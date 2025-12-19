Acasă » Știri » Știri externe » Cine a fost Cristina Grossu, soția fostului campion de raliuri Greg Biffle. Întreaga familie a murit în urma accidentului aviatic

Cine a fost Cristina Grossu, soția fostului campion de raliuri Greg Biffle. Întreaga familie a murit în urma accidentului aviatic

De: Daniel Matei 20/12/2025 | 00:50
Cine a fost Cristina Grossu, soția fostului campion de raliuri Greg Biffle. Întreaga familie a murit în urma accidentului aviatic
Sursa foto: Profimedia

Fanii NASCAR au fost șocați vineri la aflarea veștii că fostul pilot Greg Biffle, dar și soția sa, Cristina Grossu, precum și copiii lor, au murit în urma unui accident aviatic.

Printre victime se află fostul pilot NASCAR Greg Biffle, care și-a pierdut viața alături de soția sa și cei doi copii, dar și alte trei persoane aflate la bordul aeronavei.

Fostul pilot NASCAR Greg Biffle se numără printre persoanele care și-au pierdut viața în accidentul aviatic produs în zona rurală a Carolinei de Nord, informația fiind confirmată joi după-amiază de guvernatorul statului, Josh Stein. Potrivit unui mesaj publicat de contul oficial NASCAR, în urma prăbușirii au murit și soția sa, Cristina, fiica Emma, în vârstă de 14 ani și fiul Ryder, în vârstă de 5 ani. De asemenea, alte trei persoane, Dennis și Jack Dutton, precum și Craig Wadsworth, se numără printre victimele tragediei.

Cine a fost Cristina Grossu

Cristina a fost cea de-a doua soție a lui Greg. Fostul campion de raliuri a fost căsătorit cu Nicole Lunders din 2007 până în 2016 și au o fiică, Elizabeth, născută în 2011. El și Cristina s-au logodit în timpul unei călătorii în Bahamas în 2021. Potrivit presei, ea s-a născut în Mooresville, Carolina de Nord, în ianuarie 1990. A studiat sociologia, criminalistica şi criminalitatea la Universitatea din California de Sud.

Greg Biffle şi Cristina Grossu erau împreună de câţiva ani înainte de căsătorie. Fiul lor, Ryder Jack, s-a născut în 2020. În cele din urmă, cuplul s-a logodit în decembrie 2021, cu un an înainte de căsătoria care a avut loc în ajunul Anului Nou 2022. Cristina lucra în domeniul imobiliar şi al călătoriilor de lux. Era agent imobiliar autorizat şi broker imobiliar în mai multe state americane, inclusiv Carolina de Nord, Carolina de Sud, Virginia, Washington D.C. şi Florida. Cristina Grossu a fost inclusă în lista „30 Under 30” a revistei Realtor Magazine la vârsta de 29 de ani.

În vârstă de 55 de ani, Greg Biffle a avut o carieră remarcabilă în NASCAR, câștigând 19 curse în Cup Series. Cel mai bun rezultat al său a fost locul doi în clasamentul general din 2005, în spatele lui Tony Stewart. A încheiat șase sezoane în top 10 și a fost nominalizat pentru NASCAR Hall of Fame, fiind inclus și în lista celor mai mari 75 de piloți din istoria competiției.

CITEȘTE ȘI:

Tragedie aviatică de proporții! O întreagă familie a pierit după ce un avion s-a prăbușit

Nick Reiner, surprins de camere cu puțin înainte de a-și ucide părinții. Unde a mers fiul lui Rob Reiner înainte de crimă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Din 2029, Oscarurile se mută pe YouTube! Cea mai prestigioasă ceremonie a cinematografiei părăsește televiziunea tradițională după peste 70 de ani
Showbiz internațional
Din 2029, Oscarurile se mută pe YouTube! Cea mai prestigioasă ceremonie a cinematografiei părăsește televiziunea tradițională după peste…
Kendall Jenner, din nou îndrăgostită? Cu cine a fost surprinsă vedeta pe străzile din Los Angeles
Showbiz internațional
Kendall Jenner, din nou îndrăgostită? Cu cine a fost surprinsă vedeta pe străzile din Los Angeles
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați
Gandul.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România. „Va fi un an al revoltelor. Se cere vărsare de sânge”
Adevarul
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România....
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la...
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Digi 24
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați
Gandul.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de euro. Terenul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se întâmpla acum 10 ani. Când Bucureștiul a fost paralizat de furie. Ziua în care RCA-ul a scos ...
Se întâmpla acum 10 ani. Când Bucureștiul a fost paralizat de furie. Ziua în care RCA-ul a scos mii de șoferi în stradă
Supărare mare, după ce Alessia Pop a câștigat Vocea României 2025: ”Măgărie” + ironia lui ...
Supărare mare, după ce Alessia Pop a câștigat Vocea României 2025: ”Măgărie” + ironia lui Tudor Chirilă la adresa lui Smiley
Horoscop 20 decembrie 2025. Zodia care trece printr-o dezamăgire în dragoste
Horoscop 20 decembrie 2025. Zodia care trece printr-o dezamăgire în dragoste
De ce a murit Helmut Duckadam, de fapt. Ce diagnostic primise de la medici după ce s-a internat cu dureri ...
De ce a murit Helmut Duckadam, de fapt. Ce diagnostic primise de la medici după ce s-a internat cu dureri crunte
Finala Vocea României 2025. Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă a câștigat marele premiu
Finala Vocea României 2025. Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă a câștigat marele premiu
Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de ...
Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de omagii
Vezi toate știrile
×