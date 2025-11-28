Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!

De: Irina Vlad 28/11/2025 | 20:28
Regele Charles III / sursă foto: Profimedia

Conform Radar Online, Regele Charles se află acum în fruntea celei mai costisitoare monarhii de pe continent, în ciuda promisiunilor sale de a aduce „austeritate și modernizare” în instituția regală. Noile cifre arată exact contrariul: cheltuielile au explodat.

Informațiile vin din cartea “Royal Mint, National Debt: The Shocking Truth about the Royals’ Finances”, semnată de autorul Norman Baker, care radiografiază creșterea abruptă a finanțării publice și a averilor private ale familiei Windsor. Iar datele analizate de Radar Online confirmă: monarhia britanică devine pe zi ce trece “lux și opulență“ pe bani publici.

Finanțarea Coroanei, de patru ori mai mare decât în 2011

Baker urmărește istoria banilor regali până în 1760, când George al III-lea a cedat veniturile Crown Estate în schimbul unei liste civile modeste. Astăzi, acel sistem a evoluat, tranformându-se în “sovereign grant” – subvenția anuală acordată familiei regale.

Aceasta a crescut de la 10 milioane de dolari în 2011 la 167,8 milioane în 2025, o ascensiune fulgerătoare cu o rată anuală de peste 22%. Chiar și incluzând costurile istorice, finanțarea monarhiei s-a cvadruplat în ultimii 14 ani.

Între timp, averea personală a lui Charles este estimată la 2,29 miliarde de dolari, iar familia deține 250.000 de acri de teren care includ domenii precum Balmoral, Sandringham sau Ducatele de Lancaster și Cornwall.

Regele Charles III și Regina Camilla, sursă foto: Profimedia

Monarhia britanică depășește cu mult cheltuielile regale din Europa

Un expert familiarizat cu investigația spune că oamenii sunt șocați nu doar de suma colosală, ci și de ritmul în care aceasta continuă să crească: „Monarhia devine structural mai scumpă exact când pretinde că se modernizează.”

Un alt insider completează: „Marea Britanie operează încă pe un model de epocă imperială, pe care nicio altă monarhie europeană nu îl mai păstrează.”

Comparativ, costurile anuale ale altor monarhii sunt mult sub cele britanice:

  •  Olanda: 58,4 milioane $
  •  Norvegia: 30,5 milioane $
  •  Belgia: 15,9 milioane $
  •  Suedia: 14,6 milioane $
  •  Danemarca: 13,7 milioane $
  • Spania: 9,4 milioane $

Iar aceste cifre ar putea fi chiar subestimate, avertizează Baker. Marea Britanie este singura monarhie cu scutiri totale de taxe de moștenire și cu tratament special pentru ducatele regale – aspecte care ascund cheltuieli suplimentare uriașe. Grupul republican “Republic” estima încă din 2024 că nota de plată reală sare de 635 milioane de dolari, dacă erau incluse paza, mentenanța palatelor și profiturile pierdute.

Regele Charles al III-lea/ sursă foto: Profimedia

Renovări și evenimente fastuoase – o monarhie care nu știe să economisească

Creșterea cu 53% a „subvenției regale anuale” în 2025 se datorează renovării Palatului Buckingham, care a costat 456 de milioane de dolari. În plus, majorarea procentului din profiturile Crown Estate, de la 15% la 25% în 2017, a fost justificată tot prin nevoia de „reparații urgente”. Totuși, documentele interne arătau înainte că între 40 și 70 de milioane de dolari ar fi fost suficiente pentru a rezolva restanțele de mentenanță.

La asta se adaugă și evenimentele regale care au tocat milioane:

  •  încoronarea lui Charles – cel puțin 91,4 milioane $ (Republic spune chiar până la 317,5 milioane $)
  •  funeraliile Reginei Elisabeta – 205,7 milioane $
  •  funeraliile Prințului Philip
  •  nunțile lui Harry & Meghan și Prințesei Eugenie
  •  Jubileul de Platină

În timp ce monarhiile europene reduc costuri, plătesc taxe și oferă transparență, Familia Regală Britanică pare hotărâtă să mențină luxul tradițional – cu un buget din banul public în continuă ascensiune. Astfel, prăpastia dintre Casa Regală de la Londra și restul monarhiilor europene devine tot mai adâncă.

