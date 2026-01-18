Ce se întâmplă, de fapt, între Bisoi și doamna Mihaela? Anunțul a venit în ziua în care s-a aflat de condamnarea vloggerului la închisoare

Vica Blochina a făcut dezvăluiri neașteptate despre unele dintre cuplurile momentului în emisiunea CANCAN EXCLUSIV. Psihonumerologul a analizat mai multe nume sonore din showbiz care se află sub lupa internauților și a oferit verdictul: da sau ba? Printre cei vizați s-au numărat și Bisoi cu doamna Mihaela. Dacă Bisoi a început 2026 cu stângul și a fost condamnat la un an de închisoare (VEZI AICI CE S-A ÎNTÂMPLAT), nici pe plan amoros nu pare că se bucură de prea mult noroc. Cei doi influenceri au una dintre cele mai apreciate relații, dar noi am aflat altceva despre ei. Dacă ea e îndrăgostită până peste cap… despre el nu se poate spune la fel. Numerele vorbesc, nu noi! Toate detaliile în articol.

Vica Blochina a oferit un interviu în exclusivitate despre anul 2026 și despre tot ce urmează pentru fiecare dintre noi. Unii vor avea parte de un an în care e bine să încheie lucruri, altora nu le este indicat să se opereze și alții vor fi nevoiți să treacă prin încercări grele în relație. Mai mult, vedeta ne-a spus care sunt anii perfecți în care să ne căsătorim, pentru o căsnicie de lungă durată sau când sa facem investiții care să ne aducă câștig garantat. Cum să îți calculezi cifra anului și să afli tot ce trebuie să faci în 2026 în funcție de data nașterii? Află tot ce trebuie să știi în emisiunea integrală de pe YouTube Cancan.

Radiografia cuplului Bisoi + doamna Mihaela. Da sau ba?!

Cifrele din data de naștere ne spun mai multe decât am putea crede. Ce personalitate avem, dacă vom face bani în viață sau nu, chiar și dacă ne-am ales persoana potrivită sau nu. Această analiză le-a fost făcută și celor doi îndrăgostiți, dar rezultatul nu este cel mai reușit. Dacă doamna Mihaela este fiaartă pe Bisoi, lucrurile nu sunt reciproce. Mai aerian…și jucăuș, influencerul nu o pune pe blondină pe primul loc în viața lui și este cam…plictisit.

Vica Blochina: Au cifra 4 și 2. Este cifră karmică. În mod normal, ar trebui să fie iubire între ei. Oamenii născuți pe data lui care au un partener cu cifra ei, îl fac cu capul. Cifra 2 (doamna Mihaela) se îndrăgostește de cifra 4 (Bisoi), iar cifra 4 (Bisoi) se plictisește.

CANCAN.RO. : Adică ea este mai implicată decât el în relație? El este mai aerian?

Vica Blochina: 100%. Ea îl pune pe piedestal pe el și este o foarte mare greșeală.

CANCAN.RO. : Și el pe ea o pune pe piedestal?

Vica Blochina: Nu. Sub nicio formă. Garantez aici, pentru că cifra 4 (Bisoi) nu poate să pună pe nimeni pe piedestal, doar din vorbe. Ea trebuie să învețe să se pună pe primul loc, pentru că atunci când îl pune pe el pe piedestal, el nu o mai valorifică pe ea, nu mai are interes.

Și la ce duce plictiseala dintr-o relație? La a 3-a persoană, sau a 4-a, depinde de situație. Mai ales că ambii au cifre predispuse către trio-uri amoroase. Aici nici ea nu este exclusă. Totuși, dacă doamna Mihaela are aceeași tendință ca Bisoi, el este cel căruia îi fug ochii în stânga și în dreapta. Repetăm! Numerele vorbesc, nu noi! Rămâne de văzut dacă cei doi vor trece de anul 2026 cu bine.

Vica Blochina: Cei cu cifra 2 (doamna Mihaela) vor fi mereu prinși în triunghiuri amoroase, mai devreme sau mai târziu, sunt predispuși către chestia asta. La fel și cu cifra 4 (Bisoi), pentru că vrea să cuprindă infinitul. Cifrei 4 (Bisoi) tot timpul îi fug ochii. Cei mai mari inițiatori de divorțuri, statistic vorbind, sunt oamenii născuți pe 4, 13, 22 și 31. Ea (n.r. doamna Mihaela) face orice pentru relație. Momentan, pentru el este important să aibă foarte multe obiective. Pentru ea contează el mai mult decât contează ea pentru el.

