Bisoi Petruț, prima reacție după tot scandalul cu legea! Ce s-a întâmplat cu mașinile sale? „Cam asta a rămas în curte”

Bisoi Petruț revine în atenția publicului cu prima reacție după scandalul în care se află în prezent. Cum răspunde celebrul influencer după valul de acuzații care l-a urmărit în ultimele săptămâni?

Creatorul de conținut, cunoscut pentru colecția sa impresionantă de mașini și pentru prezența constantă în mediul online, a ales să răspundă într-un mod direct, filmându-și curtea complet goală și explicând ce s-a întâmplat cu autoturismele sale.

Bisoi Petruț, prima reacție după tot scandalul cu legea

Clipul postat pe TikTok a devenit rapid viral, mai ales datorită declarației sale scurte, dar încărcate de emoție: „Cam asta a rămas în curte”. Imaginea unei locații goale, fără nicio mașină, a fost interpretată de mulți ca un mesaj clar despre consecințele problemelor cu legea și a presiunii publice.

În mesajul său, Bisoi a explicat că a simțit nevoia să ofere propria sa versiune, după ce numele lui a apărut în numeroase știri, emisiuni și materiale de presă. Acesta a transmis că a fost acuzat din toate direcțiile și că, în tot acest timp, nu a avut ocazia să își prezinte punctul de vedere.

„În urma tuturor acuzațiilor care mi-au fost adresate pe internet, la toate știrile și la absolut fiecare emisiune și presă, vreau să vă arăt și răspunsul meu”, a spus acesta în deschiderea videoclipului.

Ce s-a întâmplat cu mașinile sale?

Filmarea continuă cu un moment în care Bisoi arată locul unde obișnuiau să stea mașinile sale, iar tonul său devine vizibil mai personal. Pentru urmăritorii săi, care știau cât de mult investise emoțional în acele mașini, mesajul a avut un impact puternic.

„Probabil știți cât iubeam mașinile alea, știți cât înseamnă pentru mine”, a adăugat Bisoi.

În finalul declarației, acesta a transmis că are nevoie de o pauză, sugerând că presiunea mediatică și situația creată l-au afectat profund. Cel mai probabil, Bisoi va absenta o perioadă din mediul online, după cum lasă de înțeles în clip.

„Tot ce pot să vă zic este că am nevoie de o pauză și, dacă am putut odată, o să pot și a doua oară. Vă pup, vă iubesc, nu vă faceți griji pentru mine. Se întâmplă, greșim și ne asumăm.”

Cine l-a “turnat” pe Bisoi în fața procurorilor. Noi detalii din dosarul în care celebrul vlogger a fost condamnat