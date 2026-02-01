Acasă » Știri » Cutremur în familia regală a Norvegiei! Fiul prințesei moștenitoare, judecat pentru agresiune și trafic de substanțe interzise

Cutremur în familia regală a Norvegiei! Fiul prințesei moștenitoare, judecat pentru agresiune și trafic de substanțe interzise

De: Diana Cernea 01/02/2026 | 08:50
Potrivit New York Times, Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit, va ajunge în fața instanței cu un dosar și mai consistent. Pe lângă acuzațiile de agresiune, procurorii au adăugat recent noi capete de acuzare legate de droguri.

Procesul se complică de la o săptămână la alta

Peste câteva zile, pe 3 februarie, Marius Borg Høiby va apărea în fața tribunalului din Oslo pentru a răspunde unor acuzații extrem de grave, printre care agresiune  asupra a patru femei diferite, violență și tulburarea ordinii publice. Inițial inculpat în august pentru 32 de fapte, dosarul său s-a extins recent. Parchetul norvegian a anunțat adăugarea a șase noi acuzații.

Cea mai serioasă dintre acestea vizează un episod petrecut în iulie 2020, când Høiby ar fi primit și transportat cel puțin 3,5 kilograme de marijuana între localitățile Lørenskog și Tønsberg, pentru a le livra unei alte persoane. Tânărul, în vârstă de 29 de ani și cândva perceput drept un simbol al modernității și deschiderii monarhiei norvegiene, a recunoscut faptele legate de droguri, precizând, prin intermediul avocatului său, că nu ar fi fost plătit pentru această acțiune. Alte capete de acuzare vizează încălcarea unui ordin de restricție și trei infracțiuni rutiere, toate venind în contextul unui istoric deja încărcat de probleme cu legea.

Presiune uriașă asupra familiei regale

Problemele lui Marius Borg Høiby au apărut în prim-plan în august 2024, când a fost arestat sub acuzația că și-ar fi agresat iubita de atunci, în apartamentul său din Oslo. La acel moment, el a recunoscut public că se confruntă încă din adolescență cu tulburări psihice și cu dependență de substanțe, subliniind că aceste aspecte nu pot justifica faptele de care este acuzat. În noiembrie, a urmat o nouă arestare, de această dată pentru un presupus viol, acuzații pe care le-a negat ferm prin intermediul apărării sale.

Deși este fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit, Marius nu deține un titlu regal și nu are drept de succesiune la tron, tatăl său fiind omul de afaceri Morten Borg. Cu toate acestea, cazul său a devenit o povară majoră pentru familia regală norvegiană, deja afectată de problemele de sănătate ale regelui Harald și de boala cronică a prințesei Mette-Marit.

Procesul este programat să înceapă pe 3 februarie și să se desfășoare până la 13 martie, într-un context tensionat, care pune din nou monarhia norvegiană într-o lumină extrem de nefastă.

