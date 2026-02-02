Acasă » Teste IQ » Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre acești doi băieți! Recordul este de 71 de secunde

Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre acești doi băieți! Recordul este de 71 de secunde

De: Andreea Stăncescu 02/02/2026 | 17:55
Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre acești doi băieți! Recordul este de 71 de secunde
Tu poți rezolva testul de mai jos?

CANCAN.RO a pregătit un nou test de atenție și spirit de observație, perfect pentru cei care iubesc provocările vizuale și micile jocuri de inteligență. Este genul de exercițiu care pare simplu la prima vedere, dar care îți pune rapid mintea la treabă. Tot ce trebuie să faci este să privești două imagini aproape identice și să descoperi diferențele ascunse dintre ele.

Puzzle-urile de tip „găsește diferențele” sunt unele dintre cele mai apreciate forme de divertisment, deoarece îmbină relaxarea cu antrenamentul mental. La început, cele două imagini par absolut la fel, însă dacă te oprești câteva momente și le analizezi cu atenție, vei observa că există mici detalii care nu se potrivesc. Tocmai aceste modificări subtile fac testul atât de interesant și provocator.

În fața ta se află două imagini cu un băiat care se joacă pe consolă. Totul pare identic: postura, decorul, obiectele din jur. Cu toate acestea, în imagine sunt ascunse câteva diferențe care îți testează capacitatea de concentrare și răbdare. Provocarea nu este doar să le găsești, ci să le observi fără să te lași păcălit de asemănările evidente.

Acest tip de exercițiu te ajută să fii mai atent la detalii. Uneori, diferențele sunt extrem de fine: o culoare ușor schimbată, un obiect care lipsește sau o formă modificată subtil. De cele mai multe ori, fundalul este zona care ascunde cele mai multe surprize, pentru că acolo privirea ajunge mai greu.

Dincolo de distracție, astfel de teste sunt excelente pentru antrenarea memoriei vizuale și a capacității de observație. Acest test se rezolvă în 90 de secunde, însă pentru a avea un scor record, trebuie să descoperi cele trei diferențe în mai puțin de 71 de secunde. Dacă te-ai uitat și nu le-ai observat, în imagine poți găsi rezolvarea.

CITEȘTE ȘI: Iluzie optică | Identificați numărul 14 ascuns printre 41. Geniile reușesc în doar 4 secunde!

Test de inteligență pentru genii | Identificați umbra corectă a avionului din imagine!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de inteligență pentru genii | Identificați umbra corectă a avionului din imagine!
Teste IQ
Test de inteligență pentru genii | Identificați umbra corectă a avionului din imagine!
Iluzie optică | Identificați numărul 14 ascuns printre 41. Geniile reușesc în doar 4 secunde!
Teste IQ
Iluzie optică | Identificați numărul 14 ascuns printre 41. Geniile reușesc în doar 4 secunde!
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
Mediafax
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani....
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați
Gandul.ro
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran,...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu noul partener, Montel McKenzie
Adevarul
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu...
VIDEO Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu legături în România
Digi24
VIDEO Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu legături în...
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Mediafax
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Parteneri
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Mutare surprinzătoare: Denise Rifai părăsește Kanal D! La ce televiziune va avea o nouă emisiune: „A venit vremea pentru o schimbare”
Click.ro
Mutare surprinzătoare: Denise Rifai părăsește Kanal D! La ce televiziune va avea o nouă emisiune:...
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
Digi 24
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au...
Revoltă internă în Comisia Europeană. Un apropiat al Ursulei von der Leyen îi contestă stilul de management: „Dăunează Europei”
Digi24
Revoltă internă în Comisia Europeană. Un apropiat al Ursulei von der Leyen îi contestă stilul...
A intrat cu Tesla Cybertruck în România și a rămas fără permis în câteva ore!
Promotor.ro
A intrat cu Tesla Cybertruck în România și a rămas fără permis în câteva ore!
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
go4it.ro
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Go4Games
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați
Gandul.ro
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Părinții lui Mario Berinde cere despăgubiri uriașe! Ce se întâmplă dacă familiile minorilor din ...
Părinții lui Mario Berinde cere despăgubiri uriașe! Ce se întâmplă dacă familiile minorilor din Cenei nu au bani să plătească
Unde lucrează românii care câștigă peste 30.000 pe lună. În ce domenii se câștigă cel mai bine
Unde lucrează românii care câștigă peste 30.000 pe lună. În ce domenii se câștigă cel mai bine
O nouă categorie de pensii va fi eliminată. Primeau între 6.000 și 18.000 lei
O nouă categorie de pensii va fi eliminată. Primeau între 6.000 și 18.000 lei
(P) Cum să îți ridici afacerea prin folosirea de etichete autocolante
(P) Cum să îți ridici afacerea prin folosirea de etichete autocolante
Val de concedieri într-un oraș mare din România. Se închide o imensă centrală termică
Val de concedieri într-un oraș mare din România. Se închide o imensă centrală termică
Cele mai îndrăznețe apariții pe covorul roșu, la Premiile Grammy 2026! Vedetele care n-au dezamăgit ...
Cele mai îndrăznețe apariții pe covorul roșu, la Premiile Grammy 2026! Vedetele care n-au dezamăgit cu alegerile vestimentare
Vezi toate știrile
×