și fizică a lui Bisoi, el îl va susține și nu va râde niciodată de alegerea lui.

„Poate tu te-ai căit între timp, dar eu din câte știu, dar foarte multe persoane știu. La un moment dat tu ai avut un iubițel. Te-ai despărțit de o fată, ai fost în depresie, în fine, îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat, și te-ai dat pe acest băiețel. Nu pot să spun nume. Sau nu știu dacă era iubițelul tău, dar un om cu care trăiai. Asta mi se pare foarte amuzant. Creștinismul ăsta e până într-un anumit punct, e creștinism doar pe You Tube.

Am văzut câteva momente în care ai fost homofob. De asta nu înțeleg unde e logica, de ce faci friendly fire. În fine, îți urez baftă. În iunie o să pun o poză cu tine la profil, pe un curcubeu, pentru că eu chiar susțin cu adevărat, nu vreau să râd despre această înclinație sexuală”, a spus Adrian Elicopter.

Scandal monstru pe TikTok. Adrian Elicopter l-a ”pulverizat” pe Bisoi: ”Mi se pare josnic”

Bisoi Petruț, prima reacție după tot scandalul cu legea! Ce s-a întâmplat cu mașinile sale? „Cam asta a rămas în curte”

