Acasă » Exclusiv » Youtuberul momentului, elev silitor: îl copiază pe „maestrul” Selly. Bisoi cu Maybach-ul , iar doamna Mihaela nu iese fără Labubu!

Youtuberul momentului, elev silitor: îl copiază pe „maestrul” Selly. Bisoi cu Maybach-ul , iar doamna Mihaela nu iese fără Labubu!

De: Andrei Iovan 07/10/2025 | 16:24
Youtuberul momentului, elev silitor: îl copiază pe „maestrul” Selly. Bisoi cu Maybach-ul , iar doamna Mihaela nu iese fără Labubu!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
15 poze
Vezi galeria foto

Bisoi și doamna Mihaela fac ce fac și iar ajung în atenția tuturor, chiar și atunci când merg la cafenea. Bine, nu orice cafenea, ci la Nuba Cafe, localul preferat al vedetelor, cum altfel? CANCAN.RO are imagini tari cu vloggerul și iubita lui, care erau însoțiți de un amic. Interesant este faptul că blondina lui Bisoi nu iese din casă oricum, ci accesorizată corespunzător, așa cum îi șade bine unei…doamne. Louis Vuitton-ul la braț – bifat! Un Labubu agățat de geantă – din nou, bifat! Bisoi? Nu s-a lăsat nici el mai prejos! Cum? N-o să vă vină să credeți, dar se pare că l-a lovit inspirația în plex! De la un coleg de breaslă renumit, cel mai renumit (dacă ar suporta termen de comparație), și anume Selly! Dar toate detaliile le veți putea citi în rândurile de mai jos.

Am putea spune că Bisoi și doamna Mihaela sunt „cuplul momentului”, îi vedem peste tot în mediul online, acolo unde ne arată cu ce își ocupă timpul zi de zi, dar și live, pentru că, nu-i așa, au nevoie și de puțin timp departe de obiectivele camerelor. Eh, ghinion, pentru că, de data aceasta, i-am prins „în afara programului”. 😁 Relația lor, deși destul de controversată pe la începuturi, pare să evolueze pe zi ce trece. Sunt de nedespărțit și nu putem să nu remarcăm faptul că și veniturile lor s-au rotunjit considerabil, de când fac content împreună.

Doamna Mihaela, cu Vuitton-ul pe masă, împreună cu Bisoi, la Nuba Cafe
Doamna Mihaela, cu Vuitton-ul pe masă, împreună cu Bisoi, la Nuba Cafe

Oamenii sunt curioși, ei livrează ce se cere, zerourile cresc! Ba o mașină nouă, ba o geantă designer, iubita vlogger-ului le etalează rând pe rând, de fiecare dată când are ocazia. Cât despre Bisoi „cel inspirat”, bolidul a fost cel care ne-a atras atenția. Parcă am mai văzut imagini similare undeva. Ați ghicit, la mister Selly!

Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis doctor din SUA. Cine era „medicul american”, de fapt
Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Bisoi se vrea noul Selly, doamna Mihaela își flutură, nonșalantă, noul Labubu

Cine se gândea că dintr-o simplă ieșire la cafeluță, vom putea descoperi atâtea detalii despre cei doi. Iubita influencerului, cu un set noi de extensii blonde, Vuitton-ul pus pe masă și bineînțeles, Labubu asortat, a zâmbit cu gura până la urechi, s-a mai hidratat cu niște apă plată și a asistat la discuția dintre partenerul ei și amicul lor. Ce puneau cei doi la cale, nu știm cu exactitate, probabil noi proiecte cu care să rupă cifrele! Apropo de ruptul cifrelor, să ne amintim de maestrul Selly, care se pare că i-a servit lui Bisoi drept sursă principală de inspirație. Știți vorba aia…văzut, plăcut, luat!

Bisoi și iubita lui pleacă de la cafenea
Bisoi și iubita lui pleacă de la cafenea

Sau poate a mers pe premisa: „comportă-te 1 la 1 precum idolii tăi, pentru că vei ajunge și tu acolo!” Sigur vă amintiți momentul în care Selly și-a achiziționat un Mercedes Maybach S Class, sau „mașină de dictator”, așa cum spunea chiar el. Cine se plimbă acum cu un bolid asemănător? Protagonistul nostru de astăzi. În ritmul acesta, rămâne de văzut ce va urma. Poate va deschide și Bisoi o altă stațiune, care să concureze cu Nibiru!

