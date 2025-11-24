Cutremur în Casa Regală! Kate Middleton ar fi cerut să fie ”eliminată” presupusa amantă a Prințului William

O nouă controversă zguduie familia regală britanică, după ce un apropiat al familiei susține că Prințesa Catherine ar fi cerut îndepărtarea unei femei din cercul lor social din cauza zvonurilor privind o presupusă relație extraconjugală a Prințului William. Ce s-a întâmplat, de fapt, în mariajul celor doi.

Un apropiat al familiei regale a adus în atenția publicului o nouă controversă care îl implică pe Prințul William, susținând că Prințesa Catherine ar fi cerut eliminarea unei alte femei din cercul lor social din cauza zvonurilor privind o presupusă infidelitate.

AStfel au fost reaprinse speculațiile legate de o posibilă relație dintre William și Rose Hanbury, o cunoscută veche a cuplului regal, și aruncă lumină asupra reacției lui Kate Middleton în intimitatea palatului. Conform unei surse apropiate familiei regale, aceasta ar fi fost devastată de zvonurile privind aventura și ar fi apelat la consiliere matrimonială.

Presupusa amantă a mai apărut pe lângă Familia Regală a Marii Britanii

În ciuda presiunilor, se subliniază că William și Kate Middleton au rămas dedicați căsniciei lor. În acea perioadă, se spune că soția sa l-ar fi confruntat și ar fi cerut ca presupusa amentă să fie „eliminată” din cercul lor social. De atunci, cele două femei nu au mai fost văzute împreună în public.

În 2022, zvonurile au apărut din nou, după ce o sursă anonimă a dezvăluit că un membru al Familiei Regale Britanice este într-o relațție extraconjugală. Deși acuzațiile nu au fost confirmate oficial, ele au alimentat fascinația tabloidelor. Rose Hanbury a participat totuși la încoronarea Regelui Charles al III-lea în mai 2023, demonstrând că rămâne apropiată de evenimentele regale.

Rose Hanbury, fosta model și angajată politică, actualmente Marchiză de Cholmondeley, este căsătorită cu David Rocksavage și au împreună trei copii. Ea a negat constant toate acuzațiile prin intermediul avocaților, afirmând că acestea sunt false.

