Cine l-a “turnat” pe Bisoi în fața procurorilor. Noi detalii din dosarul în care celebrul vlogger a fost condamnat

După ce lumea vloggerilor a fost zgudită de faptul că Bisoi a fost condamnat la un an de închisoare pentru că a participat la curse ilegale de mașini, au apărut noi detalii din dosarul deschis pentru îngreunarea sau împiedicarea circulației publice. Pe lângă participarea la cursele auto ilegale, vloggerul a bifat și alte infracțiuni. După audieri, procurorii au constatat că Bisoi a făcut declarații false, acuzație cunoscută sub denumirea de mărturie mincioasă. Ba chiar declarațiile vloggerului au fost în neconcordanță cu cele ale fratelui lui. CANCAN.RO are detalii!

Din datele oficiale reise că în momentul în care vloggerul a fost audiat, nu a declarat tot ce a știut în legătură cu întrecerile auto neautorizate. El a afirmat că atât el, cât și ceilalți patru inculpați au condus respectând regulile de circulație, fără a se întrece, iar sunetul de claxon a fost adăugat ulterior în clipul postat pe YouTube.

Însă înregistrările spun altceva. Bisoi a condus agresiv, cu mult peste limita legală de viteză.

Bisoi a făcut afirmații mincinoase la audieri

Dacă Bisoi a spus că sunetul a fost adăugat ulterior la editarea clipului postat pe YouTube, care a servit drept probă, fratele lui a declarat că videoclipul a fost încărcat așa cum a fost filmat, fără editare, ci înlăturate părțile inutile. Ceea ce se cam bate cap în cap cu ce spunea Bisoi, că sunetul de claxon ar fi fost adăugat în momentul în care au editat clipul înainte de a fi postat. În momentul în care s-a realizat procesul-verbal de vizualizare a clipului, procurorii au decis că inculpații au condus cu viteză care depășea cu mult limita legală și s-au întrecut pe o distanță de câteva sute de metri. În faza de judecată, nu au mai existat alte probe, deoarece cauza a fost soluționată pe baza probelor administrate în faza de urmările penală.

Referitor la infracțiunea de mărturie mincinoasă reținută în sarcina aceluiași inculpat, se constată că în contextul audierii sale în calitate de martor în data de 06.04.2023, inculpatul a facut afirmaţii mincinoase şi nu a declarat tot ce a ştiut în legătură cu faptele şi împrejurarile esenţiale cu privire la care a fost întrebat referitoare la întrecerea neautorizată de maşini care acesta a arătat că data de deplasarea sa şi a celorlalte maşini s-a făcut pe DN 73 cu respectarea regulilor de circulație și fără ca nimeni să se întreacă, iar clipul postat de inculpat pe platforma YouTube a fost editat prin inserarea unui sunet ce reproduce un claxon de mașină (a adăugat sunetul de ”car-horn”), nefiind el cel care a claxonat cu scopul de a da startul unei curse.

Aspectele relatate de inculpat sunt contrazise însă de înregistrarea audio-video din care rezultă faptul că inculpatul BISOI PETRUȚ CRISTIAN şi ceilalţi patru inculpaţi conduceau constant agresiv și cu viteză mult peste limita legală pe sectorul de drum respectiv, iar sunetul de claxon provine din mașina condusă de către inculpatul BISOI PETRUȚ CRISTIAN și a fost făcut cu scopul evident de a da startul pentru întrecerea inculpaţilor. De altfel, chiar fratele inculpatului, martorul ##### #######-###### a arătat faptul că una dintre succesiunile de claxoane a provenit din maşina în care acesta se afla alături de inculpat.

Ba mai mult decât atât, fratele lui Bisoi a declarat că la un moment dat, în timp ce Bisoi și amicii săi conduceau către Mioveni, au început să filmeze, și chiar au existat momente în care mașinile s-au poziționat paralel, încetinind, apoi mărind viteza. Din probe, procurorii au observat și cum toți se deplasau în reprize, cu viteză mare, pe DN 73 Pitești – Mărăcineni, iar Bisoi se afla la volanul unui BMW.

