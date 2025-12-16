Incident în Capitală: un polițist s-a aruncat de pe o macara! Informații de ultimă oră

Întâmplare halucinantă în Capitală! Un polițist local al Sectorului și-a luat viața într-un mod cumplit, după ce s-a aruncat de pe o macara în zona drumul Poiana. Înainte de acest gest, el s-ar fi rănit singur cu un cuțit. Toate detaliile în articol.

Polițiștul ar fi recurs la acest gest disperat, după ce și-ar fi provocat mai multe plăgi pe corp cu un cuțit. Incidentul vine după ce tatăl bărbatului a decedat în urmă cu câteva zile, astfel că acest lucru ar putea fi chiar motivul pentru care polițistul a vrut să își pună capăt zilelor.

Un polițist s-a aruncat de pe o macara

Cu toate astea, bărbatul nu a dat de înțeles că trece printr-o stare atât de gravă. În urma gestului disperat la care acesta a apelat, o fetiță a rămas fără tată.

George Tuță, primarul Sectorului 1, a declarat pentru Gândul ca va fi alături de familie în aceste momente de grea încercare. Ajunse la fața locului, echipajele de salvare nu au putut face nimic, iar decesul a fost declarat.

