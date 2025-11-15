Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Regele Charles a împlinit 77 de ani! Ce tort inedit a avut suveranul Marii Britanii

De: Alina Drăgan 15/11/2025 | 21:56
Ce tort inedit a avut Regele Charles /Foto: Profimedia

Regele Charles al III-lea și-a sărbătorit vineri, 14 noiembrie, împlinirea vârstei de 77 de ani cu o vizită în Țara Galilor. Momentul a fost unul special, iar suveranului i s-a pregătit un tort spectaculos pentru ziua lui de naștere. Ce desert aniversar inedit a avut suveranul Marii Britanii?

Regele Charles al III-lea și-a petrecut aniversarea de 77 de ani în Țara Galilor, unde, alături de regina Camilla, a participat la recepția dedicată bicentenarului castelului Cyfarthfa și la inaugurarea unei noi gări. De asemenea, la Londra, ceremonia tradițională de 41 de salve de tun a marcat momentul în absența suveranului.

Așa cum spuneam, Regele Charles al III-lea și-a sărbătorit ziua de naștere în Țara Galilor. Monarhul și Regina Camilla au fost întâmpinați cu aplauze și un tort special, în cadrul unei recepții la Castelul Cyfarthfa, din sudul Țării Galilor. Evenimentul a reunit membri ai comunității locale, inclusiv persoane implicate în patronajele regelui și reginei, precum The King’s Trust și Royal Osteoporosis Society.

În cadrul recepției din Țara Galilor, suveranul Marii Britanii a primit un tort aniversar spectaculos, decorat cu motive galeze și elemente inspirate din arhitectura castelului Cyfarthfa. Tortul ce a atras atenția a fost realizat de cofetarul oficial al palatului.

În fața invitaților și sub privirea reginei Camilla, Regele Charles a tăiat tortul de ziua sa și apoi a ieșit în curtea castelului pentru a saluta membrii comunității locale.

Regele Charles, tort inedit de ziua de sa /Foto: Profimedia

În luna februarie a anului 2024, vești îngrijorătoare veneau despre suveran, care anunța că a fost diagnosticat cu cancer. În ciuda problemelor medicale, Regele a onorat în acest an un număr record de angajamente, depășind așteptările palatului. Unul dintre momentele diplomatice majore l-a reprezentat primirea, în septembrie, a președintelui american Donald Trump la Castelul Windsor.

Majoritatea deplasărilor sale se limitează la Regatul Unit, dar cuplul regal a vizitat și străinătatea: Canada în mai și Vaticanul în aprilie. Regina Camilla a subliniat în mai multe rânduri că munca îl menține activ și optimist pe suveran.

