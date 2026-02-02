Acasă » Știri » Ei l-au înlocuit pe Cătălin Măruță, la Pro TV! Ce se difuzează începând cu 9 februarie 2026, de la orele 14:00 și 15:00

De: Andreea Stăncescu 02/02/2026 | 17:13
Cine îl înlocuiește pe Cătălin Măruță la Pro TV

După ce emisiunea lui Cătălin Măruță a fost scoasă din grila PRO TV după 18 ani, postul vine cu schimbări importante în programul de după-amiază și mizează pe seriale pentru a atrage publicul. Ce se va vedea la televizor începând de luni, 9 februarie 2026.

Emisiunea moderată de Cătălin Măruță a fost eliminată și acum urmează noi producții pe PRO TV. De luni, 9 februarie, telespectatorii vor putea urmări două producții noi: „La marginea lumii”, difuzat de la ora 14:00, și serialul turcesc „Leyla”, care va intra pe post de la ora 15:00, exact în intervalul orar ocupat de show-ul lui Măruță.

„Leyla” este o dramă intensă care aduce în prim-plan o poveste de viață dureroasă, centrată pe copilăria personajelor principale, Leyla și Civan. Serialul dezvăluie începuturile lor marcate de pierdere, abandon și lipsuri, conturând un univers dur în care cei doi sunt nevoiți să supraviețuiască.

În primele episoade, telespectatorii vor descoperi un decor șocant. Cei doi copii trăiesc într-un spațiu ce imită o groapă de gunoi, înconjurați de resturi și obiecte distruse. Deși scena pare extrem de realistă, ea a fost realizată într-un platou special amenajat, unde echipa de producție a recreat cu atenție atmosfera unei zone sărace, asemănătoare unei favele.

Sursa foto: PRO TV

Regizorii au folosit lumina, cromatica și detalii de decor pentru a accentua dramatismul, iar costumele murdare și machiajul subtil au contribuit la autenticitatea imaginilor. Totul este gândit pentru a transmite sentimentul de pericol și fragilitate care domină copilăria personajelor.

Leyla este o fetiță rămasă fără tată și respinsă de mama vitregă, în timp ce Civan, fiul biologic al acesteia, trăiește fără să-și cunoască adevărata identitate. În ciuda condițiilor, între cei doi se leagă o relație puternică, bazată pe protecție și sprijin reciproc.

