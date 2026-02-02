Acasă » Știri » O nouă categorie de pensii va fi eliminată. Primeau între 6.000 și 18.000 lei

De: Andreea Stăncescu 02/02/2026 | 18:42
Un tip de pensii speciale ar putea fi eliminat în perioada următoare, potrivit unui proiect de lege aflat în prezent în dezbatere parlamentară. Este vorba despre indemnizațiile speciale acordate primarilor, viceprimarilor și președinților de consilii județene, un beneficiu reglementat printr-o lege adoptată în 2019, dar a cărei aplicare a fost amânată în mod repetat.

Conform legislației existente, aleșii locali ar fi trebuit să beneficieze de pensii speciale calculate în funcție de durata mandatelor și de indemnizația brută din timpul exercitării funcției. Deși cadrul legal există, intrarea efectivă în vigoare a fost amânată anual, tocmai din cauza controverselor legate de impactul bugetar și de inechitățile față de restul sistemului de pensii.

Dacă legea ar fi fost aplicată, mii de foști aleși locali ar fi devenit eligibili pentru aceste indemnizații. În România există aproximativ 2.800 de primari în funcție, iar în ultimele trei decenii numărul total al potențialilor beneficiari ar fi ajuns la zeci de mii.

Pensia specială ar fi fost calculată printr-o formulă standard: 0,40% din indemnizația brută lunară, înmulțită cu numărul lunilor de mandat, cu un plafon maxim de 144 de luni. În funcție de poziție și vechime, sumele estimate variau între aproximativ 6.000 și 18.000 de lei lunar.

Un proiect legislativ inițiat de USR propune eliminarea completă a acestor pensii speciale pentru aleșii locali. Inițiativa urmează să fie analizată în mai multe comisii de specialitate din Camera Deputaților, fiind necesare avize din cel puțin șapte structuri parlamentare.

Susținătorii proiectului argumentează că aceste pensii ar crea dezechilibre majore în sistem și ar depăși de câteva ori pensia medie din România. De cealaltă parte, există și opinii care susțin că funcțiile publice de conducere ar trebui recompensate suplimentar. Decizia finală va depinde de votul Parlamentului.

