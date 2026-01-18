Acasă » Exclusiv » Ce se întâmplă, de fapt, între Bisoi și doamna Mihaela? Anunțul a venit în ziua în care s-a aflat de condamnarea vloggerului la închisoare

Ce se întâmplă, de fapt, între Bisoi și doamna Mihaela? Anunțul a venit în ziua în care s-a aflat de condamnarea vloggerului la închisoare

De: roxana tudorescu 18/01/2026 | 23:20
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Vica Blochina a făcut dezvăluiri neașteptate despre unele dintre cuplurile momentului în emisiunea CANCAN EXCLUSIV. Psihonumerologul a analizat mai multe nume sonore din showbiz care se află sub lupa internauților și a oferit verdictul: da sau ba? Printre cei vizați s-au numărat și Bisoi cu doamna Mihaela. Dacă Bisoi a început 2026 cu stângul și a fost condamnat la un an de închisoare (VEZI AICI CE S-A ÎNTÂMPLAT), nici pe plan amoros nu pare că se bucură de prea mult noroc. Cei doi influenceri au una dintre cele mai apreciate relații, dar noi am aflat altceva despre ei. Dacă ea e îndrăgostită până peste cap… despre el nu se poate spune la fel. Numerele vorbesc, nu noi! Toate detaliile în articol.

Vica Blochina a oferit un interviu în exclusivitate despre anul 2026 și despre tot ce urmează pentru fiecare dintre noi. Unii vor avea parte de un an în care e bine să încheie lucruri, altora nu le este indicat să se opereze și alții vor fi nevoiți să treacă prin încercări grele în relație. Mai mult, vedeta ne-a spus care sunt anii perfecți în care să ne căsătorim, pentru o căsnicie de lungă durată sau când sa facem investiții care să ne aducă câștig garantat. Cum să îți calculezi cifra anului și să afli tot ce trebuie să faci în 2026 în funcție de data nașterii? Află tot ce trebuie să știi în emisiunea integrală de pe YouTube Cancan.

Radiografia cuplului Bisoi + doamna Mihaela. Da sau ba?!

Cifrele din data de naștere ne spun mai multe decât am putea crede. Ce personalitate avem, dacă vom face bani în viață sau nu, chiar și dacă ne-am ales persoana potrivită sau nu. Această analiză le-a fost făcută și celor doi îndrăgostiți, dar rezultatul nu este cel mai reușit. Dacă doamna Mihaela este fiaartă pe Bisoi, lucrurile nu sunt reciproce. Mai aerian…și jucăuș, influencerul nu o pune pe blondină pe primul loc în viața lui și este cam…plictisit.

Vica Blochina: Au cifra 4 și 2. Este cifră karmică. În mod normal, ar trebui să fie iubire între ei. Oamenii născuți pe data lui care au un partener cu cifra ei, îl fac cu capul. Cifra 2 (doamna Mihaela) se îndrăgostește de cifra 4 (Bisoi), iar cifra 4 (Bisoi) se plictisește.

CANCAN.RO. : Adică ea este mai implicată decât el în relație? El este mai aerian?

Vica Blochina: 100%. Ea îl pune pe piedestal pe el și este o foarte mare greșeală.

CANCAN.RO. : Și el pe ea o pune pe piedestal?

Vica Blochina: Nu. Sub nicio formă. Garantez aici, pentru că cifra 4 (Bisoi) nu poate să pună pe nimeni pe piedestal, doar din vorbe. Ea trebuie să învețe să se pună pe primul loc, pentru că atunci când îl pune pe el pe piedestal, el nu o mai valorifică pe ea, nu mai are interes.

