Cel mai mare secret al lui Bisoi, făcut public de Adrian Elicopter?! „Nu știu dacă era iubițelul tău”

Este mare scandal între influencerii Andrei Mocioiu și Bisoi Petruț. Cei doi se războiesc pe social media, acolo unde recent a avut loc o intervenție în forță al celui supranumit „Elicopter de luptă”. Acesta este decis să își folosească toate armele pentru a-l demasca pe cel care i-a fost partener de business și prieten.

Încetarea colaborării profesionale dintre Adrian Elicopter și Bisoi a stârnit un val intens de reacții în spațiul public. Deși inițial cei doi au dat-o la pace pe cale amiabilă – prin intermediul unei postări pe TikTok, videoclip în care au confirmat oficial separarea, punând accent pe faptul că despărțirea nu a avut nimic de-a face cu relația lor de prietenie,ci pur și simplu a fost vorba despre dorința fiecăruia de a–și urma propriul drum în industria media. Ei bine, la scurt timp, spiritele s-au încins, liniștea dininatea furtunii fiind de scurtă durată.

Adrian elicopter, acuzații grave la adresa lui Bisoi

Recent, o nouă intervenție a lui Adrian Elicopter l-a pus la pământ pe Bisoi. Acesta susține că are dovezi cum că fostul lui coleg și-ar ascunde orientarea sexuală și că în trecut – după ce s-ar fi despărțit de fosta iubit – Bisoi ar fi avut o apropiere intimă cu un alt băiat.

Adrian Elicopter a continuat dezvăluirile, mai în glumă, mai în serios, mărturisind că, indiferent de orientarea afectivă și fizică a lui Bisoi, el îl va susține și nu va râde niciodată de alegerea lui.

„Poate tu te-ai căit între timp, dar eu din câte știu, dar foarte multe persoane știu. La un moment dat tu ai avut un iubițel. Te-ai despărțit de o fată, ai fost în depresie, în fine, îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat, și te-ai dat pe acest băiețel. Nu pot să spun nume. Sau nu știu dacă era iubițelul tău, dar un om cu care trăiai. Asta mi se pare foarte amuzant. Creștinismul ăsta e până într-un anumit punct, e creștinism doar pe You Tube. Am văzut câteva momente în care ai fost homofob. De asta nu înțeleg unde e logica, de ce faci friendly fire. În fine, îți urez baftă. În iunie o să pun o poză cu tine la profil, pe un curcubeu, pentru că eu chiar susțin cu adevărat, nu vreau să râd despre această înclinație sexuală”, a spus Adrian Elicopter.

