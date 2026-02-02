Cele mai îndrăznețe apariții pe covorul roșu, la Premiile Grammy 2026! Vedetele care n-au dezamăgit cu alegerile vestimentare

Premiile Grammy 2026 au demonstrat, încă o dată, de ce sunt considerate cea mai îndrăzneață și lipsită de reguli gală din industrie. La Crypto Arena din Los Angeles, cele mai mari nume din muzică au transformat covorul roșu într-un adevărat spectacol de modă, unde orice este permis, iar unele apariții au fost pur și simplu imposibil de ignorat.

Seara de gala a muzicii mondiale a adus la Crypto Arena din Los Angeles nu doar cele mai mari staruri, ci și cele mai îndrăznețe și memorabile apariții fashion ale anului. Premiile Grammy sunt faimoase pentru că nu au reguli pe covorul roșu, iar vedetele au profitat din plin!

Sabrina Carpenter, eleganță clasică reinterpretată modern

Artista a impresionat într-o rochie custom Valentino, o apariție sofisticată, feminină și extrem de rafinată. Ținuta a fost completată de pantofi Kandee și bijuterii Chopard, care au adăugat un plus de strălucire look-ului. Sabrina a mizat pe o eleganță curată, care a confirmat statutul său de fashion darling al noii generații.

Styling: Jared Ellner

Justin Bieber & Hailey Bieber , matchy pe covorul roșu

Cuplul Bieber a atras toate privirile printr-o apariție perfect sincronizată, amândoi mizând pe negru, culoarea clasică a eleganței. Justin a ales un costum Balenciaga, cu croială lejeră și aer minimalist, în timp ce Hailey a purtat o rochie Alaïa, extrem de elegantă, care i-a pus în valoare silueta. Apariția lor a fost una dintre cele mai comentate ale serii, mai ales ținuta lui Hailey, a cărei transparență a stârnit numeroase controverse.

Lady Gaga, rochie nonconformistă din pene

Așa cum și-a obișnuit fanii, Lady Gaga a demonstrat că la Grammy nu există limite. Artista a purtat o ținută custom semnată Matières Fécales, o alegere provocatoare, conceptuală și extrem de statement. Look-ul a fost o combinație de artă, modă și atitudine, exact ingredientele care au consacrat-o pe Gaga drept un icon al nonconformismului.

Miley Cyrus, cool, matură și sigură pe ea

Miley a ales un outfit Celine, cu o estetică cool și ușor androgină, completat de cercei și inele Pomellato. Ținuta a reflectat perfect noua ei etapă artistică: matură, sigură pe sine și lipsită de artificii inutile.

Styling: Bradley Kenneth

Bad Bunny , eleganță clasică dusă la nivel de haute couture

Artistul latino a ales o direcție surprinzător de clasică, mizând pe un costum custom Schiaparelli Haute Couture, impecabil croit și extrem de rafinat. Detaliile atent lucrate și construcția de lux au transformat ținuta într-un statement de stil, demonstrând că eleganța masculină poate fi la fel de spectaculoasă fără a ieși din tiparele clasice.

Styling: Storm Pablo

Billie Eilish, fidelă stilului ei recognoscibil

Billie a rămas fidelă stilului său recognoscibil, alegând un outfit custom Hodakova. Look-ul a fost unul artistic, cu accente conceptuale, care a transmis un mesaj clar: Billie nu urmează trenduri, ci le creează.

Styling: Spencer Singer

Karol G, apariție ultra-glam pe covorul roșu

Karol G a strălucit într-o rochie Paolo Sebastian, o alegere ultra-feminină, romantică și spectaculoasă. Ținuta a fost completată de pantofi Gianvito Rossi și bijuterii Jacob & Co., transformând apariția artistei într-una dintre cele mai glam ale serii, dar și cele mai îndrăznețe. Practic, întraga rochie este din dantelă tranparentă, lăsând la vedere formele voluptoase ale artistei.

Styling: Brett Alan

Olivia Dean , apariție de prințesă modernă pe covorul roșu

Olivia Dean a ales o rochie custom Chanel, cu o eleganță clasică și o prezență spectaculoasă, care a amintit de estetica regală reinterpretată modern. Alături de pantofi Chanel, ținuta a avut un aer sofisticat și delicat, demonstrând că rafinamentul și dramatismul bine dozat pot transforma o apariție într-una memorabilă.

Styling: Simone Beyene

VEZI ȘI: Dua Lipa, Penelope Cruz și Nicole Kidman, apariții memorabile! Ținutele care au stârnit controverse la prezentarea colecției Chanel Haute Couture