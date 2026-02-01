Acasă » Știri » Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + „mirajul” Pro TV

01/02/2026
Cătălin Măruță este astăzi unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România, însă puțini își mai amintesc un episod esențial din parcursul său profesional: perioada în care a prezentat matinalul de la Realitatea TV.

În 2005, înainte ca numele său să devină sinonim cu divertismentul de la Pro TV, Măruță a acceptat o ofertă surprinzătoare și a petrecut șase luni în postura de prezentator al emisiunii „Trezește-te la Realitate cu Măruță”. A fost o perioadă intensă, diferită de ceea ce avea să urmeze, dar care i-a oferit o perspectivă clară asupra direcției în care își dorea să evolueze.

Într-o ediție specială a podcastului său, moderată de Eva Măruță, prezentatorul a povestit cum a ajuns să accepte oferta Realitatea TV, deși visul său rămânea Pro TV. Acesta a rememorat momentul în care a părăsit TVR, unde prezenta „Tonomatul de pe 2”, pentru a se alătura unui proiect nou, construit de foști oameni din Pro TV.

„Uite, să știi că au mai fost momente când am plecat prima dată de la Televiziunea Română. Eu m-am dus la TVR și apoi aveam ‘Tonomatul de pe 2’. Și la un moment dat, pentru că visul meu era ProTV-ul, un director care lucrase la ProTV plecase din companie și mai mulți oameni și făcea un post de televiziune nou, Realitatea TV, de știri. Și practic, oarecum m-au convins să mă duc la Realitatea TV. Și făceam o emisiune tot zilnică, tot de dimineață.”

Mărturia lui Cătălin Măruţă arată clar că, deși a acceptat provocarea, gândul său era în continuare la postul pe care îl considera ideal.

Povestea unei oferte acceptate şi „mirajul” Pro TV

Deşi situatia poate reprezenta un episod definitoriu în cariera lui Cătălin Măruţă, matinalul de la Realitatea TV nu a rezistat însă prea mult în viața prezentatorului. Acesta a explicat că, deși câștiga foarte bine, nu se simțea împlinit și nu găsea acolo energia sau atmosfera care să-l motiveze.

„Cred că a ținut doar șase luni de zile. Dar știi de ce? Pentru că nu eram fericit acolo. Și asta poate să-ți spună mama ta. Și poate să-ți spună mama ta că eu câștigam atunci o căruță de bani. Și când spun că câștigam o căruță de bani, am noțiunea banilor. Dar pentru că nu eram fericit, n-am vrut să mă mai duc. Știi ce am făcut? Am dat toți banii ăia înapoi, cu toate că nu trebuia. Pentru că, știu, am făcut o prostie. Acum n-aș mai face.”

