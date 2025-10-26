Motivul REAL pentru care Regina Camilla s-a îmbrăcat în negru la întâlnirea cu Papa Leon al XIV-lea

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au fost în vizită la Vatican. Suverana Marii Britanii s-a îmbrăcat în negru, pentru că doar 7 femei din lume au voie să poarte alb în timpul întâlnirii cu Suveranul Pontif. Află în articol motivul!

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla s-au întâlnit pentru prima dată cu noul Suveran Pontif, Papa Leon al XIV-lea, numit liderul Bisericii Catolice în primăvara acestui an.

Prima întâlnire dintre Regele Charles al III-lea, Regina Camilla și Suveranul Pontif

Înainte de a porni spre Vatican, Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au aterizat la Roma pentru a putea participa la slujba ținută de Suveranul Pontif.

După cum vă spuneam, doar șapte femei din lume pot purta alb la întâlnirea cu Papa. Acest proces este unul complex care impune mai multe reguli, iar alegerea vestimentației purtate în fața Suveranului Pontif este foarte strictă.

Ținutele doamnelor trebuie să fie decente, lipsite de bijuterii și culori aprinse. În majoritatea cazurilor, doamnele aleg să poarte rochii de culoare neagră, lungi, cu mânecă lungă și voal din dantelă neagră. Astfel, ele își arată respectul față de autoritatea spirituală a Papei.

Când vine vorba de domni, aceștia optează în majoritatea cazurilor pentru un costum sobru negru, fără decorații.

Cea mai importantă regulă însă este aceea că nu au voie să se îmbrace în alb. Doar câteva personalități regale au acest privilegiu: Regina Letizia a Spaniei, Regina Mathilde a Belgiei, (fosta) Marea Ducesă Maria Teresa de Luxemburg, Prințesa Charlène de Monaco, Regina Paola a Belgiei, Prințesa Marina de Napoli și Regina Sofia a Spaniei.

Motivul acestei reguli stricte este „Privilegiul albului”, o tradiție care se bazează pe apartenența religioasă.