CITEȘTE ȘI: Bisoi a ignorat-o pe “doamna” Mihaela şi a lăsat-o cu plasa plină. Celebrul vlogger nu a învăţat cum e cu bunele maniere!

NU RATA: Bisoi și doamna Mihaela au inversat rolurile, la Mamaia, iar… Iubițica a oferit imaginea zilei!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Sorin Bontea şi-a dezvăluit TALENTUL ascuns! Nu ai fi crezut că juratul de la Masterchef se pricepe la asta atât de bine: “Mă obligă nevasta mea”
Video
Sorin Bontea şi-a dezvăluit TALENTUL ascuns! Nu ai fi crezut că juratul de la Masterchef se pricepe la…
“Temutul” Abush schimbă regulile: își mută banii și puterea! Andreea Bostănică devine jucătoarea principală în afacerile iubitului, rezerva Doinița iese din schemă
Exclusiv
“Temutul” Abush schimbă regulile: își mută banii și puterea! Andreea Bostănică devine jucătoarea principală în afacerile iubitului, rezerva…
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis Ro-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi
Mediafax
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis...
Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis doctor din SUA. Cine era „medicul american”, de fapt
Gandul.ro
Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau...
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Mediafax
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Parteneri
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile...
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Click.ro
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Antena 3
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și...
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
Digi 24
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe....
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE...
Instructor de parașutism, mort după ce a căzut în gol, în timpul unui salt în tandem! Bărbatul supraviețuise, recent, prăbușirii unui avion
kanald.ro
Instructor de parașutism, mort după ce a căzut în gol, în timpul unui salt în...
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu...
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
kfetele.ro
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
observatornews.ro
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile...
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt...
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Rapoarte MApN: Câte avioanele ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția forțelor aeriene
Fanatik.ro
Rapoarte MApN: Câte avioanele ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția...
Detalii incendiare din scandalul dintre Zeljko Kopic și jucătorii români: „La Dinamo se mai răsuflau lucruri din vestiar”
Fanatik.ro
Detalii incendiare din scandalul dintre Zeljko Kopic și jucătorii români: „La Dinamo se mai răsuflau...
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor...
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
Romania TV
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase. Trebuie să le evitați
Capital.ro
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase....
A câștigat la Loto, dar a ajuns la spital după trei luni de petreceri
evz.ro
A câștigat la Loto, dar a ajuns la spital după trei luni de petreceri
Metoda genială prin care o femeie își caută soț, la 42 de ani. A renunțat la aplicațiile matrimoniale: „Nu m-aș fi așteptat niciodată să fac așa ceva”
Gandul.ro
Metoda genială prin care o femeie își caută soț, la 42 de ani. A renunțat...
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: Voi, proştilor şi incompetenţilor!
as.ro
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: Voi, proştilor şi incompetenţilor!
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe...
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
radioimpuls.ro
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul...
Cine este Paolo Mariani, celebrul doctor care îl operează pe Mihnea Rădulescu. E specializat pe reconstrucții ligamentare și a tratat fotbaliști legendari în timp record
Fanatik.ro
Cine este Paolo Mariani, celebrul doctor care îl operează pe Mihnea Rădulescu. E specializat pe...
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”
Fanatik.ro
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce...
Știrile zilei, 2 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Numărul de telefon GRATUIT pentru sesizări de urgențe, pe durata Codului roșu de ploi în București
Numărul de telefon GRATUIT pentru sesizări de urgențe, pe durata Codului roșu de ploi în București
BANC | „Mărie, de ce ești singură?”
BANC | „Mărie, de ce ești singură?”
Supermarket-ul din România care a început deja să comercializeze decorațiuni de Crăciun. Clienții ...
Supermarket-ul din România care a început deja să comercializeze decorațiuni de Crăciun. Clienții au crezut că este o glumă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 8 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 8 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marcel Ciolacu
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi atleți din imagine
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi atleți din imagine
Zodia cu dublu succes în luna octombrie. Mihai Voropchievici: Acești nativi se vor îmbogăți și ...
Zodia cu dublu succes în luna octombrie. Mihai Voropchievici: Acești nativi se vor îmbogăți și își vor întâlni sufletul pereche
Vezi toate știrile
×