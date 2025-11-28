Petruț Bisoi și-a făcut moftul: și-a achiziționat un Mercedes G 63 AMG! Cât costă, de fapt, bijuteria pe 4 roți

Bisoi Petruț face ce face și iar a umblat la cardul ăla cu multe zerouri. Și și-a mai îndeplinit un ”mic” moft. De data aceasta, youtuberul a poftit la un Mercedes G 63 AMG. Cât costă, de fapt, ”furia albă”?

Pe o vreme nu tocmai prietenoasă, Bisoi și ”doamna” Mihaela au pus de o ședință foto într-o benzinărie. Mai pe capotă, mai pe locul șoferului, când în stânga, când în dreapta, cei doi amorezi și-au dat frâu liber imaginației și nu au ratat niciun niciun unghi.

Cât costă AMG-ul lui Bisoi

Pentru că timpul le permite, dar și pentru că mașinuța ”papă” destul de mult combustibil, locul unde a avut loc ședința foto nu a fost ales la întâmplare. Cu alte cuvinte, cu un motor de 3.982 cc, youtuberul ar cam trebui să ”doarmă” prin benzinării, asta dacă nu are de gând deja să își cumpere (în viitorul apropiat) o pompă de benzină. Însă, faptul că a ales să se plimbe pe lângă mașinuță și nu cu ea… asta-i altă poveste.

Scos direct din showroom, Mercedesul AMG al lui Bisoi costă aproximativ 200.000 de euro. Dacă stăm să analizăm opțiunile și dotările de pe site-ul oficial al companiei, aletatoriu, numai vopseaua alb-perlat costă 7.000 de euro, iar cele patru jante costă circa 4.000 de euro.

Dar, având în vedere că (cel mai probabil) mașina din imagini are ceva kilometri rulați (cum ar zice unii: ”nu s-a mers cu mașina… a fost a unei bătrâne din Germania”), analizând ofertele de pe piața second-hand, se pare că youtuberul a scos din buzunar aproape la jumătate, undeva la 100.000 de euro.