Bisoi și doamna Mihaela sunt unul dintre cele mai iubite cupluri
Bisoi și doamna Mihaela sunt unul dintre cele mai iubite cupluri

Și la ce duce plictiseala dintr-o relație? La a 3-a persoană, sau a 4-a, depinde de situație. Mai ales că ambii au cifre predispuse către trio-uri amoroase. Aici nici ea nu este exclusă. Totuși, dacă doamna Mihaela are aceeași tendință ca Bisoi, el este cel căruia îi fug ochii în stânga și în dreapta. Repetăm! Numerele vorbesc, nu noi! Rămâne de văzut dacă cei doi vor trece de anul 2026 cu bine.

Vica Blochina: Cei cu cifra 2 (doamna Mihaela) vor fi mereu prinși în triunghiuri amoroase, mai devreme sau mai târziu, sunt predispuși către chestia asta. La fel și cu cifra 4 (Bisoi), pentru că vrea să cuprindă infinitul. Cifrei 4 (Bisoi) tot timpul îi fug ochii. Cei mai mari inițiatori de divorțuri, statistic vorbind, sunt oamenii născuți pe 4, 13, 22 și 31. Ea (n.r. doamna Mihaela) face orice pentru relație. Momentan, pentru el este important să aibă foarte multe obiective. Pentru ea contează el mai mult decât contează ea pentru el.

VEZI ȘI: Copy – paste la alt nivel! Doamna Mihaela merge pe „rețeta” Loredanei Chivu. În „familia” lui Bisoi inspirația vine din Instagram

NU RATA: Petruț Bisoi și-a făcut moftul: și-a achiziționat un Mercedes G 63 AMG! Cât costă, de fapt, bijuteria pe 4 roți

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
A explodat scandalul de pe Tiktok dintre Pescobar și Lucian Florea: „Ditamai balaurul să se sperie, mi se pare josnic”
Exclusiv
A explodat scandalul de pe Tiktok dintre Pescobar și Lucian Florea: „Ditamai balaurul să se sperie, mi se…
Party-ul fabulos de la etajul 17 s-a auzit până la parter! Primarul din Buftea a plătit 100.000 de euro pentru super-majoratul fiului
Exclusiv
Party-ul fabulos de la etajul 17 s-a auzit până la parter! Primarul din Buftea a plătit 100.000 de…
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare
Gandul.ro
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică,...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe...
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Click.ro
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum...
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se reține permisul de conducere
Promotor.ro
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Provocări virale pe TikTok, sub lupa MAI: gesturi riscante pentru like-uri
go4it.ro
Provocări virale pe TikTok, sub lupa MAI: gesturi riscante pentru like-uri
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare
Gandul.ro
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Legalizarea prostituției în România, din anii 90 aceeași idee, aceleași ziduri, alte mize
Legalizarea prostituției în România, din anii 90 aceeași idee, aceleași ziduri, alte mize
Horoscop 19 ianuarie 2026. Zodia care are de luat o decizie grea
Horoscop 19 ianuarie 2026. Zodia care are de luat o decizie grea
Primele declarații ale indianului‑erou din Craiova, după intervenția de la lacul îngheţat: „Totul ...
Primele declarații ale indianului‑erou din Craiova, după intervenția de la lacul îngheţat: „Totul s-a întâmplat repede”
A explodat scandalul de pe Tiktok dintre Pescobar și Lucian Florea: „Ditamai balaurul să se sperie, ...
A explodat scandalul de pe Tiktok dintre Pescobar și Lucian Florea: „Ditamai balaurul să se sperie, mi se pare josnic”
„Oamenii stau pe telefon”: Matt Damon spune adevărul despre Netflix și explică de ce Stranger ...
„Oamenii stau pe telefon”: Matt Damon spune adevărul despre Netflix și explică de ce Stranger Things sezonul 5 a dezamăgit
Când erau „doi amorezi” pe stradă: Matei Stratan și Mădălina Ghenea, fericire la braț și Italia ...
Când erau „doi amorezi” pe stradă: Matei Stratan și Mădălina Ghenea, fericire la braț și Italia în fiecare pas
Vezi toate știrile
×