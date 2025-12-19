Cine a fost Cristina Grossu, soția fostului campion de raliuri Greg Biffle. Întreaga familie a murit în urma accidentului aviatic

Fanii NASCAR au fost șocați vineri la aflarea veștii că fostul pilot Greg Biffle, dar și soția sa, Cristina Grossu, precum și copiii lor, au murit în urma unui accident aviatic.

Printre victime se află fostul pilot NASCAR Greg Biffle, care și-a pierdut viața alături de soția sa și cei doi copii, dar și alte trei persoane aflate la bordul aeronavei.

Fostul pilot NASCAR Greg Biffle se numără printre persoanele care și-au pierdut viața în accidentul aviatic produs în zona rurală a Carolinei de Nord, informația fiind confirmată joi după-amiază de guvernatorul statului, Josh Stein. Potrivit unui mesaj publicat de contul oficial NASCAR, în urma prăbușirii au murit și soția sa, Cristina, fiica Emma, în vârstă de 14 ani și fiul Ryder, în vârstă de 5 ani. De asemenea, alte trei persoane, Dennis și Jack Dutton, precum și Craig Wadsworth, se numără printre victimele tragediei.

Cine a fost Cristina Grossu

Cristina a fost cea de-a doua soție a lui Greg. Fostul campion de raliuri a fost căsătorit cu Nicole Lunders din 2007 până în 2016 și au o fiică, Elizabeth, născută în 2011. El și Cristina s-au logodit în timpul unei călătorii în Bahamas în 2021. Potrivit presei, ea s-a născut în Mooresville, Carolina de Nord, în ianuarie 1990. A studiat sociologia, criminalistica şi criminalitatea la Universitatea din California de Sud.

Greg Biffle şi Cristina Grossu erau împreună de câţiva ani înainte de căsătorie. Fiul lor, Ryder Jack, s-a născut în 2020. În cele din urmă, cuplul s-a logodit în decembrie 2021, cu un an înainte de căsătoria care a avut loc în ajunul Anului Nou 2022. Cristina lucra în domeniul imobiliar şi al călătoriilor de lux. Era agent imobiliar autorizat şi broker imobiliar în mai multe state americane, inclusiv Carolina de Nord, Carolina de Sud, Virginia, Washington D.C. şi Florida. Cristina Grossu a fost inclusă în lista „30 Under 30” a revistei Realtor Magazine la vârsta de 29 de ani.

În vârstă de 55 de ani, Greg Biffle a avut o carieră remarcabilă în NASCAR, câștigând 19 curse în Cup Series. Cel mai bun rezultat al său a fost locul doi în clasamentul general din 2005, în spatele lui Tony Stewart. A încheiat șase sezoane în top 10 și a fost nominalizat pentru NASCAR Hall of Fame, fiind inclus și în lista celor mai mari 75 de piloți din istoria competiției.

