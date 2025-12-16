Acasă » Știri » O nouă tragedie aviatică! Toți pasagerii au murit după ce un avion privat s-a prăbușit

O nouă tragedie aviatică! Toți pasagerii au murit după ce un avion privat s-a prăbușit

De: Anca Chihaie 16/12/2025 | 09:51
O nouă tragedie aviatică! Toți pasagerii au murit după ce un avion privat s-a prăbușit
Tragedie aviatică/foto: social media

Un avion privat de mici dimensiuni s-a prăbușit luni în capitala statului Mexic, provocând un bilanț tragic. Aeronava, care transporta zece persoane, a lovit un depozit aflat în apropierea centrului orașului, generând un incendiu și distrugeri semnificative.

Autoritățile locale au anunțat, într-o primă estimare, că cel puțin șase persoane și-au pierdut viața în urma impactului, însă ulterior s-a confirmat că toți ocupanții aeronavei au decedat. În total, avionul transporta opt pasageri și doi membri ai echipajului.

Tragedie aviatică

Aeronava implicată în accident era un Cessna Citation III, cu numărul de înmatriculare XA-PRO, care decolase din Acapulco cu destinația Toluca. Conform datelor din aplicația de monitorizare Flightradar 24, zborul a început în jurul orei 11:41 și a durat aproximativ 50 de minute. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 12:31, chiar înainte ca avionul să aterizeze la aeroportul din capitala statului Mexic.

Analiza inițială sugerează că avionul încerca o manevră de remocare înainte de prăbușire, însă cauzele exacte ale accidentului rămân neclare. În prezent, autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele precise ale tragediei și eventualele deficiențe tehnice sau erori umane care ar fi putut contribui la incident.

Conform informațiilor preliminare, toți cei aflați la bord și-au pierdut viața înainte ca echipele de intervenție să ajungă la locul accidentului. Autoritățile nu au oferit până acum detalii despre identitatea victimelor, dar se știe că zece persoane erau la bord, dintre care opt pasageri și doi membri ai echipajului.

Cessna Citation III este un avion de afaceri de dimensiuni reduse, cunoscut pentru viteza și performanța sa în zboruri de scurtă și medie distanță. Avionul implicat în accident era folosit pentru zboruri private între orașe, iar destinația finală a fost Toluca. Până în prezent, nu au fost raportate alte victime la sol, deși zona este dens populată și include clădiri industriale și spații sportive.

