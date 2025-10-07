Youtuberul momentului, elev silitor: îl copiază pe „maestrul” Selly. Bisoi cu Maybach-ul , iar doamna Mihaela nu iese fără Labubu!

Bisoi și doamna Mihaela fac ce fac și iar ajung în atenția tuturor, chiar și atunci când merg la cafenea. Bine, nu orice cafenea, ci la Nuba Cafe, localul preferat al vedetelor, cum altfel? CANCAN.RO are imagini tari cu vloggerul și iubita lui, care erau însoțiți de un amic. Interesant este faptul că blondina lui Bisoi nu iese din casă oricum, ci accesorizată corespunzător, așa cum îi șade bine unei…doamne. Louis Vuitton-ul la braț – bifat! Un Labubu agățat de geantă – din nou, bifat! Bisoi? Nu s-a lăsat nici el mai prejos! Cum? N-o să vă vină să credeți, dar se pare că l-a lovit inspirația în plex! De la un coleg de breaslă renumit, cel mai renumit (dacă ar suporta termen de comparație), și anume Selly! Dar toate detaliile le veți putea citi în rândurile de mai jos.

Am putea spune că Bisoi și doamna Mihaela sunt „cuplul momentului”, îi vedem peste tot în mediul online, acolo unde ne arată cu ce își ocupă timpul zi de zi, dar și live, pentru că, nu-i așa, au nevoie și de puțin timp departe de obiectivele camerelor. Eh, ghinion, pentru că, de data aceasta, i-am prins „în afara programului”. 😁 Relația lor, deși destul de controversată pe la începuturi, pare să evolueze pe zi ce trece. Sunt de nedespărțit și nu putem să nu remarcăm faptul că și veniturile lor s-au rotunjit considerabil, de când fac content împreună.

Oamenii sunt curioși, ei livrează ce se cere, zerourile cresc! Ba o mașină nouă, ba o geantă designer, iubita vlogger-ului le etalează rând pe rând, de fiecare dată când are ocazia. Cât despre Bisoi „cel inspirat”, bolidul a fost cel care ne-a atras atenția. Parcă am mai văzut imagini similare undeva. Ați ghicit, la mister Selly!

Bisoi se vrea noul Selly, doamna Mihaela își flutură, nonșalantă, noul Labubu

Cine se gândea că dintr-o simplă ieșire la cafeluță, vom putea descoperi atâtea detalii despre cei doi. Iubita influencerului, cu un set noi de extensii blonde, Vuitton-ul pus pe masă și bineînțeles, Labubu asortat, a zâmbit cu gura până la urechi, s-a mai hidratat cu niște apă plată și a asistat la discuția dintre partenerul ei și amicul lor. Ce puneau cei doi la cale, nu știm cu exactitate, probabil noi proiecte cu care să rupă cifrele! Apropo de ruptul cifrelor, să ne amintim de maestrul Selly, care se pare că i-a servit lui Bisoi drept sursă principală de inspirație. Știți vorba aia…văzut, plăcut, luat!

Sau poate a mers pe premisa: „comportă-te 1 la 1 precum idolii tăi, pentru că vei ajunge și tu acolo!” Sigur vă amintiți momentul în care Selly și-a achiziționat un Mercedes Maybach S Class, sau „mașină de dictator”, așa cum spunea chiar el. Cine se plimbă acum cu un bolid asemănător? Protagonistul nostru de astăzi. În ritmul acesta, rămâne de văzut ce va urma. Poate va deschide și Bisoi o altă stațiune, care să concureze cu Nibiru!

CITEȘTE ȘI: Bisoi a ignorat-o pe “doamna” Mihaela şi a lăsat-o cu plasa plină. Celebrul vlogger nu a învăţat cum e cu bunele maniere!

NU RATA: Bisoi și doamna Mihaela au inversat rolurile, la Mamaia, iar… Iubițica a oferit imaginea zilei!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.