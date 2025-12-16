Acasă » Știri » Incident în Capitală: un polițist s-a aruncat de pe o macara! Informații de ultimă oră

Incident în Capitală: un polițist s-a aruncat de pe o macara! Informații de ultimă oră

De: Denisa Iordache 16/12/2025 | 16:19
Incident în Capitală: un polițist s-a aruncat de pe o macara! Informații de ultimă oră
Un polițist s-a aruncat de pe o macara. Sursă: freepik

Întâmplare halucinantă în Capitală! Un polițist local al Sectorului și-a luat viața într-un mod cumplit, după ce s-a aruncat de pe o macara în zona drumul Poiana. Înainte de acest gest, el s-ar fi rănit singur cu un cuțit. Toate detaliile în articol. 

Polițiștul ar fi recurs la acest gest disperat, după ce și-ar fi provocat mai multe plăgi pe corp cu un cuțit. Incidentul vine după ce tatăl bărbatului a decedat în urmă cu câteva zile, astfel că acest lucru ar putea fi chiar motivul pentru care polițistul a vrut să își pună capăt zilelor. 

Un polițist s-a aruncat de pe o macara

Cu toate astea, bărbatul nu a dat de înțeles că trece printr-o stare atât de gravă. În urma gestului disperat la care acesta a apelat, o fetiță a rămas fără tată.

Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

George Tuță, primarul Sectorului 1, a declarat pentru Gândul ca va fi alături de familie în aceste momente de grea încercare. Ajunse la fața locului, echipajele de salvare nu au putut face nimic, iar decesul a fost declarat.

Știre în curs de actualizare 

CITEȘTE ȘI:

Unde a fost găsit George Dan, românul dispărut în urmă cu 4 luni? Bărbatul lucra în Spania

O nouă tragedie aviatică! Toți pasagerii au murit după ce un avion privat s-a prăbușit

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: „Bagaje de luat pentru 4 persoane”
Știri
Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: „Bagaje de luat pentru 4 persoane”
Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile din România
Știri
Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile din…
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și...
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Adevarul
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Digi 24
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: ...
Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: „Bagaje de luat pentru 4 persoane”
Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile ...
Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile din România
Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale!
Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale!
Imaginea durerii de la înmormântarea lui Marco, tânărul de 18 ani găsit mort de mama sa. Zeci de ...
Imaginea durerii de la înmormântarea lui Marco, tânărul de 18 ani găsit mort de mama sa. Zeci de oameni au dat năvală în cimitirul din Timișoara
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Concurentul de la Survivor 2026 care i-a spus fiicei să îl facă bunic: „Ori se hotărăște să ...
Concurentul de la Survivor 2026 care i-a spus fiicei să îl facă bunic: „Ori se hotărăște să îmi facă nepoți, ori îmi fac eu niște copii”
Vezi toate știrile
×