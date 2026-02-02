Doliu în muzică! O artistă a murit după ce a fost mușcată de șarpe. Clinica medicală nu avea antidotul pe stoc

Ifunanya Nwangene, o talentată cântăreață care a apărut în cel de-al treilea sezon al emisiunii The Voice Nigeria, a murit la vârsta de 26 de ani în urma unei mușcături de șarpe.

Soprana născută în Enugu, care lucra ca arhitectă, a fost mușcată de șarpele veninos în casa ei din Abuja, au declarat surse citate de Daily Mail.

Nwangene a atras atenția în aprilie 2021 după interpretarea piesei „Take A Bow”, a Rihannei, care acumulase peste 85.000 de vizualizări pe YouTube. Nwangene era membră a Corului Amemuso. Directorul muzical al corului, Sam Ezugwu, a postat o declarație pe Facebook confirmând tragica veste.

„Cu durere în suflet, anunțăm moartea lui Ifunanya Nwangene Nanyah”, se arată în mesajul postat de reprezentanții corului.

Din informațiile publicate până în prezent, se pare că artista dormea când șarpele a mușcat-o în mijlocul nopții. Un coleg de-al tinerei a declarat pentru publicație că mai târziu au fost găsiți doi șerpi în casa ei.

Medicii nu au avut cu ce să o salveze

Inițial, cântăreața ar fi mers pentru îngrijiri medicale la o clinică din apropiere, dar acolo nu aveau antidot, așa că a mers la un alt spital unde a decedat în cele din urmă, scrie TMZ.

Ifunanya Nwangene a devenit cunoscută publicului larg odată cu participarea la „The Voice Nigeria”, unde a impresionat juriul și telespectatorii cu interpretarea piesei „Take a Bow”, celebrul hit al Rihannei.

Momentul a fost suficient de puternic încât două scaune ale juraților s-au întors, iar videoclipul audiției sale a adunat ulterior peste 80.000 de vizualizări pe YouTube.

În momentul tragic al decesului, artista se afla într-o etapă promițătoare a carierei și lucra la organizarea primului său concert solo, programat pentru 2026.

